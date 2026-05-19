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Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Tottenham: Enzo Fernández responde à altura, enquanto Cole Palmer brilha; estrelas dos Blues mandam um recado a Xabi Alonso e mantêm o Spurs em apuros

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Especiais e Opinião
Chelsea x Tottenham
E. Fernandez

O Chelsea garantiu que a luta do Tottenham pela permanência na Premier League se estenda até a última rodada, com Enzo Fernández a liderar a vitória por 2 a 1 sobre seus acirrados rivais londrinos na noite de terça-feira. O argentino abriu o placar com um belo gol de longa distância no primeiro tempo, antes de dar a assistência para Andrey Santos no segundo tempo, mantendo vivas as esperanças dos Blues de se classificarem para as competições europeias.

O Spurs começou, na verdade, com tudo e esteve prestes a abrir o placar logo no início, com Mathys Tel acertando a trave com uma cabeçada em voo a apenas seis metros da linha, aos 11 minutos. Os anfitriões responderam por meio do ágil Cole Palmer, cujo chute com efeito, dado com naturalidade, foi desviado para fora.

O Chelsea não precisou esperar muito para abrir o placar, porém, quando Fernández chutou de uns 27 metros e sua bola com efeito voou para o fundo da rede, passando por Antonin Kinsky, que parecia não ter visto a trajetória da bola. Palmer quase dobrou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, mas seu chute rasteiro saiu por pouco ao lado.

Surpreendentemente, o Tottenham ofereceu pouca resistência após o intervalo, e os Blues ampliaram a vantagem para dois gols quando aproveitaram um erro de Randal Kolo Muani no meio-campo e Fernández, com classe, controlou um cruzamento longo para Santos mandar para o fundo da rede à queima-roupa. Os Spurs conseguiram diminuir a diferença com um gol de Richarlison logo em seguida, mas os londrinos do norte não conseguiram marcar o gol que garantiria sua permanência na Premier League em um final de jogo confuso.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Seguro nas poucas finalizações do Spurs, mas não teve chance de defender o gol.

    Josh Acheampong (6/10):

    Fez algumas recuperações muito importantes em uma batalha difícil contra o Tel e conseguiu avançar também. Conseguiu um tiro livre com uma jogada inteligente após o intervalo.

    Wesley Fofana (6/10):

    Realizou várias defesas e interceptações, embora tenha ficado um pouco deslocado no gol.

    Jorrel Hato (7/10):

    Mais uma atuação madura. Fez uma grande entrada em James Maddison no final da partida que provavelmente garantiu a vitória.

    Marc Cucurella (5/10):

    Fez boas sobreposições para chegar a boas posições de cruzamento. Seu fraco desvio de cabeça foi punido por Richarlison.

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  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Andrey Santos (7/10):

    Envolveu-se em uma disputa muito física com o ex-jogador do Chelsea, Conor Gallagher. Finalizou com inteligência para ampliar a vantagem.

    Moises Caicedo (6/10):

    Deu um passe de qualidade para furar a defesa do Spurs no primeiro tempo e organizou bem o jogo.

    Cole Palmer (7/10):

    Parecia ter voltado à sua melhor forma em alguns momentos, com toques sublimes, incluindo um na jogada que culminou no gol de Enzo. Chutou por pouco ao lado. Ele adora jogar contra o Tottenham.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (7/10):

    Mostrou-se em boa forma e deu uma assistência simples para Enzo, embora tenha perdido um pouco de intensidade. Também teve participação no segundo gol, no entanto.

    Liam Delap (6/10):

    Se destacou com corridas intensas, mas, no fim das contas, sua seca de gols continuou. Tentou aproveitar uma meia-oportunidade e recebeu seu habitual cartão amarelo.

    Enzo Fernández (8/10):

    Apareceu na área para marcar, embora o goleiro devesse ter feito melhor. Fez alguns belos passes longos para o ataque, e sua assistência com o peito foi maravilhosa.

  • Reservas e técnico

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Reforço na defesa e cumpriu o que se esperava dele.

    Mamadou Sarr (6/10):

    Teve alguns bons toques e ajudou a garantir a vitória.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Entrou no final para fazer o tempo passar.

    Shim Mheuka (N/A):

    O mesmo que Garnacho para o jogador formado na base.

    Dario Essugo (N/A):

    Entrou com pernas descansadas no meio-campo no final da partida.

    Calum McFarlane (7/10):

    Uma grande vitória em seu último jogo em casa. O Chelsea foi superior durante longos períodos, embora a gestão do jogo tenha sido questionável. No entanto, o resultado é tudo o que importa em um clássico.

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