Sean Walsh

Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Leeds: Os Blues desperdiçam a vantagem! A magia de Cole Palmer e João Pedro é anulada por um desastre defensivo, e Liam Rosenior finalmente perde pontos.

O Chelsea não conseguiu vencer uma partida da Premier League sob o comando de Liam Rosenior pela primeira vez, ao empatar em 2 a 2 com o Leeds United na terça-feira. O time azul foi claramente superior durante grande parte da partida e chegou a estar com dois gols de vantagem no segundo tempo, mas uma série de erros defensivos fez com que desperdiçasse uma vitória que teria aumentado significativamente suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões.

O Chelsea abriu o placar no meio do primeiro tempo, com Cole Palmer desmontando a defesa do Leeds com um passe simples entre dois zagueiros estáticos e na direção de João Pedro, que correu e driblou o goleiro Karl Darlow.

No início do segundo tempo, os anfitriões receberam um pênalti depois que Pedro foi empurrado para o chão por Jaka Bijol, de forma quase idêntica ao pênalti que ele sofreu no Wolves no sábado. Palmer, é claro, não cometeu nenhum erro aos 12 metros e dobrou a vantagem.

Mas o jogo ameaçou mudar logo após a marca de uma hora, quando Moises Caicedo cometeu um pênalti por uma falta tardia em Jayden Bogle. Lukas Nmecha assumiu a responsabilidade e enganou Robert Sanchez, dando ao Leeds uma chance de recuperação quando parecia que o time estava morto e enterrado.

Surpreendentemente, o Leeds empatou aos 73 minutos. Trevoh Chalobah não conseguiu lidar com uma bola alta, enquanto Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo e Sanchez não conseguiram afastar a bola, permitindo que Nmecha chegasse e cruzasse para Noah Okafor empurrar para o gol vazio.

O Chelsea se recuperou em busca da vitória, com Pedro Neto cruzando forte e quase acertando o ângulo superior, antes que a bola de Jorrel Hato fosse desviada para a trave pelo português João, homônimo do jogador.

Aos 94 minutos, o Chelsea deveria ter vencido. Caicedo fez um cruzamento rasteiro delicioso na pequena área, implorando para ser aproveitado, mas Palmer, entre todos, chutou por cima da trave à queima-roupa, e o empate foi mantido.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (5/10):

    Teve um desempenho decente nos chutes, mas foi um dos vários jogadores que não se destacaram ao falhar na tentativa de afastar a bola, permitindo o empate de Okafor.

    Malo Gusto (4/10):

    Da mesma forma, não conseguiu controlar uma situação confusa que permitiu ao Leeds empatar do nada.

    Josh Acheampong (4/10):

    Uma atuação bastante impressionante do jogador de 19 anos, mas ele cometeu um grave erro no gol de Okafor. Foi substituído por Fofana após esse incidente.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Da mesma forma, não conseguiu fazer o básico, permitindo que o Leeds voltasse ao jogo depois de estar fora dele por mais de uma hora.

    Marc Cucurella (6/10):

    Entrou em espaço aberto pela esquerda, criado pela parceria entre Palmer e Fernandez. Foi substituído no intervalo.

    Meio-campo

    Andrey Santos (6/10):

    Trouxe uma combinação perfeita de trabalho árduo e criatividade, recuperando a bola e nunca tendo medo de romper as linhas defensivas. Foi substituído por Delap depois que o Leeds empatou o jogo em 2 a 2.

    Moises Caicedo (3/10):

    O único jogador do Chelsea que ajudou nos dois gols do Leeds. Um desempenho de pesadelo.

    Cole Palmer (7/10):

    Com liberdade para se movimentar dada por Rosenior, começou como camisa 10, mas apareceu frequentemente pela esquerda, trocando de lugar com Fernandez constantemente. Deu a assistência para o primeiro gol de Pedro antes de marcar outro pênalti. De alguma forma, perdeu a chance de marcar o gol da vitória a poucos metros da meta nos acréscimos, e por isso deve perder um ponto.

    Ataque

    Estêvão (6/10):

    Mostrou lampejos de seu enorme potencial, levando a torcida local ao delírio, mas faltou eficácia na finalização. Foi substituído por Neto.

    João Pedro (8/10):

    Assim como Palmer, Pedro merecia mais nesta partida por seus esforços brilhantes no ataque. Recuou para se conectar com seus companheiros de ataque. Abriu o placar e sofreu o pênalti para o Chelsea.

    Enzo Fernández (7/10):

    Impressionou na função híbrida de meio-campista ofensivo/ala esquerdo, criando mais conexão com Palmer, que está em grande fase.

    Substitutos e treinador

    Jorrel Hato (6/10):

    Entrou no lugar de Cucurella no início do segundo tempo. No entanto, não foi culpa dele que a defesa do Chelsea tenha desmoronado.

    Pedro Neto (5/10):

    Entrou no lugar de Estêvão. Não teve a mesma magia nas chuteiras.

    Wesley Fofana (5/10):

    Entrou no lugar de Acheampong.

    Liam Delap (5/10):

    Entrou no lugar de Santos, enquanto o Chelsea buscava o gol da vitória.

    Liam Rosenior (6/10):

    Durante boa parte do jogo, o Chelsea jogou um futebol bonito. No entanto, sua ingenuidade custou caro. Dois pontos perdidos em uma situação inexplicável.

