Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Newcastle: João Pedro, cadê você?! O atacante desaparece enquanto os Magpies aproveitam os erros de Wesley Fofana e Trevoh Chalobah, um golpe para as esperanças do Blues de chegar aos quatro primeiros

O Chelsea, jogando em casa, começou o jogo com força e colocou os visitantes, que vêm apresentando um desempenho irregular, na defensiva logo nos primeiros minutos. Fofana cabeceou por cima do travessão após um escanteio cobrado com maestria por Reece James, enquanto Cole Palmer viu um chute forte da entrada da área passar raspando pelo ângulo superior, naquela que foi provavelmente a melhor chance dos Blues no primeiro tempo.

Mas aos 18 minutos, o Newcastle abriu o placar. O gol surgiu completamente contra o ritmo da partida e era totalmente evitável do ponto de vista do Chelsea. Com Chalobah fora de posição, Willock saiu pelas costas de James e avançou sem oposição em direção ao gol – cruzando para Gordon, que só teve que empurrar a bola para o fundo da rede. Fofana nem sequer tentou perseguir Gordon, provavelmente esperando por uma bandeira de impedimento que não apareceu.

A indisciplina do Chelsea começou a dar sinais novamente, quando Fofana derrubou Gordon após um toque ruim na lateral e teve sorte de escapar apenas com um cartão amarelo, já que Chalobah estava na cobertura. Em um escanteio dos Magpies, James derrubou Malick Thiaw com uma entrada violenta e evitou sofrer um pênalti após uma revisão do VAR.

Palmer viu um chute com efeito ser defendido por Aaron Ramsdale, que se esticou, enquanto, no outro lado do campo, um chute desviado de Jacob Ramsey foi repelsido por Robert Sanchez, enquanto os visitantes buscavam o segundo gol.

Liam Rosenior fez uma mudança no intervalo e colocou Delap em campo, com o atacante causando impacto imediato ao roubar a bola de Jacob Murphy e ver um chute forte ser defendido de fora da área.

O Chelsea tentou voltar ao jogo e Delap esteve no centro de muitos dos momentos mais importantes do time no segundo tempo. O jogador de 23 anos teve a melhor chance do time na partida após um cruzamento preciso de James, mas desperdiçou a oportunidade ao mandar a bola por cima do travessão. Ele esteve agonizantemente perto na chance seguinte, mas um cabeceio de primeira em cruzamento de Palmer passou rente à trave.

Sanchez impediu Gordon de marcar no outro lado do campo, enquanto o Chelsea pressionava no final da partida, sem nunca parecer totalmente convincente. Chalobah cabeceou para fora por pouco, de perto, enquanto Pedro mandou a bola por cima do travessão. Naquela que acabou sendo sua última grande chance, nos acréscimos, James cobrou uma falta com efeito de longe e viu a bola bater na base do poste, com Ramsdale já batido.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...