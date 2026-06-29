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Brazil player ratings Japan GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Brasil contra o Japão: É por isso que Don Carlo é o cara mais tranquilo do futebol! Ancelotti arquiteta a virada ao manter Casemiro em campo e colocar Gabriel Martinelli para liderar a Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Brasil x Japão
Brasil
Japão
Vinicius Junior
Neymar
C. Ancelotti
Casemiro

Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os gols, e o Brasil, depois de estar perdendo, venceu o Japão por 2 a 1 em Houston e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Mais notícias em breve...


  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Goleiro e Defesa

    Alisson Becker (5/10):

    O goleiro titular do Liverpool foi questionado sobre ter levado um gol de longa distância de Sano, mas ele se esticou ao máximo para defender um chute maravilhosamente preciso e simplesmente não conseguiu fazer nada a respeito.

    Danilo (4/10):

    Deu um passe decente para a área para Bruno Guimarães, mas teve um desempenho fraco na maior parte do tempo. Presenteou o Japão com o primeiro gol ao dar um passe chocante e, mais tarde, recebeu um cartão amarelo por derrubar Daizen Maeda.

    Marquinhos (7/10):

    A velocidade do Japão nos contra-ataques causou alguns problemas para o capitão do Paris Saint-Germain, mas, como era de se esperar, ele manteve a compostura o tempo todo, principalmente quando estava com a posse de bola.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    O zagueiro do Arsenal teve alguns momentos de nervosismo, mas foi excelente com a bola durante toda a partida, e Casemiro marcou de cabeça após um dos vários cruzamentos excelentes de Gabriel.

    Douglas Santos (7/10):

    Ele não é nenhum Roberto Carlos, mas foi uma boa opção pela esquerda e também se saiu muito bem ao cabecear a bola de volta para a área para Casemiro, cujo chute foi, de alguma forma, tirado em cima da linha.

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  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Meio-campo

    Bruno Guimarães (8/10):

    Sempre disposto a avançar e tentar criar jogadas para o Brasil, o craque do Newcastle United teve três chutes a gol só no primeiro tempo. Não foi, portanto, nenhuma surpresa vê-lo dar o passe que levou Martinelli a decidir o jogo.

    Casemiro (7/10):

    A expectativa era de que ele fosse substituído no intervalo, já que estava com um cartão amarelo e estava sendo superado com muita facilidade no meio-campo, mas a confiança de Ancelotti no veterano foi recompensada. Casemiro já tinha visto uma cabeçada ser tirada em cima da linha antes de cabecear o gol que empatou a partida para o Brasil.

    Lucas Paquetá (6/10):

    Saiu lesionado no intervalo, o que foi uma pena, já que havia tentado algumas finalizações e também criado duas chances.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Rayan (6/10):

    Se esforçou bastante e deu mostras do que é capaz de fazer pela lateral direita.

    Matheus Cunha (5/10):

    Mostrou-se animado no primeiro tempo, mas limitou-se principalmente a chutes de longa distância antes de assumir uma função mais recuada após a entrada de Endrick no intervalo. O atacante do Manchester United foi então substituído aos 66 minutos, já que sua influência havia diminuído consideravelmente naquele momento.

    Vinícius Júnior (7/10):

    Ficou bastante discreto no primeiro tempo, enquanto o Brasil enfrentava dificuldades contra o bloqueio baixo do Japão, mas ganhou vida após o empate e teve azar ao ver seu chute desviado para a trave por Zion Suzuki, ao final de uma jogada sensacional partindo do meio-campo.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Reservas e Técnico

    Endrick (6/10):

    Entrou no lugar de Paquetá, que se lesionou, no intervalo e impressionou com algumas de suas jogadas de ligação.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Substituiu Cunha no meio do segundo tempo e marcou o gol da vitória a poucos segundos do fim.

    Fabinho (N/A):

    Assumiu o meio-campo no lugar de Casemiro, que sofreu uma contusão nos acréscimos do tempo regulamentar.

    Danilo Santos (N/A):

    Entrou em campo para ganhar alguns segundos cruciais no final da partida.

    Carlo Ancelotti (8/10):

    Não há dúvida de que o Brasil estava em apuros no intervalo, mas Don Carlo mais uma vez mostrou por que é conhecido como o técnico mais frio do futebol. Manter Casemiro em campo foi crucial, mas também o foi colocar Martinelli em campo. É por isso que o Brasil queria Ancelotti como seu técnico. Ele é o melhor no ramo.