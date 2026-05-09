Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Liverpool: Moises Caicedo e Marc Cucurella impressionam, enquanto a reação rápida de Enzo Fernández põe fim à sequência de derrotas dos Blues

Não foi a primeira vez nesta temporada que o Chelsea ficou atrás no placar logo no início, quando Ryan Gravenberch marcou com um chute com efeito de cerca de 20 metros. Os anfitriões também poderiam ter feito o 2 a 0, mas Virgil van Dijk chutou por cima ao receber uma chance imbatível, depois que um cruzamento o encontrou com muito espaço livre na trave de fundo.
Os Blues foram entrando gradualmente no jogo, e Marc Cucurella testou Giorgi Mamardashvili com um chute cruzado após se infiltrar na defesa do Liverpool. O goleiro dos Reds, porém, não teve chance de defender a cobrança de falta rasteira de Fernandez, já que a corrida de Wesley Fofana pela trave mais próxima causou distração suficiente para que a bola entrasse no canto inferior.
Fernandez obrigou Mamardashvili a fazer outra defesa antes do intervalo, e o Chelsea continuou pressionando após o intervalo, com Cole Palmer tendo um gol anulado depois que Cucurella ficou ligeiramente impedido na jogada. Isso pareceu reanimar o Liverpool, no entanto, e depois que Curtis Jones teve um gol anulado, Dominik Szoboszlai foi impedido por Filip Jorgensen antes de acertar a trave da entrada da área.
Van Dijk acertou a trave com uma cabeçada enquanto a equipe de Arne Slot tentava marcar o gol da vitória, mas, no final, ambas as equipes tiveram que se contentar com um ponto.
