Avaliações dos jogadores do Brasil contra o Japão: É por isso que Don Carlo é o cara mais tranquilo do futebol! Ancelotti arquiteta a virada ao manter Casemiro em campo e colocar Gabriel Martinelli para liderar a Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo

Alisson Becker (5/10):

O goleiro titular do Liverpool foi questionado sobre ter levado um gol de longa distância de Sano, mas ele se esticou ao máximo para defender um chute maravilhosamente preciso e simplesmente não conseguiu fazer nada a respeito.

Danilo (4/10):

Deu um passe decente para a área para Bruno Guimarães, mas teve um desempenho fraco na maior parte do tempo. Presenteou o Japão com o primeiro gol ao dar um passe chocante e, mais tarde, recebeu um cartão amarelo por derrubar Daizen Maeda.

Marquinhos (7/10):

A velocidade do Japão nos contra-ataques causou alguns problemas para o capitão do Paris Saint-Germain, mas, como era de se esperar, ele manteve a compostura o tempo todo, principalmente quando estava com a posse de bola.

Gabriel Magalhães (7/10):

O zagueiro do Arsenal teve alguns momentos de nervosismo, mas foi excelente com a bola durante toda a partida, e Casemiro marcou de cabeça após um dos vários cruzamentos excelentes de Gabriel.

Douglas Santos (7/10):

Ele não é nenhum Roberto Carlos, mas foi uma boa opção pela esquerda e também se saiu muito bem ao cabecear a bola de volta para a área para Casemiro, cujo chute foi, de alguma forma, tirado em cima da linha.