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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Canadá contra a Bósnia-Herzegovina: Cyle Larin vem ao resgate! O super-reserva garante o primeiro ponto dos canadenses na história da Copa do Mundo após uma péssima atuação de Jonathan David

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Canadá
Especiais e Opinião
Canadá x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina
J. Marsch
J. David
C. Larin

Cyle Larin saiu do banco para salvar Jonathan David, garantindo ao Canadá um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na estreia na Copa do Mundo de 2026, na sexta-feira. Os canadenses foram superiores durante a maior parte da partida, mas pareciam destinados a sofrer a sétima derrota consecutiva em uma fase final depois que Lovo Jukic cabeceou para o gol um passe de Sead Kolasinac na trave mais próxima, no meio do primeiro tempo.

O gol sofrido logo no início da partida foi particularmente difícil de engolir para a equipe da casa, já que seu maior artilheiro de todos os tempos, Jonathan David, havia tido uma chance de ouro para abrir o placar momentos antes, mas o jogador da Juventus chutou direto para Nikola Vasilj, goleiro da Bósnia. Para ser sincero, foi uma finalização chocantemente ruim, que deixou o técnico do Canadá, Jesse Marsch, compreensivelmente furioso na linha lateral.

No entanto, o americano rapidamente recuperou a compostura e sua decisão de colocar Larin em campo a menos de 15 minutos do fim do tempo regulamentar valeu a pena de forma espetacular. De fato, Larin, que passou a última temporada emprestado ao Southampton, causou um impacto quase imediato, marcando de dentro da área — embora com a ajuda de um pequeno desvio — após receber um passe do também reserva Promise David.

Larin poderia até ter garantido a vitória para os co-anfitriões, mas o experiente camisa 9 foi impedido por uma brilhante defesa bósnia nos segundos finais da partida. Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores do Canadá que atuaram em Toronto.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Maxime Crepeau (7/10):

    Se formos muito críticos, ele não dominou totalmente a sua área de seis metros no gol da Bósnia, mas fez uma grande defesa no segundo tempo, quando Ermedin Demirovic ficou cara a cara com o gol. De fato, esse foi um momento decisivo na partida.

    Alistair Johnston (6/10):

    Defendeu bem, considerando que estava em uma situação delicada após o cartão amarelo recebido no início da partida.

    Luc de Fougerolles (6/10):

    Um pouco impreciso na posse de bola em alguns momentos, mas o jogador de 20 anos fez uma boa partida na defesa. Fez algumas intervenções importantes e se sacrificou pela equipe ao receber um cartão amarelo por uma falta tática que neutralizou um ataque muito promissor da Bósnia.

    Derek Cornelius (6/10):

    Assim como seu parceiro na zaga, o jogador do Marselha esteve longe de ser impecável na posse de bola, mas também ajudou a limitar a Bósnia a apenas algumas chances de contra-ataque.

    Richie Laryea (7/10):

    Uma atuação animada do lateral-esquerdo. Talvez tenha sido pego fora de posição em algumas ocasiões, mas sempre foi uma ameaça no ataque e teve muita azar ao não marcar em uma jogada em que Kolasinac, de alguma forma, desviou a bola para cima, acertando a trave.

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    Meio-campo

    Tajon Buchanan (6/10):

    Buchanan causou problemas com sua velocidade, por isso foi bastante surpreendente ver sua participação no jogo encerrada prematuramente.

    Ismael Kone (7/10):

    Trabalhou duro no meio-campo e foi sua arrancada que levou ao gol de empate do Canadá.

    Stephen Eustaquio (6/10):

    O capitão fez o que pôde para animar a equipe e esteve perto de marcar em algumas tentativas, além de ter sido responsável pelo belo passe em profundidade que criou a chance de Laryea.

    Liam Millar (5/10):

    Não conseguiu causar nenhuma impressão real no jogo; não foi surpresa vê-lo ser substituído logo após o intervalo.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Jonathan David (3/10):

    O craque do Canadá foi substituído após pouco mais de uma hora de jogo e não teve motivos para reclamar, já que desperdiçou uma chance gloriosa no primeiro tempo para abrir o placar.

    Tani Oluwaseyi (6/10):

    O atacante do Villarreal representou uma ameaça ofensiva muito maior do que seu companheiro de ataque e teve azar ao ver um cabeceio que ia direto para o gol ser tirado da linha por Nikola Katic.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jacob Shaffelburg (6/10):

    Entrou no lugar do ineficaz Millar logo após a marca de uma hora e mandou um ótimo cruzamento que Oluwaseyi quase converteu em gol.

    Ahli Ahmed (6/10):

    Substituiu Buchanan aos 61 minutos e mostrou-se perigoso desde o início.

    Promise David (7/10):

    Assumiu a ponta de ataque no lugar de seu homônimo Jonathan e se destacou bastante antes de criar o gol de empate do Canadá com um belo passe de primeira para os pés de Larin.

    Cyle Larin (8/10):

    Parecia um jogador com algo a provar quando saiu do banco e garantiu ao seu país um merecido empate — em grande parte graças a um fantástico primeiro toque.

    Jonathan Osorio (N/A):

    Entrou apenas nos acréscimos.

    Jesse Marsch (7/10):

    O Canadá pode não ter brilhado no primeiro tempo, mas, para ser justo, o americano fez algumas substituições ousadas no segundo tempo que mudaram o jogo. Agora ele tem uma decisão ainda mais difícil a tomar antes da partida contra o Catar, já que Larin certamente merece ser titular no lugar de Jonathan David...

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