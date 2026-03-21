Chelsea Everton ratings
Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Everton: Liam Rosenior, isso é uma crise! Robert Sanchez e Wesley Fofana fazem péssimas partidas enquanto o Blues perde terreno na disputa pela Liga dos Campeões

O Chelsea sofreu uma dura derrota em sua primeira visita ao Hill Dickinson Stadium, perdendo por 3 a 0 para o Everton na Premier League na noite de sábado. Os Blues esperavam se recuperar da derrota por 3 a 0 sofrida na terça-feira pela Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, mas acabaram sendo derrotados pelos Toffees de David Moyes, que agora estão a apenas dois pontos da equipe de Liam Rosenior na tabela.

Após um início desorganizado, o Chelsea sofreu o primeiro gol aos 33 minutos. Um passe em profundidade de James Garner encontrou Beto, que se desmarcou pelas costas de Wesley Fofana, e o atacante conseguiu passar por cima de Robert Sanchez, que saía do gol, dando a vantagem ao Everton.

Em seu primeiro ataque após ficar atrás no placar, os visitantes quase empataram. A meia-voleio acrobática de Enzo Fernández na segunda bola de um escanteio foi defendida por Jordan Pickford, com o goleiro da seleção inglesa realizando uma das melhores defesas da temporada.

O Chelsea também teve mais dificuldade em criar chances no segundo tempo, com Fernandez novamente testando Pickford depois que o Everton não conseguiu afastar a bola em uma jogada ensaiada, antes que os donos da casa partissem para o outro lado do campo e dobrassem a vantagem. Idrissa Gueye se infiltrou entre Fernandez e Marc Cucurella para roubar a posse do Chelsea e partir em velocidade para o espaço. O meio-campista senegalês então encontrou Beto, cujo chute forte passou por entre as pernas de Sanchez e rolou para dentro do gol.

Rosenior colocou em campo Estevao Willian, que havia se recuperado de lesão, em busca de algum tipo de impulso, e o jovem brasileiro quase marcou diretamente de um escanteio logo após entrar, mas seu chute perigoso acertou a trave.

Mas a noite do Chelsea foi de mal a pior quando o Everton marcou o terceiro. Beto ganhou de Fofana na disputa por um chute de meta longo de Pickford, com Ilimian Ndiaye avançando em velocidade e cortando por dentro de Moises Caicedo antes de acertar o ângulo superior.

O Chelsea foi poupado do sofrimento após cinco minutos de acréscimos, confirmando sua quarta derrota consecutiva em todas as competições antes da pausa internacional de março.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Hill Dickinson Stadium...

  Everton v Chelsea - Premier League

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (2/10):

    A confiança parece ter ido por água abaixo depois de ter sido substituído por Filip Jorgensen, agora lesionado, permitindo que o chute de Beto passasse por ele para o segundo gol. Tomou liberdades com a bola nos pés e teve sorte de não ter dado um gol de presente para Beto quando perdeu a posse de bola logo no início da partida.

    Malo Gusto (5/10):

    Subiu bastante para o ataque durante o tempo em que esteve em campo, embora raramente tenha sido encontrado. Foi substituído por Garnacho no intervalo, após ter passado mal no início da semana.

    Wesley Fofana (3/10):

    Foi dominado por Beto durante toda a partida. Tem apresentado uma série preocupante de atuações ruins ultimamente.

    Jorrel Hato (5/10):

    O único zagueiro do Chelsea que não pareceu abalado pela pressão alta e pela agressividade física do Everton.

    Marc Cucurella (4/10):

    Mais um jogo em que o Chelsea precisava que Cucurella assumisse a liderança, em vez de se retrair na disputa.

  Moises Caicedo

    Meio-campo

    Moises Caicedo (3/10):

    Começou no meio-campo, não foi muito bem. Passou para lateral-direito, foi ainda pior. Uma noite preocupante para o jogador de 116 milhões de libras. Foi substituído por Adarabioyo antes que pudesse receber um cartão amarelo que o levaria à suspensão.

    Romeo Lavia (4/10):

    Uma atuação discreta e, por vezes, difícil em uma rara titularidade e oportunidade prolongada de impressionar. Foi substituído por Santos antes da marca de uma hora.

    Enzo Fernández (5/10):

    O caminho mais provável do Chelsea para o gol parecia ser através do argentino, embora seus esforços tenham sido frustrados pelo em grande forma Pickford.

  Everton v Chelsea - Premier League

    Ataque

    Cole Palmer (5/10):

    Vagueou entre as linhas em busca da bola e tentando criar jogadas, mas se deparou continuamente com uma multidão de jogadores de camisa azul.

    João Pedro (4/10):

    Foi dominado fisicamente pelos gigantescos zagueiros do Everton. Foi substituído por Delap no final da partida.

    Pedro Neto (4/10):

    Não deu qualquer impulso em nenhuma das laterais e acabou sendo substituído por Estevao.

  FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEA

    Reservas e técnico

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Substituiu Gusto no intervalo. Teve pouco ou nenhum impacto.

    Andrey Santos (4/10):

    Entrou no lugar de Lavia. Deu o passe que foi interceptado por Gueye, levando ao segundo gol de Everton.

    Estevao Willian (6/10):

    Entrou no lugar de Neto. Destacou-se imediatamente como o melhor jogador do Chelsea.

    Liam Delap (N/A):

    Substituiu Pedro quando o placar estava 3 a 0.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Substituiu Caicedo no final da partida.

    Liam Rosenior (3/10):

    O Chelsea está em apuros após perder o ímpeto da chegada do novo técnico. Será uma longa pausa para os jogos internacionais, tendo que digerir quatro derrotas consecutivas.

