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Liam Rosenior Chelsea Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Brighton: Liam Rosenior está ficando sem ideias - e sem tempo! Os Blues sofrem nova derrota vergonhosa, com Enzo Fernández a ter um desempenho fraco, apesar de continuar a usar a braçadeira de capitão

Player ratings
Chelsea
L. Rosenior
E. Fernandez
Premier League
Especiais e Opinião
Brighton x Chelsea

A queda do Chelsea rumo à mediocridade do meio da tabela sob o comando de Liam Rosenior continuou em Brighton nesta terça-feira, com os Blues, sem brilho, sofrendo uma vergonhosa derrota por 3 a 0 no Amex Stadium. Após quatro derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol, os londrinos, então em quinto lugar, chegaram à costa sul na esperança de reavivar suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. No entanto, agora ocupam a sexta posição, depois de permitirem que o Brighton os ultrapassasse com uma facilidade preocupante.

De fato, apesar da importância crucial do jogo para o Chelsea, a equipe de Rosenior não demonstrou praticamente nenhuma urgência e já estava perdendo por um gol aos três minutos de jogo, com Ferdi Kadioglu marcando de dentro da área após os visitantes terem falhado miseravelmente na marcação de um escanteio. Nem mesmo o choque de sofrer um gol logo no início provocou uma reação dos jogadores desinteressados do Chelsea, que conseguiram apenas um chute durante uma atuação desastrosa no primeiro tempo.

Houve uma aparência de esforço após o reinício, mas havia um ar de inevitabilidade em torno do segundo gol do Brighton, que surgiu aos 56 minutos, quando Giorginio Rutter deixou Jack Hinshelwood livre para finalizar com facilidade após mais uma defesa desastrosa do Chelsea. Não havia mais volta para os Blues naquele momento, e seu sofrimento se completou quando Danny Welbeck saiu do banco para fazer 3 a 0 nos acréscimos.

Abaixo, o GOAL atribui notas a todos os jogadores do Blues em campo no Amex, enquanto os atuais “campeões mundiais” sofreram a quinta derrota consecutiva sem marcar gols pela primeira vez desde 1912...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (4/10):

    Fez algumas defesas importantes no início da partida, mas depois se safou de um passe terrível dentro da área, sem qualquer pressão, que realmente deveria ter resultado em um gol.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Fez uma grande defesa na linha do gol para impedir que Hinshelwood fizesse o 2 a 0 após o passe errado de Sanchez e tentou mostrar alguma iniciativa no segundo tempo.

    Wesley Fofana (3/10):

    Desorientado no primeiro tempo, não foi surpresa vê-lo ser substituído no intervalo, após receber um cartão amarelo pouco antes do intervalo por puxar desesperadamente a camisa de Rutter, o que resumiu perfeitamente seu sentimento de frustração.

    Jorrel Hato (5/10):

    Um dos poucos jogadores do Chelsea a mostrar um pouco de garra e coração, o holandês ganhou algumas disputas e também manteve bem a posse de bola.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Malo Gusto (4/10):

    Não ofereceu nada no ataque e uma tentativa fraca de roubar a bola de Mitoma, que permitiu ao japonês passar direto por ele, ilustrou perfeitamente a falta de garra do francês.

    Moises Caicedo (3/10):

    Uma exibição desanimadora de um meio-campista de 100 milhões de libras. O equatoriano conseguiu, pelo menos, recuperar um pouco de posse de bola para sua equipe, mas foi desarmado com uma facilidade vergonhosa por Rutter no segundo gol do Brighton.

    Romeo Lavia (4/10):

    Uma rara titularidade para o belga, propenso a lesões, mas, embora tenha mantido o jogo simples e preciso com seus passes, ele ficou praticamente à margem da ação e foi substituído aos 72 minutos.

    Enzo Fernández (3/10):

    Incrivelmente, recuperou a braçadeira de capitão ao retornar à equipe titular após sua recente suspensão — o que resume bem a piada em que o Chelsea se tornou. O argentino claramente não quer mais estar no clube — como provou este desempenho patético. Deu um único passe incisivo durante toda a noite.

    Marc Cucurella (4/10):

    Escolhido para uma posição mais avançada, mas o espanhol passou por uma noite miserável. Assim como Sánchez e Caicedo, ele foi vaiado toda vez que tocava na bola e passou a maior parte do jogo reclamando de tudo e de todos.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Ataque

    Pedro Neto (4/10):

    Devido ao seu estilo dinâmico, o português parecia capaz de criar alguma jogada, mas nunca o fez.

    Liam Delap (3/10):

    Com João Pedro ainda fora de jogo devido a lesão, o ex-nº 9 do Ipswich liderou o ataque mais uma vez e, embora não se possa criticar seu empenho, agora é dolorosamente óbvio que ele está muito aquém do nível exigido para o futebol de alto nível. Foi substituído a 18 minutos do fim, mesmo com sua equipe precisando desesperadamente de um gol.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Reservas e técnico

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Entrou no intervalo e assumiu sua posição habitual na ala esquerda, mas, como de costume, não contribuiu em nada para a causa.

    Marc Guiu (5/10):

    Substituiu Delap no ataque a menos de 20 minutos do fim. Foi ligeiramente mais ativo do que o inglês.

    Dario Essugo (N/A):

    O português substituiu Lavia em uma dupla substituição junto com Guiu.

    Josh Acheampong (N/A):

    Entrou no lugar de Gusto nos acréscimos, por algum motivo.

    Liam Rosenior (2/10):

    Seus dias estão contados. Rosenior pode não ser o responsável pela cultura tóxica no clube, mas ele piorou ainda mais uma situação já ruim ao acabar com as esperanças do Chelsea de se classificar para a Liga dos Campeões. Sua formação 3-5-2 foi um fracasso espetacular e realmente parece que ele perdeu o vestiário — se é que ele o tinha, é claro.

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