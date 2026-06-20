Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil player ratings GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Brasil contra o Haiti: Vinicius Jr. assume o comando, enquanto Matheus Cunha marca dois gols e ajuda a Seleção a reencontrar a confiança em uma vitória que bateu recordes

Player ratings
Especiais e Opinião
Brasil x Haiti
Brasil
Haiti
Copa do Mundo

FILADÉLFIA — Matheus Cunha provou seu valor no ataque, e Vinicius Jr. participou dos três gols, enquanto o Brasil encontrou seu ritmo na Copa do Mundo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. O ponta do Real Madrid esteve em sua melhor forma, marcando um gol e dando uma assistência, e colocou a Seleção em boa posição para liderar o Grupo C. O Haiti, apesar de todos os esforços, está eliminado do torneio em sua primeira participação desde 1974.

Para o Brasil, essa foi uma noite inesquecível — e talvez o primeiro sinal concreto de vida após meses de incerteza. Após um longo período de testes, atuações abaixo do esperado e falsos começos, a Seleção finalmente encontrou algo que se assemelha à confiança típica da Copa do Mundo. E, nesse processo, também fez história, voltando a ultrapassar a Alemanha como a nação com mais gols marcados na história da Copa do Mundo. Os sinais surgiram logo no início. Aos 12 minutos, Bruno Guimarães passou para Raphinha, que chutou com força para o que teria sido um belo primeiro gol, mas a bandeira de impedimento interrompeu a comemoração.

O gol saiu 10 minutos depois — e foi bem menos espetacular. O chute de Vinícius foi defendido pelo goleiro. Hannes Delcroix tentou afastar a bola, mas seu deslocamento de cabeça bateu na perna de Cunha, que empurrou a bola para dentro do gol. O segundo gol de Cunha foi fruto de uma jogada maravilhosa. Vinícius encontrou Cunha, que saiu na ponta do último zagueiro e mandou para o fundo da rede.

“Vamos colocar Vinicius mais pelo meio. Rayan estava jogando pela lateral, o que fez muito bem. Vinicius é perigoso... habilidoso no meio de campo... ele pode mudar de posição e os outros se adaptam”, disse Ancelotti.

Ainda deu tempo para mais um gol antes do intervalo. Vinicius aproveitou a oportunidade. Lucas Paquetá lançou a bola para um espaço preocupantemente amplo. Vinicius correu para lá e mandou a bola no canto inferior. A única preocupação real foi uma suposta lesão no tendão de Raphinha, o que certamente será uma grande preocupação para Ancelotti.

“Precisamos avaliar a situação do Raphinha. Veremos amanhã. Por enquanto, não sabemos o que aconteceu”, disse Ancelotti.

O segundo tempo não trouxe tanto drama. O Brasil fez várias substituições, colocando Endrick e Gabriel Martinelli em campo — o primeiro recebeu uma ovação estrondosa da torcida, em sua maioria brasileira. Ele pensou que tinha marcado um gol, mas viu o lance ser anulado por impedimento após uma finalização inteligente.

O Haiti, por sua vez, nunca desistiu de verdade. A seleção não participa de uma Copa do Mundo desde 1974, mas não parecia um time deslocado no maior dos palcos. O Brasil, para ser justo, simplesmente tinha mais qualidade.

“Eles chegaram mais perto do que no primeiro tempo. Também tivemos oportunidades em contra-ataques. Poderíamos ter jogado melhor, com mais intensidade, sim, mas, por outro lado, é preciso pensar também nas outras partidas da Copa do Mundo”, disse Ancelotti.

Para eles, isso pode realmente ser o começo de algo.

“Foi o que eu esperava dessa partida. Menos erros, mais eficácia no ataque e mais controle na defesa. Foi uma boa partida e, claro, precisamos melhorar”, disse Ancelotti.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio da Filadélfia...


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Goleiro e Defesa

    Alisson (7/10):

    Quase não foi pressionado. Fez algumas defesas. Distribuiu bem a bola quando foi necessário.

    Douglas Santos (6/10):

    Basicamente passou a noite cobrindo as falhas de Vinicius, que optou por não participar da marcação.

    Gabriel (7/10):

    Manteve os atacantes do Haiti em silêncio com algumas jogadas defensivas inteligentes. Foi quem mais tocou na bola na partida.

    Marquinhos (7/10):

    Ajudou na defesa quando necessário. Fez algumas entradas na hora certa.

    Danilo (6/10):

    Passou boa parte do tempo mantendo a largura do campo e organizando a defesa. No entanto, foi ultrapassado uma ou duas vezes pela lateral.

    • Publicidade
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Meio-campo

    Bruno Guimarães (7/10):

    Fez muito trabalho sujo no meio-campo. Também deu alguns bons passes. É uma formação estranha, mas o jogador do Newcastle faz com que ela funcione.

    Casemiro (5/10):

    Tentou, sem sucesso, lançar uma série de passes longos — nenhum deles realmente deu certo. Um desempenho muito apático no meio-campo.

    Lucas Paquetá (8/10):

    Deu uma bela assistência para Vinícius. Foi fundamental na articulação do jogo. Será interessante ver como ele se sairá quando Neymar estiver em forma.

  • Raphinha Getty

    Ataque

    Vinicius Jr (8/10):

    Foi fundamental na jogada que resultou no primeiro gol. Deu a assistência para o segundo. Marcou o terceiro. Foi uma ameaça constante até ser substituído. Mais uma excelente atuação — e um sinal animador para o futuro?

    Matheus Cunha (7/10):

    Marcou duas vezes no primeiro tempo. Sua influência diminuiu um pouco no segundo, mas mesmo assim deixou sua marca. Certamente deve ser titular agora.

    Raphinha (6/10):

    Esteve em grande forma por cerca de 35 minutos antes de ser substituído devido a uma suspeita de lesão no tendão da coxa. Isso pode prejudicar suas chances no torneio.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Reservas e Técnico

    Rayan (6/10):

    Substituiu Raphinha no final do primeiro tempo. Não contribuiu muito pela direita.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Acertou a trave com um belo chute com efeito. Criou uma boa chance no final da partida.

    Endrick (7/10):

    A torcida enlouqueceu com sua entrada em campo. Teve um belo gol anulado.

    Danilo (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Ederson (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    Uma noite bem melhor para o italiano. Fez seus jogadores entrarem no ritmo no primeiro tempo e conseguiu fazer rodízio no segundo.

Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Brasil crest
Brasil
BRA
Copa do Mundo
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI