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Palmer Pedro Estevao Chelsea GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Port Vale: João Pedro e Estevão levam o time em dificuldades às semifinais da FA Cup — mas Cole Palmer não consegue marcar, e sua seca de gols chega a sete jogos

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Chelsea
C. Palmer
J. Pedro
Estevao
Copa da Inglaterra
Especiais e Opinião
Chelsea x Port Vale

O Chelsea deixou para trás uma semana repleta de controvérsias para golear o Port Vale nas quartas de final da FA Cup, vencendo por 7 a 0 no Stamford Bridge no sábado e evitando uma zebra na competição. O Blues mergulhou em crise depois que o técnico Liam Rosenior confirmou que o vice-capitão Enzo Fernández havia sido suspenso por dois jogos devido a comentários feitos sobre uma possível transferência para o Real Madrid, enquanto Marc Cucurella também foi repreendido por declarações semelhantes sobre o Barcelona e por criticar o plano de sucesso da diretoria do clube.

O Chelsea levou pouco mais de 60 segundos para abrir o placar. Um escanteio cobrado por Pedro Neto, com efeito para dentro, entrou na área lotada, e o goleiro do Port Vale, Joe Gauci, só conseguiu desviar a bola com os punhos até Jorrel Hato, que chutou rasteiro com força, passando por vários jogadores na linha.

No meio do primeiro tempo, os Blues ampliaram a vantagem. Neto voltou a ser protagonista, girando para se livrar do lateral Liam Gordon e alcançar uma bola alta de Andrey Santos, cruzando para João Pedro controlar, virar e finalizar à queima-roupa.

O Chelsea marcou o terceiro pouco antes do intervalo. Malo Gusto invadiu a área do Port Vale com uma arrancada tardia e viu seu chute forte ser defendido por Gauci, mas Cole Palmer estava à disposição para desviar o rebote na direção de Jordan Gabriel, resultando em um gol contra.

Estevao deveria ter marcado o quarto gol do Chelsea logo após o intervalo, depois que seus compatriotas Pedro e Santos combinaram na entrada da área antes de lançarem o ponta, que acertou a parte de fora da trave. Mas o próximo gol do Chelsea não demorou a sair, aos 57 minutos, na segunda cobrança de escanteio, com um cruzamento perigoso de Gusto cabeceado por Tosin Adarabioyo no canto inferior.

Estevao acertou a trave novamente, com o Chelsea mostrando pouca piedade e empenhado em ampliar o placar, quando o brasileiro serviu Santos em um escanteio para o quinto gol dos anfitriões, faltando 20 minutos para o fim.

Quando Estevao finalmente conseguiu balançar as redes, o gol foi anulado por um impedimento tardio. Hato viu a arrancada de Alejandro Garnacho para uma área perigosa e, embora ele tenha acertado a trave, o camisa 41 do Chelsea aproveitou o rebote antes que o apito do árbitro soasse. No entanto, uma revisão do VAR confirmou que Estevao estava, de fato, em posição legal e o gol foi finalmente validado.

Ainda havia tempo para o Chelsea marcar o sétimo gol, quando Tyler Magloire derrubou Garnacho, que se preparou para cobrar e enganou Gauci na marca do pênalti, fechando o placar.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Não precisou fazer nenhuma defesa. Confortável e sem dificuldades com a bola nos pés.

    Malo Gusto (9/10):

    Participou bastante enquanto o Chelsea abria uma vantagem logo no início e não olhou para trás. Invadiu a área após driblar até o terço final do campo, levando ao gol contra de Gabriel, antes de dar um cruzamento perfeito para Tosin cabecear para o gol. Deu um descanso a Acheampong.

    Wesley Fofana (6/10):

    Um dia tranquilo e sem grandes acontecimentos para o zagueiro do Chelsea, que tem se visto em apuros com frequência nesta temporada.

    Tosin Adarabioyo (8/10):

    Foi um pouco mais ousado nos passes contra um adversário de divisão inferior. Subiu alto para cabecear o quarto gol do Chelsea no dia e seu sétimo pelo clube no total desde que chegou em 2024.

    Jorrel Hato (8/10):

    Marcou seu segundo gol pelo Chelsea logo no primeiro minuto, reagindo mais rápido a uma bola perdida dentro da área após uma jogada de escanteio frenética. Abriu a defesa do Port Vale com um passe para Garnacho, que resultou no sexto gol marcado por Estevao.

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  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALEAFP

    Meio-campo

    Romeo Lavia (6/10):

    Fez uma partida bastante discreta, com Santos sendo o mais ousado dos dois volantes do Chelsea. Ainda não completou os 90 minutos pelos Blues desde sua transferência em 2023, tendo sido substituído por Kavuma-McQueen.

    Andrey Santos (8/10):

    Assumiu o comando como o meio-campista mais ousado do Chelsea, percebendo rapidamente que os passes laterais não iriam desestabilizar o Port Vale e tornando-se mais direto em seu jogo. Ajudou a criar o gol de Pedro e depois marcou um ele mesmo após um escanteio cobrado por Estevao.

    Cole Palmer (6/10):

    Foi capitão do Chelsea pela primeira vez na ausência do lesionado James e de Fernández, suspenso internamente. Teve que recuar bastante para se manter envolvido durante longos períodos da partida. Forçou um gol contra de Gabriel após não conseguir acertar o alvo em um chute à queima-roupa. Foi substituído por Essugo.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (8/10):

    Terminou a partida com apenas uma assistência, embora parecesse ter tido uma influência muito maior no placar final. Desorientou a defesa do Port Vale com sua habilidade de jogar para os dois lados com qualquer um dos pés. Foi substituído por Garnacho.

    João Pedro (9/10):

    Desorientou os defensores do Port Vale tanto ao recuar para a defesa quanto ao se tornar um incômodo dentro da área. Grande contribuição para um gol que foi muito agradável de se ver. Foi substituído por Delap.

    Estevao (9/10):

    Não conseguiu influenciar o jogo pela esquerda, posição em que atuou durante todo o primeiro tempo, mas ganhou vida após o intervalo, quando voltou a jogar na sua lateral direita preferida. Cobrou o escanteio que resultou no gol de Santos e marcou o sexto gol do Chelsea após várias tentativas.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Substituiu Neto. Acertou a trave quando provavelmente deveria ter marcado, antes de Estevao converter. Conseguiu e marcou um pênalti nos momentos finais.

    Dario Essugo (6/10):

    Fez sua estreia em Stamford Bridge, entrando no lugar de Palmer.

    Liam Delap (5/10):

    Quase não participou após entrar no lugar de Pedro. Não conseguiu superar os rivais do Stoke City, seu ex-clube e time pelo qual seu pai, Rory, se tornou um herói cult.

    Ryan Kavuma-McQueen (N/A):

    Fez sua estreia no lugar de Lavia.

    Josh Acheampong (N/A):

    Substituiu Gusto no final da partida.

    Liam Rosenior (8/10):

    Se o Chelsea tivesse tropeçado aqui, a posição de Rosenior como técnico teria sido questionada, especialmente em meio ao fiasco envolvendo Fernandez. Os Blues apresentaram um resultado e uma atuação contundentes para manter os críticos à distância por enquanto.

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