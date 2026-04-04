O Chelsea levou pouco mais de 60 segundos para abrir o placar. Um escanteio cobrado por Pedro Neto, com efeito para dentro, entrou na área lotada, e o goleiro do Port Vale, Joe Gauci, só conseguiu desviar a bola com os punhos até Jorrel Hato, que chutou rasteiro com força, passando por vários jogadores na linha.

No meio do primeiro tempo, os Blues ampliaram a vantagem. Neto voltou a ser protagonista, girando para se livrar do lateral Liam Gordon e alcançar uma bola alta de Andrey Santos, cruzando para João Pedro controlar, virar e finalizar à queima-roupa.

O Chelsea marcou o terceiro pouco antes do intervalo. Malo Gusto invadiu a área do Port Vale com uma arrancada tardia e viu seu chute forte ser defendido por Gauci, mas Cole Palmer estava à disposição para desviar o rebote na direção de Jordan Gabriel, resultando em um gol contra.

Estevao deveria ter marcado o quarto gol do Chelsea logo após o intervalo, depois que seus compatriotas Pedro e Santos combinaram na entrada da área antes de lançarem o ponta, que acertou a parte de fora da trave. Mas o próximo gol do Chelsea não demorou a sair, aos 57 minutos, na segunda cobrança de escanteio, com um cruzamento perigoso de Gusto cabeceado por Tosin Adarabioyo no canto inferior.

Estevao acertou a trave novamente, com o Chelsea mostrando pouca piedade e empenhado em ampliar o placar, quando o brasileiro serviu Santos em um escanteio para o quinto gol dos anfitriões, faltando 20 minutos para o fim.

Quando Estevao finalmente conseguiu balançar as redes, o gol foi anulado por um impedimento tardio. Hato viu a arrancada de Alejandro Garnacho para uma área perigosa e, embora ele tenha acertado a trave, o camisa 41 do Chelsea aproveitou o rebote antes que o apito do árbitro soasse. No entanto, uma revisão do VAR confirmou que Estevao estava, de fato, em posição legal e o gol foi finalmente validado.

Ainda havia tempo para o Chelsea marcar o sétimo gol, quando Tyler Magloire derrubou Garnacho, que se preparou para cobrar e enganou Gauci na marca do pênalti, fechando o placar.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...