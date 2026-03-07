Aos 18 minutos, o Wrexham assumiu a liderança de forma surpreendente. Um passe direto de Callum Doyle encontrou Sam Smith correndo além de Benoit Badiashile e Tosin Adarabioyo, e o atacante chutou por baixo de Robert Sanchez, que decidiu não sair para pegar a bola, marcando o primeiro gol do que viria a ser um empate emocionante.

Perto do intervalo, o Chelsea empatou graças a um pouco de sorte. Liam Delap avançou com a bola do meio-campo para o ataque e então passou para Alejandro Garnacho, cujo chute foi defendido por George Thomason, mas acabou indo direto para o goleiro Arthur Okonkwo e voltando para o gol.

O Chelsea ficou novamente atrás no placar a pouco mais de 10 minutos do fim, depois que o Wrexham pressionou durante grande parte do segundo tempo. O meio-voleio de Josh Windass após um escanteio rebatido foi desviado com incrível engenhosidade por Doyle, que deixou Sanchez parado e colocou os donos da casa novamente na frente. A alegria, porém, durou pouco, pois o Blues empatou mais uma vez em poucos minutos. Andrey Santos não desistiu de uma bola perdida na entrada da área do Wrexham e passou para Josh Acheampong, que chutou no ângulo superior da rede.

Ainda havia tempo para drama no final dos 90 minutos. Pedro Neto acertou a trave com um chute forte no final de uma jogada espetacular, enquanto o Chelsea buscava o gol da vitória, e George Dobson foi expulso pelo Wrexham após uma revisão do VAR por uma falta alta em Garnacho, levando a partida para a prorrogação.

Aos seis minutos da prorrogação, o Chelsea assumiu a liderança pela primeira vez na noite, quando um cruzamento profundo de Dario Essugo encontrou Garnacho livre na trave posterior, e ele chutou de voleio, acertando a trave.

Mas isso não foi o fim da partida. O Chelsea novamente falhou em defender um escanteio, com Kieffer Moore desviando para Lewis Brunt empurrar a bola para dentro do gol, mas após uma longa verificação do VAR, Brunt foi considerado impedido por alguns centímetros e o gol de empate foi anulado.

O Wrexham jogou com tudo contra o Chelsea e quase empatou de forma válida nos acréscimos do tempo extra, com um chute curvo de Lewis O'Brien passando raspando a trave. Mas, no último ataque da partida, o Chelsea marcou seu quarto gol, com João Pedro avançando em contra-ataque e chutando de 18 metros para garantir a vaga do Blues nas quartas de final.

