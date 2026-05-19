Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Tottenham: Enzo Fernández responde à altura, enquanto Cole Palmer brilha; estrelas dos Blues mandam um recado a Xabi Alonso e mantêm o Spurs em apuros

O Spurs começou, na verdade, com tudo e esteve prestes a abrir o placar logo no início, com Mathys Tel acertando a trave com uma cabeçada em voo a apenas seis metros da linha, aos 11 minutos. Os anfitriões responderam por meio do ágil Cole Palmer, cujo chute com efeito, dado com naturalidade, foi desviado para fora.

O Chelsea não precisou esperar muito para abrir o placar, porém, quando Fernández chutou de uns 27 metros e sua bola com efeito voou para o fundo da rede, passando por Antonin Kinsky, que parecia não ter visto a trajetória da bola. Palmer quase dobrou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, mas seu chute rasteiro saiu por pouco ao lado.

Surpreendentemente, o Tottenham ofereceu pouca resistência após o intervalo, e os Blues ampliaram a vantagem para dois gols quando aproveitaram um erro de Randal Kolo Muani no meio-campo e Fernández, com classe, controlou um cruzamento longo para Santos mandar para o fundo da rede à queima-roupa. Os Spurs conseguiram diminuir a diferença com um gol de Richarlison logo em seguida, mas os londrinos do norte não conseguiram marcar o gol que garantiria sua permanência na Premier League em um final de jogo confuso.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...