Após um início desorganizado, o Chelsea sofreu o primeiro gol aos 33 minutos. Um passe em profundidade de James Garner encontrou Beto, que se desmarcou pelas costas de Wesley Fofana, e o atacante conseguiu passar por cima de Robert Sanchez, que saía do gol, dando a vantagem ao Everton.
Em seu primeiro ataque após ficar atrás no placar, os visitantes quase empataram. A meia-voleio acrobática de Enzo Fernández na segunda bola após um escanteio foi defendida por Jordan Pickford, com o goleiro da seleção inglesa realizando uma das melhores defesas da temporada.
O Chelsea também teve mais dificuldade em criar chances no segundo tempo, com Fernandez novamente testando Pickford depois que o Everton não conseguiu afastar a bola em uma jogada ensaiada, antes que os donos da casa partissem para o outro lado do campo e dobrassem a vantagem. Idrissa Gueye se infiltrou entre Fernandez e Marc Cucurella para roubar a posse do Chelsea e partir em velocidade para o espaço. O meio-campista senegalês então encontrou Beto, cujo chute forte passou por entre as pernas de Sanchez e rolou para dentro do gol.
Rosenior colocou em campo Estevao Willian, que havia se recuperado de lesão, em busca de algum tipo de impulso, e o jovem brasileiro quase marcou diretamente de um escanteio logo após entrar, mas seu chute perigoso acertou a trave.
Mas a noite do Chelsea foi de mal a pior quando o Everton marcou o terceiro. Beto ganhou de Fofana na disputa por um chute de meta longo de Pickford, com Ilimian Ndiaye avançando em velocidade e cortando por dentro de Moises Caicedo antes de acertar o ângulo superior.
O Chelsea foi poupado do sofrimento após cinco minutos de acréscimos, confirmando sua quarta derrota consecutiva em todas as competições antes da pausa internacional de março.
