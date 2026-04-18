Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Man Utd: Cole Palmer e Alejandro Garnacho mostram-se dolorosamente ineficazes, enquanto o time de Liam Rosenior, sem brilho, sofre um golpe devastador em suas esperanças na Liga dos Campeões

O Chelsea esteve perto de acabar com sua agonizante seca de gols em mais de uma ocasião, com Liam Delap vendo uma bela cabeçada acertar a trave enquanto os anfitriões tentavam empatar o jogo após o gol inicial de Matheus Cunha — que surgiu com o primeiro chute a gol do United e após uma bela jogada pela ala direita de Bruno Fernandes.

Alejandro Garnacho não se destacou nas tentativas de marcar seu ex-companheiro Fernandes, além de ter tido uma atuação frustrante no ataque após substituir o lesionado Estevao no início da partida.

No entanto, a maior decepção foi, sem dúvida, Cole Palmer, que mostrou muita vontade, mas se mostrou incapaz de causar impacto na partida — e não foi a primeira vez nesta temporada.

O GOAL avalia todos os jogadores do Chelsea em campo em Stamford Bridge, enquanto o time azul, sexto colocado, ficou 10 pontos atrás do United, terceiro colocado...