O Chelsea teve duas grandes chances nos primeiros 10 minutos, quando Alejandro Garnacho obrigou Neto a fazer uma boa defesa e, em seguida, viu o rebote ser bloqueado.
O Hull avançou para o outro lado do campo pouco depois e Liam Millar roubou a bola de Reece James na sua própria área, mas Mamadou Sarr fez um bom bloqueio para salvar o lateral-direito.
Surpreendentemente, tanto Estevao quanto Liam Delap conseguiram perder grandes chances na neve de Yorkshire. Primeiro, o brasileiro driblou o goleiro e chutou por cima, antes de Delap correr atrás de um rebote do goleiro Dillon Phillips e, incrivelmente, não conseguir colocar a bola dentro do gol.
Neto compensou sua falha anterior com um belo chute para abrir o placar antes do intervalo, recebendo a bola na entrada da área e mandando um chute soberbo no canto inferior. Ele marcou o segundo gol aos 50 minutos, quando seu escanteio diabólico passou por todos e passou pelas pernas de Phillips antes de entrar no fundo da rede.
E tanto Delap quanto Estevao superaram suas falhas ao se unirem para marcar o terceiro gol do Chelsea, com o primeiro correndo para dentro da área e segurando um zagueiro antes de cruzar para o brasileiro finalizar.
Neto completou seu hat-trick aos 70 minutos, novamente aproveitando um passe de Delap antes de finalizar com um chute instintivo de artilheiro.
O Hull acertou a trave no final da partida com Lewis Koumas, mas esta foi uma vitória esmagadora para os Blues.
