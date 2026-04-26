Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Leeds: Enzo Fernández mantém viva a temporada dos Blues! O meio-campista, que vinha sendo criticado, leva a equipe de Calum McFarlane à final da FA Cup, enquanto João Pedro faz toda a diferença

O Chelsea parecia completamente revitalizado após a demissão de Liam Rosenior no meio da semana e o retorno do artilheiro João Pedro à equipe titular, mas foi o Leeds quem teve a primeira grande chance de gol, com Robert Sanchez realizando uma defesa espetacular para impedir Brenden Aaronson aos quinze minutos.

O Blues assumiu a liderança no meio do primeiro tempo, logo após Pedro acertar a parte interna da trave. Um erro de Pascal Struijk foi aproveitado e o cruzamento preciso de Pedro Neto resultou em um cabeceio fácil para Fernández. Houve um momento de tensão logo em seguida, quando Dominic Calvert-Lewin — ele próprio vítima de um puxão de cabelo contra o Manchester United recentemente — escapou de forma controversa de um cartão vermelho após uma revisão do VAR, apesar de parecer ter puxado os cachos de Marc Cucuralla.

Como era de se esperar, o Leeds saiu com tudo no segundo tempo, mas o Chelsea saiu ileso de uma enxurrada de chances — com destaque para um chute forte de Anton Stach que foi defendido por Sanchez e a cobrança de falta do alemão que passou raspando a trave. Os Blues se mantiveram firmes, e McFarlane agora pode se preparar para enfrentar Pep Guardiola pela segunda vez nesta temporada na final.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Wembley...