Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Hull: Pedro Neto, isso é mágico! O internacional português marca um hat-trick soberbo e Estêvão deixa para trás o erro crasso em frente ao gol vazio para marcar, enquanto os homens de Liam Rosenior derrotam o antigo time do técnico

O Chelsea goleou o Hull City por 4 a 0 e avançou para a quinta rodada da FA Cup na noite de sexta-feira. Pedro Neto marcou três gols, incluindo um diretamente de um escanteio, e Estêvão também balançou as redes, enquanto o Blues goleava o antigo clube de Liam Rosenior.

O Chelsea teve duas grandes chances nos primeiros 10 minutos, quando Alejandro Garnacho obrigou Neto a fazer uma boa defesa e, em seguida, viu o rebote ser bloqueado.

O Hull avançou para o outro lado do campo pouco depois e Liam Millar roubou a bola de Reece James na sua própria área, mas Mamadou Sarr fez um bom bloqueio para salvar o lateral-direito.

Surpreendentemente, tanto Estevao quanto Liam Delap conseguiram perder grandes chances na neve de Yorkshire. Primeiro, o brasileiro driblou o goleiro e chutou por cima, antes de Delap correr atrás de um rebote do goleiro Dillon Phillips e, incrivelmente, não conseguir colocar a bola dentro do gol.

Neto compensou sua falha anterior com um belo chute para abrir o placar antes do intervalo, recebendo a bola na entrada da área e mandando um chute soberbo no canto inferior. Ele marcou o segundo gol aos 50 minutos, quando seu escanteio diabólico passou por todos e passou pelas pernas de Phillips antes de entrar no fundo da rede.

E tanto Delap quanto Estevao superaram suas falhas ao se unirem para marcar o terceiro gol do Chelsea, com o primeiro correndo para dentro da área e segurando um zagueiro antes de cruzar para o brasileiro finalizar.

Neto completou seu hat-trick aos 70 minutos, novamente aproveitando um passe de Delap antes de finalizar com um chute instintivo de artilheiro.

O Hull acertou a trave no final da partida com Lewis Koumas, mas esta foi uma vitória esmagadora para os Blues.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no MKM Stadium...

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Quase não teve trabalho. Boa distribuição quando a bola chegou até ele.

    Reece James (6/10):

    Tentou afastar a bola e perdeu-a na sua própria área, mas viu o remate resultante ser bloqueado por Sarr. Recuperou bem. Substituído.

    Wesley Fofana (7/10):

    Venceu todos os duelos que enfrentou. Um monstro no ataque do Hull.

    Mamadou Sarr (7/10):

    Ótimo bloqueio para salvar James. Parecia à vontade na defesa.

    Jorrel Hato (7/10):

    Pareceu desestabilizar o goleiro do Hull quando o excelente escanteio de Neto entrou. Avançou quando pôde antes de ser substituído no final da partida. Uma ótima exibição.

    Meio-campo

    Andrey Santos (8/10):

    Excelente distribuição de bola. Mais de 20 passes para o terço final do campo, levando o Chelsea constantemente para a frente. Ele é um meio-campista muito talentoso.

    Moises Caicedo (7/10):

    Dominou os meio-campistas do Hull com sua força física. Buscou constantemente a bola até ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

    Ataque

    Pedro Neto (10/10):

    Marcou um golo brilhante no canto inferior, depois marcou diretamente de um canto e o seu terceiro golo foi com uma finalização soberba de avançado. Um hat-trick magnífico.

    Liam Delap (8/10):

    Perdeu uma chance clara no início da partida e ameaçou perder a cabeça. Três assistências no segundo tempo, a segunda delas ilustrando o tipo de jogador que o Chelsea quer que ele seja, com sua força e potência em evidência.

    Estevao (7/10):

    Uma falha terrível que trouxe de volta memórias do fracasso de Fernando Torres em marcar contra o Manchester United, mas ele superou isso e marcou o terceiro gol. Como um indicador de sua mentalidade, esta foi uma excelente atuação, pois ele não permitiu que o revés afetasse seu desempenho.

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Perdeu uma grande chance aos oito minutos, mas sempre quis a bola, e seu controle preciso causou pesadelos à defesa do Hull.

    Substitutos e treinador

    Josh Acheampong (6/10):

    Entrou no lugar de Caicedo. Encaixou-se perfeitamente.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Substituiu James no segundo tempo.

    TosinAdarabioyo (6/10):

    Entrou no lugar de Fofana.

    Jesse Derry (N/A):

    Entrou para fazer sua estreia.

    Shumaira Mheuka (N/A):

    Estreia tardia.

    Liam Rosenior (7/10):

    Uma bela vitória em seu antigo clube. Sua escolha de time permitiu uma rotação e o ataque de sua equipe dominou o jogo, antes que as substituições interrompessem o fluxo. Uma noite de trabalho sólida.

0