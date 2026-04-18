Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Colorado Rapids: o impressionante gol da vitória de Lionel Messi estraga a festa de 30º aniversário do Colorado Rapids diante de quase 76 mil espectadores

DENVER — Era o 30º aniversário da primeira partida do Colorado Rapids. Mas Lionel Messi fez questão de lembrar aos quase 76 mil espectadores no Colorado que esta era sua primeira visita a Denver. E ele não decepcionou.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro foi sensacional no Empower Field, marcando dois gols e dando uma assistência para levar os Herons a uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Colorado. O Rapids estava perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas reagiu com um pouco de sua própria magia graças aos atacantes Rafa Navarro e Darren Yapi. No final, Messi foi difícil demais, determinado demais para ser superado.

Diante da segunda maior torcida da história da MLS, Messi entrou em ação logo no início, após Yannick Bright ter sido derrubado na área por Josh Atencio aos 17 minutos. Embora a marcação tenha sido questionável, após a consulta ao VAR, o argentino finalizou com precisão, passando por Zack Steffen e levando a numerosa torcida do Inter de Miami nas arquibancadas à euforia. E ele ainda não tinha terminado no primeiro tempo. Messi aproveitou um erro de passe do Colorado perto da área e encontrou German Berterame com um cruzamento perfeito na área para dobrar a vantagem.

No entanto, no segundo tempo — talvez devido à famosa altitude de mil metros do Colorado —, o Rapids reagiu. Rafa Navarro driblou cinco defensores em espaço aberto e chutou com precisão, passando por Dayne St. Clair — que deveria ter defendido o chute do atacante. Seis minutos depois, Darren Yapi aproveitou o que parecia ser um espaço enorme para empatar. Mas, no final, Messi deu um lembrete oportuno do porquê de ser amplamente considerado o maior jogador de todos os tempos: ele recebeu a bola na frente de quatro defensores na área e, com um toque de assassino, mandou a bola para o fundo do gol, passando por Atencio e Lucas Herrington.

Foi um grande momento para o Inter Miami, que não vencia há duas partidas. Foi ainda mais importante para Guillermo Hoyos, que foi promovido a técnico após a saída repentina de Javier Mascherano do clube no meio da semana.





O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Empower Field...