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Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

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Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Colorado Rapids: o impressionante gol da vitória de Lionel Messi estraga a festa de 30º aniversário do Colorado Rapids diante de quase 76 mil espectadores

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Especiais e Opinião
Colorado Rapids x Inter Miami CF
Colorado Rapids
Inter Miami CF
Major League Soccer
D. Yapi
R. Navarro

O Rapids atraiu o segundo maior público da história da MLS para uma partida, mas Lionel Messi lembrou a todos os presentes por que é considerado o maior jogador da história do futebol.

DENVER — Era o 30º aniversário da primeira partida do Colorado Rapids. Mas Lionel Messi fez questão de lembrar aos quase 76 mil espectadores no Colorado que esta era sua primeira visita a Denver. E ele não decepcionou.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro foi sensacional no Empower Field, marcando dois gols e dando uma assistência para levar os Herons a uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Colorado. O Rapids estava perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas reagiu com um pouco de sua própria magia graças aos atacantes Rafa Navarro e Darren Yapi. No final, Messi foi difícil demais, determinado demais para ser superado.

Diante da segunda maior torcida da história da MLS, Messi entrou em ação logo no início, após Yannick Bright ter sido derrubado na área por Josh Atencio aos 17 minutos. Embora a marcação tenha sido questionável, após a consulta ao VAR, o argentino finalizou com precisão, passando por Zack Steffen e levando a numerosa torcida do Inter de Miami nas arquibancadas à euforia. E ele ainda não tinha terminado no primeiro tempo. Messi aproveitou um erro de passe do Colorado perto da área e encontrou German Berterame com um cruzamento perfeito na área para dobrar a vantagem.

No entanto, no segundo tempo — talvez devido à famosa altitude de mil metros do Colorado —, o Rapids reagiu. Rafa Navarro driblou cinco defensores em espaço aberto e chutou com precisão, passando por Dayne St. Clair — que deveria ter defendido o chute do atacante. Seis minutos depois, Darren Yapi aproveitou o que parecia ser um espaço enorme para empatar. Mas, no final, Messi deu um lembrete oportuno do porquê de ser amplamente considerado o maior jogador de todos os tempos: ele recebeu a bola na frente de quatro defensores na área e, com um toque de assassino, mandou a bola para o fundo do gol, passando por Atencio e Lucas Herrington.

Foi um grande momento para o Inter Miami, que não vencia há duas partidas. Foi ainda mais importante para Guillermo Hoyos, que foi promovido a técnico após a saída repentina de Javier Mascherano do clube no meio da semana.


O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Empower Field...

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (5/10):

    St. Clair já disputou sete partidas desde o que foi amplamente considerado uma transferência sensacional para South Beach, e sua adaptação ao time continua sendo questionável após mais uma estreia instável. Ele ainda não se adaptou ao estilo de jogo de posse de bola do Miami e provavelmente poderia ter defendido pelo menos um dos gols do Rapids.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Não conseguiu acompanhar o ritmo do Rapids no ataque e foi imediatamente substituído depois que a equipe sofreu dois gols em seis minutos.

    Micael (5/10):

    Fez oito contribuições defensivas, mas foi driblado mais vezes do que gostaria e recebeu um cartão amarelo por falta de cuidado.

    Maximiliano Falcon (5/10):

    Foi razoável nos duelos terrestres, mas nunca conseguiu frear o ataque do Rapids.

    Facundo Mura (5/10):

    Assim como seus colegas, ele teve muita dificuldade para se firmar contra o ritmo do Rapids. Felizmente, ele e o resto da defesa têm Messi ao seu lado.

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  • Meio-campo

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Foi o destruidor do meio-campo pelo qual o Miami pagou uma fortuna. Ele se empenhou em recuperar a posse de bola para os Herons e também foi incrível nos passes longos — acertando 4 de 5.

    Yannick Bright (6/10):

    Mágico por 86 minutos, mas depois recebeu um cartão vermelho idiota aos 87. Sua nota teria sido dois pontos mais alta se não fosse por isso.

    Lionel Messi (10/10):

    O Rapids fez tudo o que podia para parar Messi, mas sempre que ele recebia a bola fazia mágica – provando por que é amplamente considerado o melhor jogador do futebol. Seu drible e chute para passar por Lucas Herrington e Josh Atencio e marcar o gol da vitória provavelmente serão eleitos o gol do fim de semana na MLS.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Telasco Segovia (6/10):

    Foi o jogador mais discreto do ataque do Inter Miami, mas não prejudicou as chances da equipe.

    German Berterame (8/10):

    Recuperou-se bem depois de ter sido considerado um investimento fracassado no início da temporada. Ele marcou dois gols nas duas últimas partidas e está mostrando potencial para se entrosar bem com Messi em campo.

    Mateo Silvetti (7/10):

    Deu um bom ritmo ao jogo nos 70 minutos em que esteve em campo, mas nada além disso.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alexander Shaw (NA):

    Entrou aos 90 minutos.

    Daniel Pinter (6/10):

    Fez cerca de 20 minutos de cardio. Nada mais, nada menos.

    Noah Allen (6/10):

    Entrou para tapar as brechas após uma atuação fraca de Lujan. Cumpriu bem o seu papel.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Não foi um mau primeiro jogo como técnico. Embora ele vá se arrepender de ter desperdiçado uma vantagem de 2 a 0, o Colorado é um lugar notoriamente difícil para times visitantes jogarem devido à altitude de mais de 1.600 metros. É preciso dar crédito a ele por manter o ataque e por ter escalado um time titular que colocou os jogadores nas melhores posições.

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