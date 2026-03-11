Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o PSG: os erros de Filip Jorgensen deixam o Blues em dificuldades na Liga dos Campeões, enquanto a falta de experiência de Liam Rosenior é brutalmente exposta

O PSG assumiu a liderança logo no início, quando a bola caiu nos pés de Bradley Barcola dentro da área do Chelsea, e ele teve tempo de dominá-la e chutar de primeira, acertando a trave. O Chelsea ainda conseguiu se recuperar no jogo, mas deve agradecer a Jorgensen por ter desviado um chute de Ousmane Dembele para a trave e defendido um chute com efeito de Barcola, que passou rente à trave.

A equipe de Liam Rosenior empatou quando Fernandez viu Gusto livre na direita do Chelsea, e o lateral manteve seu chute rasteiro para vencer Matvey Safonov. O goleiro do PSG se redimiu, no entanto, ao defender um chute de Cole Palmer, e segundos depois a equipe da casa voltou à frente quando Dembele finalizou um contra-ataque rápido.

O Chelsea continuou jogando bem e empatou novamente antes da marca de uma hora, quando Pedro Neto avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Fernandez marcar com o lado interno do pé. O PSG teve dificuldades para criar jogadas em resposta, mas recebeu de presente o terceiro gol quando a tentativa de passe de Jorgensen foi interceptada por Barcola, e Vitinha conseguiu chutar por cima do goleiro para o gol vazio.

Joao Pedro teve o terceiro gol de empate do Chelsea anulado por impedimento, antes que o substituto Kvaratskhelia chutasse com efeito da entrada da área e marcasse outro gol nos acréscimos, colocando a equipe de Luis Enrique no controle antes da partida de volta na próxima semana, em Stamford Bridge.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Parc des Princes...