Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Austin FC: Lionel Messi e Luis Suárez marcam em empate na estreia no Nu Stadium

O Austin tentou estragar a festa logo no início. O time teve azar ao não receber um pênalti logo nos primeiros 30 segundos, e Myrto Uzuni acertou a trave em uma cobrança de falta pouco depois. Eles abriram o placar merecidamente aos seis minutos. Guilherme Biro foi o responsável, entrando furtivamente na área e subindo para cabecear um escanteio, garantindo a vantagem de 1 a 0.

Mas o Miami respondeu. Messi, é claro, marcou o primeiro gol do Miami em sua nova casa. Ian Fray cruzou a bola para dentro da área, e Messi cabeceou para o fundo do gol, sem chances para Brad Stuver. O Austin teve menos chances no restante do primeiro tempo, mas parecia mais perigoso. Christian Ramirez foi quem chegou mais perto, acertando a trave após uma jogada bem trabalhada.

O Austin continuou a ameaçar no segundo tempo. A entrada de Jayden Nelson deu um novo ritmo ao time no intervalo, e o substituto marcou o segundo gol, culminando um contra-ataque bem trabalhado.

Esta noite, porém, não poderia terminar com uma derrota do Miami. Um veterano garantiu isso. Suárez reagiu primeiro a um desvio de um escanteio e chutou de voleio para o gol vazio.

O Miami buscou o gol da vitória. Maxi Falcon perdeu algumas chances no final. Messi acertou a trave. Mas o gol da vitória nunca chegou.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...