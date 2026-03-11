Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jorgensen Fofana Chelsea PSGGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o PSG: os erros de Filip Jorgensen deixam o Blues em dificuldades na Liga dos Campeões, enquanto a falta de experiência de Liam Rosenior é brutalmente exposta

Erros do goleiro Filip Jorgensen ajudaram a condenar o Chelsea a uma derrota por 5 a 2 na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Os gols de Malo Gusto e Enzo Fernandez pareciam ter garantido um merecido empate para os Blues na capital francesa, mas Jorgensen entregou a bola ao atual campeão na entrada da sua área, e Vitinha aproveitou a oportunidade antes de Khvicha Kvaratskhelia marcar mais dois gols no final da partida.

O PSG assumiu a liderança logo no início, quando a bola caiu nos pés de Bradley Barcola dentro da área do Chelsea, e ele teve tempo de dominá-la e chutar de primeira, acertando a trave. O Chelsea ainda conseguiu se recuperar no jogo, mas deve agradecer a Jorgensen por ter desviado um chute de Ousmane Dembele para a trave e defendido um chute com efeito de Barcola, que passou rente à trave.

A equipe de Liam Rosenior empatou quando Fernandez viu Gusto livre na direita do Chelsea, e o lateral manteve seu chute rasteiro para vencer Matvey Safonov. O goleiro do PSG se redimiu, no entanto, ao defender um chute de Cole Palmer, e segundos depois a equipe da casa voltou à frente quando Dembele finalizou um contra-ataque rápido.

O Chelsea continuou jogando bem e empatou novamente antes da marca de uma hora, quando Pedro Neto avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Fernandez marcar com o lado interno do pé. O PSG teve dificuldades para criar jogadas em resposta, mas recebeu de presente o terceiro gol quando a tentativa de passe de Jorgensen foi interceptada por Barcola, e Vitinha conseguiu chutar por cima do goleiro para o gol vazio.

Joao Pedro teve o terceiro gol de empate do Chelsea anulado por impedimento, antes que o substituto Kvaratskhelia chutasse com efeito da entrada da área e marcasse outro gol nos acréscimos, colocando a equipe de Luis Enrique no controle antes da partida de volta na próxima semana, em Stamford Bridge.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Parc des Princes...

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Filip Jorgensen (3/10):

    Demonstrou confiança em tudo o que fez, realizando excelentes defesas para impedir Dembele e Barcola quando o placar estava 1 a 0, mas acabou desperdiçando tudo com um passe ruim que Barcola interceptou, levando ao gol de Vitinha. Quase concedeu outro gol ao PSG em circunstâncias semelhantes, antes de não conseguir impedir o segundo gol de Kvaratskhelia, apesar de ter colocado a mão na bola.

    Malo Gusto (7/10):

    Cumpriu bem seu trabalho defensivo, ao mesmo tempo em que procurava criar perigo pela direita. Manteve a calma para marcar o primeiro gol de empate do Chelsea.

    Wesley Fofana (4/10):

    Desviou os dois gols do PSG em uma noite em que parecia cada vez mais nervoso à medida que o jogo avançava. Foi difícil fazer muito mais contra Dembele no segundo gol do PSG, mas ele ficou perdido em campo a partir daí.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Fez algumas intervenções importantes na sua própria área, mas ficará frustrado por ter sido arrastado para fora da sua posição na jogada que antecedeu o golo de Dembele.

    Marc Cucurella (6/10):

    Lidou muito bem com a ameaça de Doue em mais uma exibição defensiva madura.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Meio-campo

    Reece James (6/10):

    Tomou a decisão errada de seguir a bola em vez de ficar com Barcola no primeiro gol, mas, fora isso, quase não cometeu erros. Alguns cruzamentos difíceis não foram recompensados.

    Moises Caicedo (7/10):

    Exceto pelo erro na marcação do segundo gol do PSG, ele esteve em toda parte, recuperando a bola e fazendo jogadas inteligentes para o ataque.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Continua a crescer como líder, provando ser a figura decisiva no ataque após dar a assistência para Gusto e marcar ele mesmo com um belo finalização.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Ataque

    Cole Palmer (5/10):

    Parecia uma ameaça sempre que conseguia se livrar da marcação de Neves, mas não conseguiu ditar o ritmo do jogo como gostaria. Deveria ter feito melhor com seu chute defendido momentos antes de Dembele marcar.

    João Pedro (5/10):

    Trabalhou incansavelmente no ataque na tentativa de segurar a bola, mas na maioria das vezes se viu em desvantagem numérica. Não se pode criticar seu esforço, mas desta vez ele não conseguiu fazer muito.

    Pedro Neto (6/10):

    Teve altos e baixos, mas foi brilhante ao recuperar a bola e criar a chance para o gol de Fernandez. Cometeu uma falta boba ao empurrar um gandula nos acréscimos.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Substitutos e treinador

    Liam Delap (N/A):

    Entrou em campo após alguns momentos, mas faltou-lhe compostura.

    Romeo Lavia (N/A):

    Substituiu Palmer nos últimos 10 minutos.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Entrou em campo quando o Chelsea buscava o gol do empate em 4 a 2.

    Liam Rosenior (3/10):

    Sua equipe jogou bem durante 75 minutos, mas sua decisão de escalar Jorgensen acabou saindo pela culatra no final. Esperou demais para fazer as substituições e, em seguida, demonstrou imaturidade ao colocar Garnacho em campo para tentar o gol quando o placar estava 4 a 2, quando deveria ter levado esse resultado para o Bridge.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0