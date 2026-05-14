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FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o FC Cincinnati: Lionel Messi é imparável na virada dos Herons em um jogo emocionante com oito gols

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FC Cincinnati x Inter Miami CF
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L. Messi

O argentino fez a diferença, como de costume, em uma partida frenética e caótica, marcada por jogadas de ataque, na qual o Inter Miami esteve duas vezes em desvantagem antes de superar o FC Cincinnati.

Há certas batalhas que simplesmente não se deve entrar. Na MLS, uma delas está ficando cada vez mais clara: não se deixe levar por um tiroteio de gols com Lionel Messi e o Inter Miami.

Quando os gols são marcados, o Inter Miami geralmente é quem sai por cima, e foi o que aconteceu novamente na quarta-feira, em um jogo emocionante com oito gols contra o FC Cincinnati. Com Messi em campo o tempo todo e o ataque do Miami em alta, os Herons saíram vitoriosos por 5 a 3 fora de casa, apesar de terem levado um gol duas vezes durante a noite. No final, apesar dos erros defensivos, o ataque do Miami foi simplesmente imbatível. Mais uma vez, nunca se deve entrar em um tiroteio com Messi e companhia.

O Miami desferiu o primeiro golpe no primeiro tempo, quando o desvio de Matt Miazga acertou Messi e entrou no gol, mas o FC Cincinnati respondeu com dois gols, um de Kevin Denkey de pênalti e outro de Pavel Bucha na trave oposta. Messi então empatou a partida aos 55 minutos, mas o astro sul-americano do Cincinnati, Evander, marcou um golaço para restaurar a vantagem. Messi deu assistência para Mateo Silvetti empatar o jogo, German Berterame marcou o que acabou sendo o gol da vitória após um erro do Cincy, e o Miami garantiu os três pontos aos 89 minutos, quando Roman Celentano desviou a bola para o próprio gol.

Essa partida, em muitos aspectos, foi o Miami de sempre. Não foi a versão nova e aprimorada do time, aquela que buscava e encontrava equilíbrio. Não, essa foi a versão caótica e bela dos Herons, que marcam muitos gols, aquela que entra em qualquer estádio da MLS com o plano de marcar mais gols que o adversário, não importa quantos levem.

Vencer assim nem sempre é sustentável, mas o Miami consegue fazer isso melhor do que a maioria, e eles conseguiram novamente na noite de quarta-feira.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no TQL Stadium...

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (5/10):

    Esteve tão perto de defender o pênalti de Denkey, o que foi uma oportunidade um pouco perdida, considerando como as coisas se desenrolaram. Ainda assim, não se pode realmente culpá-lo pelos gols, tendo em vista o quanto a defesa o deixou na mão.

    Sergio Reguilon (6/10):

    O Miami ficará feliz por tê-lo no time titular pela segunda vez nesta temporada, mas o zagueiro não foi tão eficaz quanto em suas participações anteriores.

    Micael (5/10):

    Nada mal, mas nem de longe tão consistente quanto nas últimas semanas, razão pela qual o Miami vinha se defendendo muito melhor nos jogos anteriores.

    Gonzalo Lujan (4/10):

    Não dá para simplesmente agarrar os atacantes dentro da área. Enquanto o segundo e o terceiro gols do Cincy foram resultado de erros do Miami, o primeiro foi culpa exclusiva de Lujan, que cometeu o pênalti.

    Ian Fray (5/10):

    Poderia ter se saído melhor no segundo gol e, estatisticamente, não contribuiu o suficiente na defesa como um todo.

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  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Meio-campo

    Yannick Bright (7/10):

    Como sempre, uma peça absolutamente essencial na defesa, mesmo que o placar não tenha refletido isso.

    Telasco Segovia (6/10):

    Bright liderou a defesa e De Paul fez o trabalho pesado no ataque. Segovia ficou em algum lugar no meio.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    Ótima assistência no segundo gol de Messi. Além disso, ele teve bastante posse de bola e criou algumas outras chances também. Defensivamente, porém, ele deu espaço demais para Evander no terceiro gol do Cincy.

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):

    O típico Messi. Marcou dois gols, deu uma assistência e dominou totalmente a partida. O que mais há a dizer sobre ele?

    Luis Suárez (6/10):

    Recebeu um passe generoso de Messi, mas seu chute foi bloqueado na trave. Para ser justo, provavelmente o próprio Messi deveria ter chutado.

    German Berterame (7/10):

    Muitas jogadas na área, mas quase nenhuma chance real de gol durante a maior parte do tempo. Depois, marcou aquele gol no final para garantir a vitória do Miami. Um ponto de virada para ele?

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    David Ruiz (6/10):

    Substituiu Reguilon, que não estava em condições de jogar os 90 minutos completos. Fez um bom trabalho.

    Mateo Silvetti (8/10):

    Um finalização fantástica para empatar o jogo e ainda uma assistência mais tarde. Um retorno perfeito após lesão para um jogador que costuma mudar o rumo das partidas.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Merece crédito por ter tomado a decisão certa com Silvetti, mas, nossa, ele deve ter ficado bem nervoso assistindo a essa partida do banco de reservas.

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