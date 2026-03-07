Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o D.C. United: Lionel Messi e Rodrigo De Paul garantem a vitória do Herons após sustos no final da partida

Muito antes do apito inicial, estava claro que, apesar de serem considerados visitantes, a torcida em Baltimore pertencia ao Inter Miami. O dia também foi deles, já que os milhares de torcedores que lotaram o estádio para ver a magia de Lionel Messi tiveram seu dinheiro bem gasto quando o Herons venceu por 2 a 1 no M&T Bank Stadium.

O argentino marcou o que acabou sendo o gol da vitória, ajudando o Inter Miami a superar o D.C. United. A vitória foi a segunda consecutiva do Miami após uma derrota por 3 a 0 para o Los Angeles FC na estreia, e embora grande parte da partida tenha sido relativamente fácil, os Herons tiveram que se esforçar um pouco no final.

O Miami começou a jogar aos 17 minutos, quando Rodrigo de Paul marcou, dando ao Miami uma vantagem de 1 a 0. Apenas 10 minutos depois, essa vantagem dobrou quando Messi driblou o goleiro Sean Johnson para finalizar uma assistência fantástica de Matteo Silvetti.

A partir daí, grande parte da partida foi disputada em ritmo controlado — até que, de repente, não foi mais assim. Um gol aos 75 minutos deu alguma esperança ao D.C. United, mas, no final, os visitantes conseguiram se manter firmes diante da pressão do D.C. no final da partida. Não foi o melhor desempenho, mas foi uma vitória, que o Miami vai aceitar nesta altura do ano.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no M&T Stadium...