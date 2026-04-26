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Enzo Fernandez gfxGetty/GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Leeds: Enzo Fernández mantém viva a temporada dos Blues! O meio-campista, que vinha sendo criticado, leva a equipe de Calum McFarlane à final da FA Cup, enquanto João Pedro faz toda a diferença

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Chelsea x Leeds

O Chelsea, sem técnico, conseguiu salvar um pouco de sua temporada em declínio ao derrotar o Leeds por 1 a 0 nas semifinais da FA Cup, em Wembley, no domingo, graças a um gol de cabeça de Enzo Fernández no primeiro tempo. O técnico interino Calum McFarlane pode agora se preparar para comandar sua equipe contra o Manchester City na grande final em maio.

O Chelsea parecia completamente revitalizado após a demissão de Liam Rosenior no meio da semana e o retorno do artilheiro João Pedro à equipe titular, mas foi o Leeds quem teve a primeira grande chance de gol, com Robert Sanchez realizando uma defesa espetacular para impedir Brenden Aaronson aos quinze minutos.

O Blues assumiu a liderança no meio do primeiro tempo, logo após Pedro acertar a parte interna da trave. Um erro de Pascal Struijk foi aproveitado e o cruzamento preciso de Pedro Neto resultou em um cabeceio fácil para Fernández. Houve um momento de tensão logo em seguida, quando Dominic Calvert-Lewin — ele próprio vítima de um puxão de cabelo contra o Manchester United recentemente — escapou de forma controversa de um cartão vermelho após uma revisão do VAR, apesar de parecer ter puxado os cachos de Marc Cucuralla.

Como era de se esperar, o Leeds saiu com tudo no segundo tempo, mas o Chelsea saiu ileso de uma enxurrada de chances — com destaque para um chute forte de Anton Stach que foi defendido por Sanchez e a cobrança de falta do alemão que passou raspando a trave. Os Blues se mantiveram firmes, e McFarlane agora pode se preparar para enfrentar Pep Guardiola pela segunda vez nesta temporada na final.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Wembley...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (7/10):

    Na verdade, só precisou fazer duas defesas importantes, mas ambas foram excelentes, primeiro contra Aaronson e depois contra Stach.

    Malo Gusto (7/10):

    Recuperou-se após sofrer uma contusão logo no primeiro minuto. Sempre ousado ao avançar para o meio-campo.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Ficou tranquilo com a bola, ganhando alguns “oles” da torcida, e fez algumas contribuições defensivas importantes.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Desempenhou-se bem contra Calvert-Lewin na maior parte do tempo e, como de costume, mostrou-se preciso nos passes da defesa, embora tenha perdido a bola algumas vezes.

    Marc Cucurella (6/10):

    Mostrou-se agressivo na defesa, como de costume, mas não conseguiu dar muito impulso ao ataque, já que Aaronson o manteve ocupado.

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  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Meio-campo

    Moises Caicedo (6/10):

    Cometeu uma falta em uma área muito perigosa logo nos primeiros segundos e recebeu cartão amarelo por outra entrada desajeitada mais tarde. Fora isso, manteve a calma sob pressão.

    Romeo Lavia (6/10):

    Cumpriu sua função discretamente e demonstrou que não se deixa intimidar pela pressão, mas mais uma vez não completou os 90 minutos.

    Enzo Fernández (7/10):

    Não cometeu erros em um cabeceio simples, que coroou uma atuação cheia de ação muito necessária do capitão substituto. Combinou bem com Pedro.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Ataque

    Pedo Neto (7/10):

    Muito mais direto e perigoso do que tem sido ultimamente. Centro perfeito para Enzo cabecear para o gol.

    João Pedro (7/10):

    Melhora infinitamente o ataque como ponto de referência. Excelente trabalho de retenção de bola e azar por não ter marcado quando seu chute acertou a parte interna da trave.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Parecia ter recuperado um pouco da confiança, mas ainda assim se perdeu em algumas jogadas sem saída e faltou-lhe eficácia final.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Andrey Santos (6/10):

    Assumiu o papel de Lavia e manteve o ritmo da equipe.

    Cole Palmer (6/10):

    Hábil na lateral, mas recebeu cartão amarelo por perder tempo de forma descarada.

    Liam Delap (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Calum McFarlane (8/10):

    O Chelsea se transformou desde a última partida comandada por Rosenior e provavelmente merecia uma vaga na final. Nem sempre foi bonito, mas os jogadores mostraram a garra que tanto vinha faltando ultimamente.

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