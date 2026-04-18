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Chelsea Man Utd ratings GFXGOAL
Sean Walsh

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Man Utd: Cole Palmer e Alejandro Garnacho mostram-se dolorosamente ineficazes, enquanto o time de Liam Rosenior, sem brilho, sofre um golpe devastador em suas esperanças na Liga dos Campeões

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Chelsea
Chelsea x Manchester United
Especiais e Opinião
Premier League
L. Rosenior

O Chelsea corre agora um risco muito concreto de não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, após sofrer uma derrota por 1 a 0 em casa para o Manchester United, seu rival entre os cinco primeiros colocados, na noite de sábado. Os Blues estavam animados com o retorno de Enzo Fernández após a suspensão imposta pelo clube, mas, embora o argentino tenha mostrado o que faltava à equipe de Liam Rosenior, o time mais uma vez não conseguiu marcar gols, sofrendo sua quarta derrota consecutiva na Premier League.

O Chelsea esteve perto de acabar com sua agonizante seca de gols em mais de uma ocasião, com Liam Delap vendo uma bela cabeçada acertar a trave enquanto os anfitriões tentavam empatar o jogo após o gol inicial de Matheus Cunha — que surgiu com o primeiro chute a gol do United e após uma bela jogada pela ala direita de Bruno Fernandes.

Alejandro Garnacho não se destacou nas tentativas de marcar seu ex-companheiro Fernandes, além de ter tido uma atuação frustrante no ataque após substituir o lesionado Estevao no início da partida.

No entanto, a maior decepção foi, sem dúvida, Cole Palmer, que mostrou muita vontade, mas se mostrou incapaz de causar impacto na partida — e não foi a primeira vez nesta temporada.

O GOAL avalia todos os jogadores do Chelsea em campo em Stamford Bridge, enquanto o time azul, sexto colocado, ficou 10 pontos atrás do United, terceiro colocado...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Muitas vezes o ponto fraco do Chelsea, mas não esta noite. Não havia nada que ele pudesse ter feito em relação ao gol de Cunha e, sem dúvida, manteve o Chelsea na partida ao reagir bem a um desvio de Wesley Fofana que estava entrando.

    Malo Gusto (7/10):

    Um dos melhores jogadores do Chelsea. Esteve em grande atividade até ser substituído aos 80 minutos, recuperando muitas bolas e, ao mesmo tempo, criando oportunidades no ataque.

    Wesley Fofana (6/10):

    Muito seguro com a bola e também fez alguns desarmes importantes. Significativamente, o gol de Cunha aconteceu enquanto o francês estava fora de campo recebendo atendimento médico após ter sido acidentalmente atingido por Sanchez.

    Jorrel Hato (6/10):

    O versátil lateral começou com confiança no centro da defesa antes de receber um cartão amarelo por uma falta tática em Bryan Mbeumo. Apesar de estar em uma situação delicada, manteve a compostura pelo resto da partida e fez algumas entradas importantes e na hora certa.

    Marc Cucurella (5/10):

    De forma alguma uma má atuação do espanhol, mas longe de ser a sua melhor, e sua frustração por não conseguir influenciar o jogo foi bem resumida por uma simulação patética na entrada da área no meio do segundo tempo.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Moises Caicedo (6/10):

    Não esteve exatamente no seu melhor, mas inegavelmente proporcionou ao Chelsea uma base sobre a qual construir, com sua cobertura da zaga e passes precisos. Também esteve perto de marcar com um excelente chute rasteiro no final da partida.

    Enzo Fernández (7/10):

    Um retorno bem-vindo à equipe titular após ter se envolvido em uma suspensão, e esteve muito perto de abrir o placar com uma boa jogada logo após a meia hora. Foi o jogador mais criativo do Chelsea naquela noite, mas seu bom trabalho foi em vão.

    Cole Palmer (4/10):

    Achou que deveria ter recebido um pênalti logo no início, mas exagerou na falta e, apesar de seus melhores esforços, mais uma vez não conseguiu se destacar quando o Chelsea precisava de um pouco de inspiração de seu craque. Não conseguiu um único chute a gol e criou apenas uma chance durante toda a noite — o que está muito aquém do esperado de um jogador com uma reputação tão elevada.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Estevão Willian (N/A):

    Começou a partida com muita garra, mas foi forçado a sair de campo lesionado logo aos 15 minutos. Uma verdadeira pena para o Chelsea, mas também uma grande preocupação para o brasileiro, com a Copa do Mundo se aproximando.

    Liam Delap (6/10):

    Rara titularidade no ataque em uma partida importante devido à indisponibilidade de João Pedro por lesão, e ele deu tudo de si. A sorte, porém, não esteve ao seu lado. Teve um gol anulado por impedimento e também viu uma cabeçada espetacular acertar a trave. Infelizmente, ele simplesmente não parece ter o nível necessário para o mais alto escalão.

    Pedro Neto (5/10):

    Jogou com sua intensidade habitual e, em alguns momentos, o ponta parecia ser o homem capaz de fazer a diferença, mas acabou decepcionando na maior parte do tempo — como costuma acontecer.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Uma entrada inesperadamente precoce para o ex-ala do Manchester United, mas ele mostrou por que estava no banco desde o início. Um jogador dolorosamente ineficaz.

    Trevoh Chalobah (N/A):

    Entrou apenas no lugar de Fofana nos últimos 10 minutos.

    Josh Acheampong (N/A):

    Substituiu Gusto no final da partida.

    Romeo Lavia (X/10):

    Assumiu o meio-campo no lugar de Enzo depois que o argentino sofreu uma contusão nos minutos finais.

    Liam Rosenior (3/10):

    A perda de Pedro devido a um problema na coxa foi um golpe duro, agravado pela saída precoce de Estevao, e o Chelsea teve azar ao acertar a trave algumas vezes. Mas o que importa é o resultado, e Rosenior mais uma vez não conseguiu arrancar um gol — muito menos uma vitória — de sua equipe. A demissão se aproxima...

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