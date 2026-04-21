Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Brighton: Liam Rosenior está ficando sem ideias - e sem tempo! Os Blues sofrem nova derrota vergonhosa, com Enzo Fernández a ter um desempenho fraco, apesar de continuar a usar a braçadeira de capitão

De fato, apesar da importância crucial do jogo para o Chelsea, a equipe de Rosenior não demonstrou praticamente nenhuma urgência e já estava perdendo por um gol aos três minutos de jogo, com Ferdi Kadioglu marcando de dentro da área após os visitantes terem falhado miseravelmente na marcação de um escanteio. Nem mesmo o choque de sofrer um gol logo no início provocou uma reação dos jogadores desinteressados do Chelsea, que conseguiram apenas um chute durante uma atuação desastrosa no primeiro tempo.

Houve uma aparência de esforço após o reinício, mas havia um ar de inevitabilidade em torno do segundo gol do Brighton, que surgiu aos 56 minutos, quando Giorginio Rutter deixou Jack Hinshelwood livre para finalizar com facilidade após mais uma defesa desastrosa do Chelsea. Não havia mais volta para os Blues naquele momento, e seu sofrimento se completou quando Danny Welbeck saiu do banco para fazer 3 a 0 nos acréscimos.

Abaixo, o GOAL atribui notas a todos os jogadores do Blues em campo no Amex, enquanto os atuais “campeões mundiais” sofreram a quinta derrota consecutiva sem marcar gols pela primeira vez desde 1912...