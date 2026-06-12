Avaliações dos jogadores do Canadá contra a Bósnia-Herzegovina: Cyle Larin vem ao resgate! O super-reserva garante o primeiro ponto dos canadenses na história da Copa do Mundo após uma péssima atuação de Jonathan David

O gol sofrido logo no início da partida foi particularmente difícil de engolir para a equipe da casa, já que seu maior artilheiro de todos os tempos, Jonathan David, havia tido uma chance de ouro para abrir o placar momentos antes, mas o jogador da Juventus chutou direto para Nikola Vasilj, goleiro da Bósnia. Para ser sincero, foi uma finalização chocantemente ruim, que deixou o técnico do Canadá, Jesse Marsch, compreensivelmente furioso na linha lateral.

No entanto, o americano rapidamente recuperou a compostura e sua decisão de colocar Larin em campo a menos de 15 minutos do fim do tempo regulamentar valeu a pena de forma espetacular. De fato, Larin, que passou a última temporada emprestado ao Southampton, causou um impacto quase imediato, marcando de dentro da área — embora com a ajuda de um pequeno desvio — após receber um passe do também reserva Promise David.

Larin poderia até ter garantido a vitória para os co-anfitriões, mas o experiente camisa 9 foi impedido por uma brilhante defesa bósnia nos segundos finais da partida. Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores do Canadá que atuaram em Toronto.