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Luis SuarezGetty
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Austin FC: Lionel Messi e Luis Suárez marcam em empate na estreia no Nu Stadium

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L. Messi
L. Suarez

O Inter Miami precisou de uma atuação heroica de Luis Suárez no final da partida para garantir um ponto, depois de ter sido amplamente superado pelo Austin FC em uma estreia com altos e baixos em seu novíssimo estádio. Lionel Messi, como era de se esperar, marcou um gol, mas os visitantes criaram as melhores chances ao longo da partida, e o Miami teve sorte de sair com um empate em 2 a 2 na noite de estreia.

O Austin tentou estragar a festa logo no início. O time teve azar ao não receber um pênalti logo nos primeiros 30 segundos, e Myrto Uzuni acertou a trave em uma cobrança de falta pouco depois. Eles abriram o placar merecidamente aos seis minutos. Guilherme Biro foi o responsável, entrando furtivamente na área e subindo para cabecear um escanteio, garantindo a vantagem de 1 a 0.

Mas o Miami respondeu. Messi, é claro, marcou o primeiro gol do Miami em sua nova casa. Ian Fray cruzou a bola para dentro da área, e Messi cabeceou para o fundo do gol, sem chances para Brad Stuver. O Austin teve menos chances no restante do primeiro tempo, mas parecia mais perigoso. Christian Ramirez foi quem chegou mais perto, acertando a trave após uma jogada bem trabalhada.

O Austin continuou a ameaçar no segundo tempo. A entrada de Jayden Nelson deu um novo ritmo ao time no intervalo, e o substituto marcou o segundo gol, culminando um contra-ataque bem trabalhado.

Esta noite, porém, não poderia terminar com uma derrota do Miami. Um veterano garantiu isso. Suárez reagiu primeiro a um desvio de um escanteio e chutou de voleio para o gol vazio.

O Miami buscou o gol da vitória. Maxi Falcon perdeu algumas chances no final. Messi acertou a trave. Mas o gol da vitória nunca chegou.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...

  • Ian FrayGetty

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (5/10):

    Não teve culpa no primeiro gol e se jogou na direção errada no segundo.

    Ian Fray (6/10):

    Deu assistência para o primeiro gol do Miami e teve uma atuação sólida.

    Maxi Falcon (4/10):

    Perdeu a bola várias vezes e teve dificuldades com o posicionamento.

    Micael (6/10):

    Teve dificuldades para lidar com a velocidade de Jayden Nelson no segundo tempo.

    Noah Allen (5/10):

    Um jogo para esquecer. Sólido na defesa, mas incomumente impreciso com a bola.

    • Publicidade
  • Rodrigo De PaulGetty

    Meio-campo

    David Ayala (5/10):

    Teve muita sorte por não ter sofrido um pênalti nos primeiros 60 segundos. Não ofereceu muita estabilidade no meio-campo.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Esteve em toda parte durante toda a partida. Teve mais posse de bola do que qualquer outro jogador, cobriu uma área enorme e ajudou na defesa.

    Telasco Segovia (6/10):

    Trabalhou muito com as pernas e foi confiável quando tinha a bola.

  • Lionel MessiGetty

    Ataque

    Tadeo Allende (6/10):

    Teve uma boa atuação pela direita e criou algumas chances. No entanto, perdeu a chance de marcar quando o gol estava aberto, no momento errado.

    Lionel Messi (8/10):

    Marcou o primeiro gol do Miami e esteve perto de marcar em outras ocasiões. Forçou várias defesas impressionantes de Stuver.

    Mateo Silvetti (6/10):

    Perdou algumas chances boas, incluindo uma importante no final da partida.

  • Javier MascheranoGetty

    Reservas e técnico

    Gonzalo Lujan (6/10):

    Fez uma boa partida pela direita.

    Yannick Bright (7/10):

    Recebeu cartão amarelo logo após entrar em campo, mas mostrou-se muito mais disciplinado a partir daí.

    German Berterame (5/10):

    Não contribuiu muito ao sair do banco.

    Luis Suárez (8/10):

    Excelente ao sair do banco. Marcou o gol de empate e poderia ter marcado outro nos minutos finais.

    Daniel Pinter (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Javier Mascherano (6/10):

    Suas substituições certamente funcionaram, mas o técnico ficará desapontado com o fato de o Miami ter cedido tantas chances. Dificilmente um começo de sonho em sua nova casa.

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