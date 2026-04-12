O Chelsea marcou aos 16 minutos, depois que João Pedro driblou vários defensores do City antes de passar a bola para Marc Cucurella, que finalizou, mas o gol foi anulado por um impedimento mínimo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, os anfitriões ficaram atrás no placar. Um cruzamento perfeito de Rayan Cherki encontrou o lateral-esquerdo Nico O'Reilly, que havia escapado da marcação de Andrey Santos e cabeceou com força.

Logo em seguida, o Chelsea viu-se com dois gols de desvantagem. Cherki foi mais uma vez o artífice, driblando até a área após um escanteio e servindo Marc Guehi com um passe inteligente entre dois defensores, e o zagueiro central do City acertou o canto inferior com um chute digno de um atacante.

A situação foi de mal a pior para a equipe de Rosenior quando o City marcou o terceiro. Moises Caicedo perdeu a posse de bola de forma desleal para Jeremy Doku na entrada da própria área, e o belga conseguiu passar por Robert Sanchez no primeiro poste.

A tarde desastrosa do Chelsea chegou ao fim após oito minutos de acréscimos, com o City levando a melhor, enquanto os torcedores locais que não haviam saído mais cedo vaiavam sua equipe ao apito final.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...