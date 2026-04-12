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Sean Walsh

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Man City: Cole Palmer volta a falhar, enquanto erros de Moises Caicedo e Andrey Santos agravam o dia de sofrimento dos Blues

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Chelsea
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City
Premier League
C. Palmer
M. Caicedo
A. Santos

O Chelsea está agora a quatro pontos da quinta e última vaga da Premier League para a Liga dos Campeões, após perder por 3 a 0 em casa para o Manchester City no domingo. A vitória do Liverpool sobre o Fulham no sábado significava que os Blues precisavam vencer para acompanhar o ritmo dos seus rivais entre os cinco primeiros, mas a equipe de Liam Rosenior desmoronou no segundo tempo em Stamford Bridge e agora está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

O Chelsea marcou aos 16 minutos, depois que João Pedro driblou vários defensores do City antes de passar a bola para Marc Cucurella, que finalizou, mas o gol foi anulado por um impedimento mínimo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, os anfitriões ficaram atrás no placar. Um cruzamento perfeito de Rayan Cherki encontrou o lateral-esquerdo Nico O'Reilly, que havia escapado da marcação de Andrey Santos e cabeceou com força.

Logo em seguida, o Chelsea viu-se com dois gols de desvantagem. Cherki foi mais uma vez o artífice, driblando até a área após um escanteio e servindo Marc Guehi com um passe inteligente entre dois defensores, e o zagueiro central do City acertou o canto inferior com um chute digno de um atacante.

A situação foi de mal a pior para a equipe de Rosenior quando o City marcou o terceiro. Moises Caicedo perdeu a posse de bola de forma desleal para Jeremy Doku na entrada da própria área, e o belga conseguiu passar por Robert Sanchez no primeiro poste.

A tarde desastrosa do Chelsea chegou ao fim após oito minutos de acréscimos, com o City levando a melhor, enquanto os torcedores locais que não haviam saído mais cedo vaiavam sua equipe ao apito final.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Fez algumas defesas rotineiras no primeiro tempo, antes do colapso. Irritou os torcedores com três chutes longos direto para o goleiro adversário, Gianluigi Donnarumma.

    Malo Gusto (5/10):

    Os zagueiros do Chelsea não tiveram realmente culpa pelos três gols sofridos, incluindo Gusto, que marcou Doku até certo ponto até que Caicedo lhe deu a oportunidade para o terceiro gol do City. Foi substituído por Acheampong nos minutos finais.

    Wesley Fofana (6/10):

    Às vezes, Fofana dá mais trabalho do que vale a pena, mas esta foi uma atuação decente, com vários desarmes de cabeça para tirar Erling Haaland do jogo.

    Jorrel Hato (6/10):

    Da mesma forma, apareceu na hora certa em várias ocasiões para garantir que Haaland não conseguisse chutar.

    Marc Cucurella (6/10):

    Não se intimidou na disputa com Antoine Semenyo. Teve um gol anulado por uma marcação apertada de impedimento. Se tivesse sido validado, talvez o Chelsea não tivesse desmoronado de forma tão espetacular.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Meio-campo

    Moises Caicedo (3/10):

    Mais uma partida importante em que o zagueiro central do Chelsea decepcionou a si mesmo e à equipe com um erro inexplicável, criando uma situação de perigo que permitiu a Doku marcar o terceiro gol do City. Foi substituído no final da partida por Essugo.

    Andrey Santos (3/10):

    A dupla Santos-Caicedo pareceu um pouco redundante na posse de bola. Permitiu que O'Reilly marcasse o primeiro gol ao tirar completamente os olhos do cruzamento. Substituído por Lavia.

    Cole Palmer (5/10):

    Recuou bastante para ajudar no meio-campo. Parecia apenas levemente ameaçador no terço final do campo. Vaiado pelos torcedores que costumavam aplaudi-lo na arquibancada visitante.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Estevao Willian (4/10):

    Não conseguiu entrar no jogo de forma alguma, apesar de ter mostrado tanto potencial em muitas de suas partidas anteriores pelo Chelsea. Um cartão amarelo logo no início por chutar a bola para longe foi o ponto alto e o ponto baixo do seu dia. Substituído por Garnacho.

    João Pedro (5/10):

    Demonstrou a ousadia e a ambição necessárias para tentar causar uma surpresa, embora seus esforços tenham sido em vão. Parecia bastante desanimado ao sair de campo para ser substituído por Delap.

    Pedro Neto (5/10):

    Animado no primeiro tempo, mas desapareceu completamente após o intervalo.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Reservas e técnico

    Romeo Lavia (5/10):

    Substituiu Santos, mas teve pouco impacto contra seu ex-clube.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Entrou no lugar de Estevao, mas não conseguiu deixar sua marca.

    Liam Delap (N/A):

    Entrou nos últimos 10 minutos contra seu antigo time, substituindo Pedro.

    Dario Essugo (N/A):

    Entrou no lugar de Caicedo para sua estreia na Premier League.

    Josh Acheampong (N/A):

    Substituiu Gusto no final da partida.

    Liam Rosenior (5/10):

    Houve momentos da partida em que o Chelsea parecia ser o time que controlava o jogo, mas essa sensação se dissipou assim que o City marcou.

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