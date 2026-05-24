Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Chelsea GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Sunderland: Cole Palmer não consegue salvar os Blues! O fracasso europeu é confirmado por uma derrota desastrosa, com Wesley Fofana sendo expulso

Player ratings
Chelsea
W. Fofana
Premier League
Especiais e Opinião
Sunderland x Chelsea

A temporada desastrosa do Chelsea chegou a um desfecho adequado no domingo, quando uma derrota por 2 a 1 para o Sunderland confirmou a 10ª colocação na Premier League e a impossibilidade de se classificar para qualquer competição europeia. Após terem conseguido se recuperar no jogo, a situação dos Blues não foi ajudada pelo cartão vermelho recebido por Wesley Fofana no segundo tempo, o que acabou com qualquer esperança de uma reviravolta.

O Chelsea mostrou-se desorganizado desde o início contra os anfitriões, que estavam em grande forma e ansiosos por coroar uma excelente primeira temporada de volta à primeira divisão com a qualificação para as competições europeias. Recém-saído da exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo, Cole Palmer teve a chance de silenciar a torcida barulhenta logo aos quatro minutos, mas seu chute fraco foi facilmente defendido quando se viu cara a cara com o goleiro.

A partir daí, o jogo foi todo do Sunderland, com Robert Sanchez sendo forçado a fazer uma grande defesa em chute de Enzo Le Fee e Levi Colwill realizando uma entrada desesperada em Brian Brobbey. Como era de se esperar, os Black Cats abriram o placar aos 25 minutos, quando Trai Hume mandou um voleio no primeiro poste após um rebote.

O Chelsea não conseguiu reagir até pouco antes do intervalo, quando João Pedro, de alguma forma, cabeceou para fora depois de receber um cruzamento preciso de Malo Gusto.

O segundo tempo seguiu um padrão semelhante e o Sunderland rapidamente dobrou a vantagem. Depois que Brobbey foi impedido por Sanchez em um cara a cara, o atacante holandês se redimiu quando seu chute mal executado foi, de alguma forma, desviado para o próprio gol por Gusto cinco minutos após o reinício.

Palmer descontou para o Chelsea pouco depois, quando seu chute rasteiro e arriscado de longa distância passou por entre as mãos fracas de Robin Roefs, mas as esperanças dos visitantes de uma reação foram praticamente extintas seis minutos depois, quando Fofana recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar Wilson Isidor.

O resultado encerra uma campanha desastrosa do Chelsea na Premier League. O Sunderland, por sua vez, surpreendentemente disputará a Liga Europa na próxima temporada.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Stadium of Light...

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Ficou exposto devido à falta de cuidado dos jogadores à sua frente e teve poucas chances de defender os gols. Fez uma grande defesa logo após o reinício da partida.

    Malo Gusto (4/10):

    Participou de alguns bons momentos de ataque, incluindo um ótimo cruzamento para Pedro. Só ele poderá explicar o seu gol contra.

    Wesley Fofana (3/10):

    Passou por maus bocados contra Brobbey e escapou de um pênalti por mão na bola. Foi pego em algumas viradas e recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar Isidor.

    Levi Colwill (6/10):

    Fez uma intervenção crucial no início da partida para impedir que Brobbey chutasse a gol. Na verdade, defendeu muito bem, mas foi prejudicado pelos companheiros ao seu redor.

    Jorrel Hato (3/10):

    Foi derrotado de forma contundente na disputa aérea pouco antes do primeiro gol e não parecia confiante com a bola. Também ficou isolado na jogada que antecedeu o segundo gol e foi substituído imediatamente depois. Nossa.

    • Publicidade
  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Moises Caicedo (5/10):

    Parecia invulgarmente lento e um pouco pesado com a bola. Seus passes longos não estavam no seu melhor e ele teve dificuldades nos duelos.

    Enzo Fernández (5/10):

    Não conseguiu exercer sua influência habitual e demonstrou frustração, culminando em um cartão amarelo naquela que pode muito bem ter sido sua partida de despedida.

    Cole Palmer (6/10):

    Recém-saído da seleção inglesa, deveria ter aproveitado melhor uma ótima oportunidade de chute no início da partida. No entanto, ele sempre foi uma ameaça no meio-espaço direito e foi recompensado com um gol de longa distância.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEAAFP

    Ataque

    Pedro Neto (6/10):

    Correu muito e foi uma ameaça, dando uma assistência para o gol de Palmer. Foi substituído após o cartão vermelho.

    João Pedro (5/10):

    De alguma forma, errou uma cabeçada a poucos metros da meta. Fez o possível para se envolver, mas ficou isolado sozinho no ataque.

    Marc Cucurella (4/10):

    Um pouco perdido entre o ataque e a defesa, inclusive não aparecendo para o primeiro gol. Foi salvo por Colwill após uma perda de bola grave.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Reece James (6/10):

    Estabilizou o meio-campo e permitiu que Cucurella recuasse para a defesa.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Entrou para cobrir Fofana na defesa. Fez uma intervenção importante.

    Josh Acheampong (N/A):

    Entrou no final para reforçar a defesa.

    Liam Delap (N/A):

    Entrou no final, mas mais uma vez não conseguiu fazer a diferença.

    Calum McFarlane (4/10):

    Não foi o final que ele gostaria para seu reinado interino. O Chelsea jogou mal desde o apito inicial e, francamente, teve o que merecia.