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Chelsea vs Newcastle United Premier LeagueGetty/GOAL

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Newcastle: João Pedro, cadê você?! O atacante desaparece enquanto os Magpies aproveitam os erros de Wesley Fofana e Trevoh Chalobah, um golpe para as esperanças do Blues de chegar aos quatro primeiros

O Chelsea perdeu terreno crucial na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões, já que o gol de Anthony Gordon garantiu ao Newcastle United a vitória por 1 a 0 na Premier League, em Stamford Bridge. Os Blues se esforçaram, mas estavam longe de seu melhor, com João Pedro oferecendo pouca ameaça no ataque, enquanto o substituto Liam Delap perdeu uma grande chance de empatar. Para o gol da vitória dos Magpies no primeiro tempo, um grave erro de julgamento de Trevoh Chalobah e Wesley Fofana permitiu que Joe Willock ficasse livre na área, enquanto Gordon empurrou a bola para o gol sem resistência.

O Chelsea, jogando em casa, começou o jogo com força e colocou os visitantes, que vêm apresentando um desempenho irregular, na defensiva logo nos primeiros minutos. Fofana cabeceou por cima do travessão após um escanteio cobrado com maestria por Reece James, enquanto Cole Palmer viu um chute forte da entrada da área passar raspando pelo ângulo superior, naquela que foi provavelmente a melhor chance dos Blues no primeiro tempo.

Mas aos 18 minutos, o Newcastle abriu o placar. O gol surgiu completamente contra o ritmo da partida e era totalmente evitável do ponto de vista do Chelsea. Com Chalobah fora de posição, Willock saiu pelas costas de James e avançou sem oposição em direção ao gol – cruzando para Gordon, que só teve que empurrar a bola para o fundo da rede. Fofana nem sequer tentou perseguir Gordon, provavelmente esperando por uma bandeira de impedimento que não apareceu.

A indisciplina do Chelsea começou a dar sinais novamente, quando Fofana derrubou Gordon após um toque ruim na lateral e teve sorte de escapar apenas com um cartão amarelo, já que Chalobah estava na cobertura. Em um escanteio dos Magpies, James derrubou Malick Thiaw com uma entrada violenta e evitou sofrer um pênalti após uma revisão do VAR.

Palmer viu um chute com efeito ser defendido por Aaron Ramsdale, que se esticou, enquanto, no outro lado do campo, um chute desviado de Jacob Ramsey foi repelsido por Robert Sanchez, enquanto os visitantes buscavam o segundo gol.

Liam Rosenior fez uma mudança no intervalo e colocou Delap em campo, com o atacante causando impacto imediato ao roubar a bola de Jacob Murphy e ver um chute forte ser defendido de fora da área.

O Chelsea tentou voltar ao jogo e Delap esteve no centro de muitos dos momentos mais importantes do time no segundo tempo. O jogador de 23 anos teve a melhor chance do time na partida após um cruzamento preciso de James, mas desperdiçou a oportunidade ao mandar a bola por cima do travessão. Ele esteve agonizantemente perto na chance seguinte, mas um cabeceio de primeira em cruzamento de Palmer passou rente à trave.

Sanchez impediu Gordon de marcar no outro lado do campo, enquanto o Chelsea pressionava no final da partida, sem nunca parecer totalmente convincente. Chalobah cabeceou para fora por pouco, de perto, enquanto Pedro mandou a bola por cima do travessão. Naquela que acabou sendo sua última grande chance, nos acréscimos, James cobrou uma falta com efeito de longe e viu a bola bater na base do poste, com Ramsdale já batido.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Voltou ao time titular após a fraca atuação de Jorgensen no meio da semana e parecia inseguro, tentando evitar cometer erros graves. Fez algumas defesas inteligentes para impedir que o placar fosse ainda maior.

    Malo Gusto (5/10):

    Substituído no intervalo, quando Rosenior reorganizou o time. Enquanto seu adversário direto, Barnes, foi praticamente neutralizado, o francês ofereceu pouca ameaça no outro lado do campo.

    Wesley Fofana (3/10):

    Evitou ser expulso após um toque ruim que permitiu a Gordon se infiltrar, enquanto em outro duelo entre os dois, Fofana apenas tocou levemente na bola e evitou cometer um pênalti. Ele parecia estar caminhando na corda bamba em alguns momentos, em uma atuação nervosa no geral, enquanto no gol nem sequer tentou parar o ala do Toon que avançava.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Ficou completamente fora de posição no gol de Gordon, enquanto Willock teve liberdade total para avançar pelo campo do Chelsea.

    Marc Cucurella (5/10):

    Manteve Murphy em silêncio, mas isso será um consolo insuficiente após a derrota. O espanhol fez bem em se antecipar e servir Delap, que chutou por cima do gol.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NEWCASTLEAFP

    Meio-campo

    Reece James (6/10):

    Começou a partida no meio-campo e mostrou dedicação, mas não conseguiu dominar o jogo. Voltou para sua posição natural de lateral-direito no intervalo e seus cruzamentos foram uma ameaça em alguns momentos, embora o jogador da seleção inglesa tenha escapado impune de uma entrada violenta em Thiaw. Seu chute de falta acertou a trave no final da partida e foi extremamente azarado.

    Moises Caicedo (5/10):

    Outra estrela do Blues que recebeu cartão por uma entrada desleal, Caicedo se esforçou muito, mas sem sucesso, e foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

    Enzo Fernández (5/10):

    O argentino também teve sua posição alterada no segundo tempo. Fernandez teve dificuldades para encontrar as posições de ataque nas quais costuma ser tão perigoso.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NEWCASTLEAFP

    Ataque

    Cole Palmer (6/10):

    Palmer foi, por vezes, o destaque dos Blues, como era de se esperar, mas não conseguiu superar Ramsdale nem a defesa do Newcastle. Ainda parece estar longe do seu melhor nível das temporadas anteriores.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Procurou fazer a diferença em uma disputa interessante com Livramento. Mas sua falta de eficácia foi frustrante em alguns momentos.

    João Pedro (4/10):

    Totalmente ineficaz pelo meio no primeiro tempo, Pedro recuou para jogar atrás de Delap no segundo tempo e continuou igualmente ausente. Não parecia nada com o jogador perigoso que marcou 18 gols nesta temporada.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Liam Delap (6/10):

    Entrou no intervalo e representou uma ameaça muito maior do que Pedro, mas não conseguiu aproveitar suas oportunidades de gol, e é isso que ficará na memória. Uma chance imperdível saiu por cima do gol, enquanto um cabeceio inteligente passou a centímetros da trave.

    Romeo Lavia (5/10):

    Teve uma atuação discreta após substituir Caicedo, mas pouco fez para mudar o rumo da partida.

    Jorrel Hato (N/A):

    Substituiu Fofana nos últimos dez minutos do tempo regulamentar e teve pouco trabalho, já que o Blues lançou ondas de ataque.

    Liam Rosenior (4/10):

    O técnico do Blues viu sua equipe estar muito aquém do ritmo e ela nunca pareceu realmente capaz de vencer o jogo depois de ficar atrás no placar. Sua mudança no intervalo ajudou a virar o jogo, mas faltou o toque final e Rosenior precisa voltar à prancheta.

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