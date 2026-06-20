Avaliações dos jogadores do Brasil contra o Haiti: Vinicius Jr. assume a liderança, enquanto os dois gols de Matheus Cunha ajudam a Seleção a reencontrar a confiança na Copa do Mundo

Para o Brasil, essa foi uma noite inesquecível — e talvez o primeiro sinal concreto de recuperação após meses de incerteza. Após um longo período de testes, atuações abaixo do esperado e falsos começos, a Seleção finalmente encontrou algo que se assemelhava à confiança típica da Copa do Mundo. Os sinais surgiram logo no início. Aos 12 minutos, Bruno Guimarães lançou Raphinha, que chutou com força para o que teria sido um belo gol de abertura, mas a bandeira de impedimento interrompeu a comemoração.

O gol saiu 10 minutos depois — e foi bem menos espetacular. O chute de Vinícius foi defendido pelo goleiro. Hannes Delcroix tentou afastar a bola, mas seu deslocamento de deslize acertou a perna de Cunha, que empurrou a bola para dentro do gol. O segundo gol de Cunha foi uma jogada maravilhosamente trabalhada. Vinícius encontrou Cunha, que saiu na ponta do último zagueiro e chutou para o fundo da rede.

Ainda deu tempo para mais um gol antes do intervalo. Vinicius aproveitou a oportunidade. Lucas Paquetá lançou a bola para um espaço preocupantemente amplo. Vinicius correu para lá e mandou no canto inferior. A única preocupação real foi uma suposta lesão no tendão de Raphinha, o que provavelmente será uma grande preocupação para Ancelotti.

O segundo tempo não trouxe tanto drama. O Brasil fez várias substituições, colocando em campo Endrick e Gabriel Martinelli — o primeiro recebendo uma ovação estrondosa da torcida, em sua maioria brasileira. Ele pensou que tinha marcado um gol, mas viu o gol ser anulado por impedimento após uma finalização inteligente.

O Haiti, por sua vez, nunca desistiu de verdade. A seleção não participa de uma Copa do Mundo desde 1974, mas não parecia um time deslocado no maior dos palcos. O Brasil, para ser justo, simplesmente tinha mais qualidade. Para eles, isso pode realmente ser o começo de algo.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio da Filadélfia...