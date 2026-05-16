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Fernandez Sanchez Colwill Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Man City: Enzo Fernández não aparece em campo e os Blues são derrotados na final da FA Cup, apesar da resistência defensiva em Wembley

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Chelsea
E. Fernandez
Copa da Inglaterra
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City

A busca do Chelsea pela glória na FA Cup ficou por pouco, já que o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Manchester City na final de sábado, apesar de uma exibição combativa em Wembley. Um toque sublime de Antoine Semenyo acabou sendo o gol da vitória aos 72 minutos, quando a resistência obstinada dos Blues foi finalmente quebrada por um momento de pura qualidade individual.

Para o Chelsea, o desafio na primeira etapa foi resistir à pressão inicial do City, e a equipe superou o desafio sem sofrer gols. Erling Haaland teve um gol anulado por impedimento na jogada que antecedeu a finalização, e o chute do atacante norueguês, vindo de um ângulo, foi defendido com facilidade por Robert Sanchez pouco antes do intervalo.

A partida seguiu um padrão semelhante após o intervalo, com Semenyo chegando a poucos centímetros de abrir o placar dois minutos após o reinício, mas cabeceando por cima. O Chelsea passou a dominar, porém, e Moises Caicedo quase marcou com uma cabeçada na outra ponta, mas Rodri afastou a bola bem perto da linha.

No entanto, a menos de 20 minutos do fim, o bom trabalho dos Blues foi desfeito por um momento de magia de Semenyo, que produziu um magnífico toque no canto inferior após um passe de Haaland. Enzo Fernández quase empatou imediatamente, mas só conseguiu desviar seu voleio improvisado para a parte de cima da rede.

O jogo ficou mais aberto a partir daquele momento, mas o Chelsea não conseguiu encontrar a oportunidade clara de que precisava. Abdukodir Khusanov escapou de um forte pedido de pênalti após colidir com Jorrel Hato na área, e Sanchez desviou o chute cruzado de Matheus Nunes para a trave, mantendo o placar em 1 a 0. No fim das contas, porém, foi o dia do City sob o arco.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Estádio de Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Fez várias defesas importantes, mas não teve como impedir o chute certeiro de Semenyo.

    Malo Gusto (7/10):

    Lidou muito bem com a grande ameaça representada por Doku ao lado de Palmer. Subiu bem para o ataque também, mas faltou finalização.

    Wesley Fofana (6/10):

    Assim como Gusto, mostrou grande garra defensiva para conter o City e fez uma grande interceptação.

    Levi Colwill (7/10):

    Melhorou bastante a saída de bola do Chelsea com alguns passes excelentes que romperam a linha defensiva.

    Jorrel Hato (6/10):

    Passou por dificuldades contra Semenyo, que deveria ter marcado após saltar mais alto que o holandês. Entrou no ritmo da partida e foi importante nas duas áreas.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Meio-campo

    Reece James (6/10):

    Teve sorte de não ser punido após perder a bola em uma área perigosa. Fora isso, manteve o ritmo do jogo de forma satisfatória.

    Moises Caicedo (7/10):

    Levou uma pancada na coxa logo no início, mas se recuperou para desempenhar um papel fundamental na articulação de jogadas de passe precisas e no avanço do Chelsea. Fez uma grande interceptação.

    Enzo Fernández (5/10):

    Entrou com tudo e recebeu cartão amarelo por uma entrada violenta. Não conseguiu exercer sua influência habitual na partida, mas esteve a um passo de marcar com um voleio.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Ataque

    Cole Palmer (6/10):

    Sua principal tarefa foi, na verdade, defender contra a perigosa ala esquerda do City, o que ele fez com dedicação. Não conseguiu ser tão eficaz no ataque.

    João Pedro (6/10):

    Trabalhou incansavelmente, apesar de ter tido poucas oportunidades claras, recuando para receber a bola e tirando os jogadores do City de suas posições.

    Marc Cucurella (6/10):

    Mais uma vez, foi escalado mais à frente no campo. Correu muito e causou problemas ao City.

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    Reservas e técnico

    Pedro Neto (6/10):

    Chutou na ponta dos dedos de Trafford logo após entrar em campo e parecia perigoso.

    Liam Delap (5/10):

    Cabeçou por cima na única chance que teve, mas, fora isso, teve dificuldades para entrar no jogo.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Entrou no final, mas não conseguiu causar impacto.

    Calum McFarlane (6/10):

    Parecia que seu plano de jogo tinha funcionado perfeitamente por um tempo, mas, em vez de marcar quando estavam em vantagem, a equipe sofreu o gol decisivo e não conseguiu reagir.

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