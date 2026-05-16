Para o Chelsea, o desafio na primeira etapa foi resistir à pressão inicial do City, e a equipe superou o desafio sem sofrer gols. Erling Haaland teve um gol anulado por impedimento na jogada que antecedeu a finalização, e o chute do atacante norueguês, vindo de um ângulo, foi defendido com facilidade por Robert Sanchez pouco antes do intervalo.

A partida seguiu um padrão semelhante após o intervalo, com Semenyo chegando a poucos centímetros de abrir o placar dois minutos após o reinício, mas cabeceando por cima. O Chelsea passou a dominar, porém, e Moises Caicedo quase marcou com uma cabeçada na outra ponta, mas Rodri afastou a bola bem perto da linha.

No entanto, a menos de 20 minutos do fim, o bom trabalho dos Blues foi desfeito por um momento de magia de Semenyo, que produziu um magnífico toque no canto inferior após um passe de Haaland. Enzo Fernández quase empatou imediatamente, mas só conseguiu desviar seu voleio improvisado para a parte de cima da rede.

O jogo ficou mais aberto a partir daquele momento, mas o Chelsea não conseguiu encontrar a oportunidade clara de que precisava. Abdukodir Khusanov escapou de um forte pedido de pênalti após colidir com Jorrel Hato na área, e Sanchez desviou o chute cruzado de Matheus Nunes para a trave, mantendo o placar em 1 a 0. No fim das contas, porém, foi o dia do City sob o arco.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Estádio de Wembley...