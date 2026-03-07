Goal.com
D.C. United v Inter Miami CF
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o D.C. United: Lionel Messi e Rodrigo De Paul garantem a vitória do Herons após sustos no final da partida

O Herons segurou o resultado e conquistou sua segunda vitória da temporada diante de mais de 70 mil espectadores no M&T Bank Stadium, em Baltimore.

 Muito antes do apito inicial, estava claro que, apesar de serem considerados visitantes, a torcida em Baltimore pertencia ao Inter Miami. O dia também foi deles, já que os milhares de torcedores que lotaram o estádio para ver a magia de Lionel Messi tiveram seu dinheiro bem gasto quando o Herons venceu por 2 a 1 no M&T Bank Stadium.

O argentino marcou o que acabou sendo o gol da vitória, ajudando o Inter Miami a superar o D.C. United. A vitória foi a segunda consecutiva do Miami após uma derrota por 3 a 0 para o Los Angeles FC na estreia, e embora grande parte da partida tenha sido relativamente fácil, os Herons tiveram que se esforçar um pouco no final.

O Miami começou a jogar aos 17 minutos, quando Rodrigo de Paul marcou, dando ao Miami uma vantagem de 1 a 0. Apenas 10 minutos depois, essa vantagem dobrou quando Messi driblou o goleiro Sean Johnson para finalizar uma assistência fantástica de Matteo Silvetti.

A partir daí, grande parte da partida foi disputada em ritmo controlado — até que, de repente, não foi mais assim. Um gol aos 75 minutos deu alguma esperança ao D.C. United, mas, no final, os visitantes conseguiram se manter firmes diante da pressão do D.C. no final da partida. Não foi o melhor desempenho, mas foi uma vitória, que o Miami vai aceitar nesta altura do ano.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no M&T Stadium...

  D.C. United v Inter Miami CF

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (5/10):

    Mais um momento difícil para o canadense. Para ser justo, porém, isso não foi inteiramente culpa dele. Ele fez bem em chegar ao primeiro chute, mas só conseguiu desviar a bola para Baribo, que finalizou com facilidade.

    Noah Allen (7/10):

    Extremamente ativo, já que Miami se concentrou em jogar pelo lado esquerdo. Quando ele recebia a bola, geralmente avançava com ela.

    Micael (6/10):

    Limpo na bola e lidou com alguns momentos desafiadores quando não a tinha. Sólido.

    Maxi Falcon (7/10):

    Ele poderia ter se esforçado um pouco mais no gol do D.C.? Mesmo assim, foi o melhor dos dois zagueiros centrais, principalmente porque foi muito bom com a bola.

    Facundo Mora (5/10):

    No geral, foi bem, mas perdeu Baribo no gol do D.C. United, permitindo o gol fácil.

  D.C. United v Inter Miami CF

    Meio-campo

    Yannick Bright (8/10):

    Fez uma entrada fantástica para impedir uma grande oportunidade do D.C. United. Fez muitas pequenas jogadas que facilitaram o jogo para o Miami.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Marcou um gol e teve várias outras chances de marcar mais. O tipo de desempenho que se espera dele, embora tenha perdido uma chance clara de encerrar o jogo no final.

  D.C. United v Inter Miami CF

    Ataque

    Mateo Silvetti (7/10):

    Sua assistência para o gol de Messi foi perfeita. Exigiu um toque extra e muita delicadeza, e ele colocou a bola da melhor maneira possível para criar um grande momento.

    Telasco Segovia (6/10):

    Preparou o gol de De Paul e, embora o meio-campista tenha tido muito trabalho, a visão de Segovia para encontrá-lo na área também foi fundamental. No entanto, foi um pouco descuidado no passe errado que levou ao gol de Baribo.

    Lionel Messi (7/10):

    Não foi uma aula de Messi, mas mesmo seus jogos medianos vêm acompanhados de um ou dois gols. Este foi um chute fantástico que não deu chances a Johnson e acabou sendo o gol da vitória.

    German Berterame (6/10):

    Não marcou nenhum gol, mas pareceu mais ativo e envolvido do que nos dois primeiros jogos. Ainda assim, é preocupante que ele tenha tido apenas uma chance real de gol.

  D.C. United v Inter Miami CF

    Substitutos e treinador

    Tadeo Allende (6/10):

    Substituiu Silvetti, mas não foi tão bom.

    Gonzalo Lujan (N/A):

    Entrou nos últimos minutos para garantir o resultado.

    Javier Mascherano (7/10):

    Não foi perfeito, mas foi melhor. Ele ainda precisa encontrar uma maneira de envolver mais Berterame, mas isso é um problema para a próxima semana. Por enquanto, Miami vai levar os pontos.

0