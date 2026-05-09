Tom Maston

Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Liverpool: Moises Caicedo e Marc Cucurella impressionam, enquanto a reação rápida de Enzo Fernández põe fim à sequência de derrotas dos Blues

O Chelsea pôs fim à sua série de derrotas na Premier League ao conseguir um empate por 1 a 1 contra o Liverpool no sábado. O gol de falta marcado por Enzo Fernández garantiu um ponto à equipe de Calum McFarlane em Merseyside, embora suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões ao terminar em sexto lugar continuem a esmorecer, após não ter conseguido a vitória tão necessária.

Não foi a primeira vez nesta temporada que o Chelsea ficou atrás no placar logo no início, quando Ryan Gravenberch marcou com um chute com efeito de cerca de 20 metros. Os anfitriões também poderiam ter feito o 2 a 0, mas Virgil van Dijk chutou por cima ao receber uma chance imbatível, depois que um cruzamento o encontrou com muito espaço livre na trave de fundo.

Os Blues foram entrando gradualmente no jogo, e Marc Cucurella testou Giorgi Mamardashvili com um chute cruzado após se infiltrar na defesa do Liverpool. O goleiro dos Reds, porém, não teve chance de defender a cobrança de falta rasteira de Fernandez, já que a corrida de Wesley Fofana pela trave mais próxima causou distração suficiente para que a bola entrasse no canto inferior.

Fernandez obrigou Mamardashvili a fazer outra defesa antes do intervalo, e o Chelsea continuou pressionando após o intervalo, com Cole Palmer tendo um gol anulado depois que Cucurella ficou ligeiramente impedido na jogada. Isso pareceu reanimar o Liverpool, no entanto, e depois que Curtis Jones teve um gol anulado, Dominik Szoboszlai foi impedido por Filip Jorgensen antes de acertar a trave da entrada da área.

Van Dijk acertou a trave com uma cabeçada enquanto a equipe de Arne Slot tentava marcar o gol da vitória, mas, no final, ambas as equipes tiveram que se contentar com um ponto.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Anfield...

    Goleiro e defesa

    Filip Jorgensen (5/10):

    Talvez sinta que poderia ter feito melhor na jogada do gol de Gravenberch, enquanto suas decisões com a bola nos pés foram, no mínimo, questionáveis. Fez uma boa defesa contra Szoboszlai no segundo tempo.

    Malo Gusto (4/10):

    Não conseguiu lidar com Ngumoha de forma alguma, já que o jovem jogador o deixou para trás várias vezes. Também não conseguiu contribuir muito no ataque.

    Wesley Fofana (6/10):

    Manteve Gakpo sob rédea curta, mesmo que o atacante do Liverpool não estivesse oferecendo muito por conta própria. Uma corrida inteligente em direção ao gol contribuiu para o gol de empate de Fernandez.

    Levi Colwill (8/10):

    Mostrou-se sereno em seu retorno à equipe titular pela primeira vez desde que se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Fez algumas excelentes recuperações e bloqueios, apesar de nem sempre parecer estar em plena forma.

    Jorrel Hato (6/10):

    Foi superado pela velocidade de Frimpong em algumas ocasiões, inclusive quando recebeu um cartão amarelo. Fora isso, teve um desempenho decente.

    Meio-campo

    Andrey Santos (5/10):

    Talvez pudesse ter saído mais rápido para marcar Gravenberch e impedir que ele marcasse o primeiro gol. Jogo limpo e organizado no meio-campo, mas não arriscou o suficiente antes de ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

    Moises Caicedo (8/10):

    Demorou um pouco para entrar no jogo, mas começou a dominar no meio do primeiro tempo. Alguns de seus passes em profundidade foram excelentes para colocar Cucurella nas costas da defesa, ao mesmo tempo em que leu o jogo de forma brilhante para recuperar a bola.

    Enzo Fernández (6/10):

    Com frequência demais recuava quando recebia a bola no terço final do campo. Um chute de falta inteligente rendeu frutos para o gol de empate.

    Ataque

    Cole Palmer (5/10):

    Demonstrou alguns toques precisos, mas foi obrigado a recuar para se envolver com mais frequência.

    João Pedro (6/10):

    Fez algumas boas arrancadas pelas costas de Konate, sem recompensa. Chutou por cima quando finalmente teve uma chance de gol a 15 minutos do fim.

    Marc Cucurella (8/10):

    Deu muito trabalho a Jones, sempre conseguindo passar por trás do lateral improvisado. Forçou Mamardashvili a fazer uma grande defesa durante uma partida em que representou uma ameaça constante em uma função pouco familiar.

    Reservas e técnico

    Reece James (6/10):

    Sólido no meio-campo após retornar de lesão aos 30 minutos do segundo tempo.

    Calum McFarlane (7/10):

    Apesar do início lento de sua equipe, o técnico interino deve ser elogiado pela decisão de escalar Cucurella mais à frente, dado o impacto do espanhol. Talvez pudesse ter feito mais alterações no segundo tempo para tentar forçar o gol da vitória.

