Avaliações dos jogadores do Brasil contra o Haiti: Vinicius Jr. assume o comando, enquanto Matheus Cunha marca dois gols e ajuda a Seleção a reencontrar a confiança em uma vitória que bateu recordes

Para o Brasil, essa foi uma noite inesquecível — e talvez o primeiro sinal concreto de vida após meses de incerteza. Após um longo período de testes, atuações abaixo do esperado e falsos começos, a Seleção finalmente encontrou algo que se assemelha à confiança típica da Copa do Mundo. E, nesse processo, também fez história, voltando a ultrapassar a Alemanha como a nação com mais gols marcados na história da Copa do Mundo. Os sinais surgiram logo no início. Aos 12 minutos, Bruno Guimarães passou para Raphinha, que chutou com força para o que teria sido um belo primeiro gol, mas a bandeira de impedimento interrompeu a comemoração.

O gol saiu 10 minutos depois — e foi bem menos espetacular. O chute de Vinícius foi defendido pelo goleiro. Hannes Delcroix tentou afastar a bola, mas seu deslocamento de cabeça bateu na perna de Cunha, que empurrou a bola para dentro do gol. O segundo gol de Cunha foi fruto de uma jogada maravilhosa. Vinícius encontrou Cunha, que saiu na ponta do último zagueiro e mandou para o fundo da rede.

“Vamos colocar Vinicius mais pelo meio. Rayan estava jogando pela lateral, o que fez muito bem. Vinicius é perigoso... habilidoso no meio de campo... ele pode mudar de posição e os outros se adaptam”, disse Ancelotti.

Ainda deu tempo para mais um gol antes do intervalo. Vinicius aproveitou a oportunidade. Lucas Paquetá lançou a bola para um espaço preocupantemente amplo. Vinicius correu para lá e mandou a bola no canto inferior. A única preocupação real foi uma suposta lesão no tendão de Raphinha, o que certamente será uma grande preocupação para Ancelotti.

“Precisamos avaliar a situação do Raphinha. Veremos amanhã. Por enquanto, não sabemos o que aconteceu”, disse Ancelotti.

O segundo tempo não trouxe tanto drama. O Brasil fez várias substituições, colocando Endrick e Gabriel Martinelli em campo — o primeiro recebeu uma ovação estrondosa da torcida, em sua maioria brasileira. Ele pensou que tinha marcado um gol, mas viu o lance ser anulado por impedimento após uma finalização inteligente.

O Haiti, por sua vez, nunca desistiu de verdade. A seleção não participa de uma Copa do Mundo desde 1974, mas não parecia um time deslocado no maior dos palcos. O Brasil, para ser justo, simplesmente tinha mais qualidade.

“Eles chegaram mais perto do que no primeiro tempo. Também tivemos oportunidades em contra-ataques. Poderíamos ter jogado melhor, com mais intensidade, sim, mas, por outro lado, é preciso pensar também nas outras partidas da Copa do Mundo”, disse Ancelotti.

Para eles, isso pode realmente ser o começo de algo.

“Foi o que eu esperava dessa partida. Menos erros, mais eficácia no ataque e mais controle na defesa. Foi uma boa partida e, claro, precisamos melhorar”, disse Ancelotti.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio da Filadélfia...



