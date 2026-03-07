Goal.com
Chelsea Wrexham
Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Wrexham: Alejandro Garnacho ao resgate! O ala do Blues rasga o roteiro de Hollywood com uma exibição decisiva para evitar uma surpresa na FA Cup

O Chelsea precisou da prorrogação para vencer o Wrexham, que jogou com 10 jogadores, na partida da quinta rodada da FA Cup, vencendo por 4 a 2 no norte do País de Gales no sábado. O Blues ficou atrás duas vezes em um confronto emocionante, mas conseguiu empatar duas vezes, antes que um cartão vermelho após uma verificação do VAR fizesse com que os jogadores de Liam Rosenior terminassem a noite com um jogador a mais em campo do que os anfitriões.

Aos 18 minutos, o Wrexham assumiu a liderança de forma surpreendente. Um passe direto de Callum Doyle encontrou Sam Smith correndo além de Benoit Badiashile e Tosin Adarabioyo, e o atacante chutou por baixo de Robert Sanchez, que decidiu não sair para pegar a bola, marcando o primeiro gol do que viria a ser um empate emocionante.

Perto do intervalo, o Chelsea empatou graças a um pouco de sorte. Liam Delap avançou com a bola do meio-campo para o ataque e então passou para Alejandro Garnacho, cujo chute foi defendido por George Thomason, mas acabou indo direto para o goleiro Arthur Okonkwo e voltando para o gol.

O Chelsea ficou novamente atrás no placar a pouco mais de 10 minutos do fim, depois que o Wrexham pressionou durante grande parte do segundo tempo. O meio-voleio de Josh Windass após um escanteio rebatido foi desviado com incrível engenhosidade por Doyle, que deixou Sanchez parado e colocou os donos da casa novamente na frente. A alegria, porém, durou pouco, pois o Blues empatou mais uma vez em poucos minutos. Andrey Santos não desistiu de uma bola perdida na entrada da área do Wrexham e passou para Josh Acheampong, que chutou no ângulo superior da rede.

Ainda havia tempo para drama no final dos 90 minutos. Pedro Neto acertou a trave com um chute forte no final de uma jogada espetacular, enquanto o Chelsea buscava o gol da vitória, e George Dobson foi expulso pelo Wrexham após uma revisão do VAR por uma falta alta em Garnacho, levando a partida para a prorrogação.

Aos seis minutos da prorrogação, o Chelsea assumiu a liderança pela primeira vez na noite, quando um cruzamento profundo de Dario Essugo encontrou Garnacho livre na trave posterior, e ele chutou de voleio, acertando a trave.

Mas isso não foi o fim da partida. O Chelsea novamente falhou em defender um escanteio, com Kieffer Moore desviando para Lewis Brunt empurrar a bola para dentro do gol, mas após uma longa verificação do VAR, Brunt foi considerado impedido por alguns centímetros e o gol de empate foi anulado.

O Wrexham jogou com tudo contra o Chelsea e quase empatou de forma válida nos acréscimos do tempo extra, com um chute curvo de Lewis O'Brien passando raspando a trave. Mas, no último ataque da partida, o Chelsea marcou seu quarto gol, com João Pedro avançando em contra-ataque e chutando de 18 metros para garantir a vaga do Blues nas quartas de final.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Racecourse Ground...

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (4/10):

    Voltou ao time titular após ter sido dispensado na vitória sobre o Aston Villa. Recusou-se a sair da linha e diminuir o ângulo na jogada que resultou no gol de Smith para o Wrexham. Teve sucesso ao lançar longas para o atacante Delap, mas não tanto quando pressionado a fazer jogadas curtas em sua própria área.

    Mamadou Sarr (6/10):

    De longe o titular mais competente do Chelsea na defesa, o jogador de 20 anos não precisou fazer nada espetacular para alcançar isso. Ocasionalmente avançava pela ala direita e se sentia confortável com a bola nos pés. Foi substituído por outro atacante, Guiu.

