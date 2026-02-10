Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Leeds: Os Blues desperdiçam a vantagem! A magia de Cole Palmer e João Pedro é anulada por um desastre defensivo, e Liam Rosenior finalmente perde pontos.

O Chelsea abriu o placar no meio do primeiro tempo, com Cole Palmer desmontando a defesa do Leeds com um passe simples entre dois zagueiros estáticos e na direção de João Pedro, que correu e driblou o goleiro Karl Darlow.

No início do segundo tempo, os anfitriões receberam um pênalti depois que Pedro foi empurrado para o chão por Jaka Bijol, de forma quase idêntica ao pênalti que ele sofreu no Wolves no sábado. Palmer, é claro, não cometeu nenhum erro aos 12 metros e dobrou a vantagem.

Mas o jogo ameaçou mudar logo após a marca de uma hora, quando Moises Caicedo cometeu um pênalti por uma falta tardia em Jayden Bogle. Lukas Nmecha assumiu a responsabilidade e enganou Robert Sanchez, dando ao Leeds uma chance de recuperação quando parecia que o time estava morto e enterrado.

Surpreendentemente, o Leeds empatou aos 73 minutos. Trevoh Chalobah não conseguiu lidar com uma bola alta, enquanto Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo e Sanchez não conseguiram afastar a bola, permitindo que Nmecha chegasse e cruzasse para Noah Okafor empurrar para o gol vazio.

O Chelsea se recuperou em busca da vitória, com Pedro Neto cruzando forte e quase acertando o ângulo superior, antes que a bola de Jorrel Hato fosse desviada para a trave pelo português João, homônimo do jogador.

Aos 94 minutos, o Chelsea deveria ter vencido. Caicedo fez um cruzamento rasteiro delicioso na pequena área, implorando para ser aproveitado, mas Palmer, entre todos, chutou por cima da trave à queima-roupa, e o empate foi mantido.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...