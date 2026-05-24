Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Sunderland: Cole Palmer não consegue salvar os Blues! O fracasso europeu é confirmado por uma derrota desastrosa, com Wesley Fofana sendo expulso

O Chelsea mostrou-se desorganizado desde o início contra os anfitriões, que estavam em grande forma e ansiosos por coroar uma excelente primeira temporada de volta à primeira divisão com a qualificação para as competições europeias. Recém-saído da exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo, Cole Palmer teve a chance de silenciar a torcida barulhenta logo aos quatro minutos, mas seu chute fraco foi facilmente defendido quando se viu cara a cara com o goleiro.

A partir daí, o jogo foi todo do Sunderland, com Robert Sanchez sendo forçado a fazer uma grande defesa em chute de Enzo Le Fee e Levi Colwill realizando uma entrada desesperada em Brian Brobbey. Como era de se esperar, os Black Cats abriram o placar aos 25 minutos, quando Trai Hume mandou um voleio no primeiro poste após um rebote.

O Chelsea não conseguiu reagir até pouco antes do intervalo, quando João Pedro, de alguma forma, cabeceou para fora depois de receber um cruzamento preciso de Malo Gusto.

O segundo tempo seguiu um padrão semelhante e o Sunderland rapidamente dobrou a vantagem. Depois que Brobbey foi impedido por Sanchez em um cara a cara, o atacante holandês se redimiu quando seu chute mal executado foi, de alguma forma, desviado para o próprio gol por Gusto cinco minutos após o reinício.

Palmer descontou para o Chelsea pouco depois, quando seu chute rasteiro e arriscado de longa distância passou por entre as mãos fracas de Robin Roefs, mas as esperanças dos visitantes de uma reação foram praticamente extintas seis minutos depois, quando Fofana recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar Wilson Isidor.

O resultado encerra uma campanha desastrosa do Chelsea na Premier League. O Sunderland, por sua vez, surpreendentemente disputará a Liga Europa na próxima temporada.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Stadium of Light...