    Tosin Adarabioyo (3/10):

    Não foi a primeira vez nesta temporada que o mais experiente dos jovens zagueiros do Chelsea foi pego de surpresa por uma bola alta que resultou no primeiro gol de Smith. Ele efetivamente desistiu, deixando Badiashile e Sanchez tentarem consertar a situação. Foi, apropriadamente, lento em outras fases semelhantes do jogo.

    Benoit Badiashile (3/10):

    Não conseguiu acompanhar Smith na jogada que resultou no primeiro gol da noite. Assim como Tosin, parecia muito fora de ritmo.

    Meio-campo

    Josh Acheampong (7/10):

    Empurrado para a posição de lateral. Não se sentiu necessariamente desconfortável nessa posição, mas também não parecia totalmente à vontade em alguns momentos. No entanto, marcou um excelente gol antes de ser substituído por Gusto.

    Romeo Lavia (5/10):

    Fez sua primeira partida como titular desde outubro, após mais uma longa pausa por lesão. Ainda falta ritmo de jogo, como ficou evidente em alguns toques imprecisos e passes errados, algo incomum para ele. Foi substituído por Essugo.

    Andrey Santos (6/10):

    Não conseguiu se firmar no jogo durante 80 minutos, até que de repente ganhou vida, lutando por todas as bolas e dando assistência para Acheampong marcar o segundo gol de empate do Chelsea.

    Jorrel Hato (6/10):

    Começou como lateral, mas frequentemente recuava para a função de meio-campista central e, às vezes, até se posicionava na área do camisa 10. Um dos melhores jogadores do Chelsea, demonstrando grande maturidade e confiança na posse de bola. Substituído por Cucurella.

    Ataque

    Pedro Neto (5/10):

    Voltou diretamente ao time titular após cumprir suspensão no meio da semana. Não seria surpresa se ele fosse novamente retirado da equipe para a viagem de quarta-feira ao Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, após uma atuação tão abaixo do esperado aqui. Apresentou pouca ameaça ao redor do goleiro do Wrexham. Foi substituído por Derry na prorrogação.

    Liam Delap (6/10):

    Segurou bem a bola e criou de forma eficaz o primeiro empate do Chelsea, avançando com a bola nos pés até ao último terço do campo. No entanto, não parecia capaz de marcar e foi substituído por Pedro.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Ajudou a criar o empate no final do primeiro tempo e fez com que Dobson fosse expulso, recusando-se a desistir com seus dribles incansáveis antes de selar o empate com um belo voleio. Que noite!

    Substitutos e treinador

    Marc Guiu (5/10):

    Substituiu o zagueiro central Sarr. Não aproveitou ao máximo a rara oportunidade de impressionar.

    Dario Essugo (7/10):

    Finalmente fez sua estreia em um jogo nacional, tendo representado o Chelsea apenas na Copa do Mundo de Clubes anteriormente. Jogou com um dinamismo e uma vantagem que Lavia não conseguiu oferecer, dando uma assistência excelente para Garnacho.

    Marc Cucurella (6/10):

    Entrou no lugar de Hato. O Chelsea parecia mais maduro após sua entrada, embora, obviamente, o cartão vermelho do Wrexham tenha ajudado nesse sentido.

    Malo Gusto (5/10):

    Entrou no lugar do artilheiro Acheampong. Manteve a linha, permitindo que Neto avançasse.

    Joao Pedro (7/10):

    Provavelmente esperava uma noite de folga, mas a incapacidade do Chelsea de matar o empate fez com que o brasileiro em boa forma entrasse como substituto no final da partida. Assim como Cucurella, a simples presença de Pedro aliviou a pressão sobre os visitantes. Marcou com o último chute da partida.

    Jesse Derry (6/10):

    Entrou no lugar de Neto na prorrogação, depois que o Chelsea passou a vencer por 3 a 2.

    Liam Rosenior (5/10):

    O Chelsea foi inferior ao time da segunda divisão durante grande parte da partida e precisou de uma vantagem numérica para conseguir a vitória. Rosenior não deve ter ficado impressionado, mas deve estar grato por sua rotação em massa não ter resultado na eliminação do Chelsea.

