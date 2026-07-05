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Guimaraes Endrick Haaland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Brasil contra a Noruega: Nada de sexta estrela para a Seleção! O pênalti lamentável de Bruno Guimarães e a participação desastrosa de Endrick deixam a porta aberta para Erling Haaland mandar os gigantes sul-americanos de volta para casa na Copa do Mundo

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Brasil
B. Guimaraes
Copa do Mundo
E. Haaland
Noruega
Especiais e Opinião
Brasil x Noruega

A espera do Brasil pelo seu sexto título da Copa do Mundo se estenderá para 28 anos, após a seleção ter sido eliminada do torneio de 2026 pela Noruega neste sábado. Os dois gols de Erling Haaland no final da partida garantiram a vitória por 2 a 1 para os escandinavos, que aproveitaram a falha de Bruno Guimarães ao perder um pênalti no início da partida para avançarem às quartas de final pela primeira vez.

O Brasil escapou de um susto logo no início, quando o gol de Patrick Berg foi anulado por impedimento na jogada que antecedeu o lance, e parecia que iria aproveitar ao máximo essa chance quando Matheus Cunha sofreu uma falta na área da Noruega; no entanto, o pênalti cobrado por Guimarães foi defendido por Orjan Nyland.

A partir daí, os escandinavos dominaram a posse de bola, mas a equipe de Carlo Ancelotti ainda conseguiu criar oportunidades nos contra-ataques. Vinicius Jr. esteve perto de abrir o placar antes do intervalo, quando recuperou a bola no campo adversário e obrigou Nyland a fazer uma defesa, enquanto, no outro lado do campo, Alisson Becker fez uma boa defesa ao neutralizar um chute de Martin Odegaard.

O Brasil colocou Endrick em campo logo no início do segundo tempo em busca do primeiro gol, e o adolescente deveria ter marcado imediatamente ao receber um passe de Vinicius, mas um toque ruim fez com que Endrick chutasse para fora.

Neymar também entrou em campo, mas a Noruega continuou pressionando e, depois que Andreas Schjelderup obrigou Alisson a fazer uma defesa, o ponta do Benfica cruzou da esquerda para Haaland, que cabeceou para marcar seu sexto gol no torneio.

Nyland fez uma defesa espetacular para impedir que o Brasil empatasse por meio de um gol contra, ao desviar uma bola alta para a trave, e Haaland então garantiu a vitória no último minuto dos 90 com um chute rasteiro da entrada da área. Neymar conseguiu diminuir a diferença de pênalti nos acréscimos, após falta sofrida por Casemiro, mas foi muito pouco, muito tarde para a Seleção.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil em Nova Jersey...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Alisson Becker (6/10):

    Saiu rápido da linha e defendeu o chute de Odegaard no primeiro tempo. Lidou principalmente com bolas que chegaram à área do Brasil. Não teve chance em nenhum dos dois gols.

    Danilo (3/10):

    Apesar da experiência, pareceu um pouco sobrecarregado. Teve dificuldades contra Nusa e Schjelderup, e alguns de seus passes e toques foram péssimos. Não conseguiu marcar Haaland no segundo gol.

    Marquinhos (6/10):

    Com Haaland passando a maior parte do tempo marcando Gabriel, Marquinhos conseguiu passar a partida praticamente sem esforço. Venceu algumas disputas aéreas cruciais em jogadas ensaiadas.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    Nem sempre venceu seus tão esperados duelos com Haaland, mas, na maior parte do tempo, se saiu bem até ser superado no jogo aéreo no primeiro gol da Noruega.

    Douglas Santos (6/10):

    Confiável na lateral esquerda, defendendo bem e lançando Vinicius à sua frente sempre que podia.

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    Meio-campo

    Bruno Guimarães (4/10):

    Fez alguns passes excelentes em alguns momentos, principalmente na jogada que resultou no pênalti, mas sua cobrança foi péssima e acabou custando caro.

    Casemiro (5/10):

    Foi pego de surpresa na defesa em alguns momentos, quando os meio-campistas da Noruega o deixaram para trás, mas, na maior parte do tempo, utilizou bem a bola quando estava com a posse. Deveria ter dado uma assistência para Martinelli no final do primeiro tempo, mas o atacante não conseguiu acertar o cruzamento.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Combinou bem com Vinicius pela esquerda do Brasil, já que tendia a se afastar de sua função central. Foi substituído por Neymar no meio do segundo tempo.

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    Ataque

    Rayan (5/10):

    Trabalhou duro sem a bola, mas não teve qualidade suficiente com ela para ameaçar a Noruega de forma significativa. Foi substituído no meio do segundo tempo.

    Matheus Cunha (5/10):

    Fez bem em passar à frente de Ajer para conquistar o primeiro pênalti do Brasil, mas, fora isso, faltou-lhe qualquer tipo de determinação em seu jogo. Foi substituído por Endrick antes da marca de uma hora.

    Vinícius Júnior (8/10):

    Manteve a excelente forma que vinha exibindo desde o início do torneio, driblando regularmente seus marcadores e criando oportunidades, tanto para si mesmo quanto para os companheiros.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Reservas e Técnico

    Endrick (4/10):

    Devia ter marcado na sua primeira participação, mas um toque ruim fez com que ele chutasse para fora. Depois, cometeu uma falta desleal em Schjelderup na jogada que resultou no primeiro gol.

    Neymar (5/10):

    Tentou um drible dentro da área, mas pouco mais fez. Recebeu um cartão amarelo e marcou nos acréscimos, naquela que pode vir a ser sua última partida pela seleção.

    Danilo Santos (5/10):

    Nada digno de nota após entrar no lugar de Martinelli no meio do segundo tempo.

    Ederson (5/10):

    Não ofereceu a estabilidade na frente da defesa que Ancelotti esperava.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Surpreendentemente, montou a equipe para absorver a pressão em vez de controlar a posse de bola e, no fim das contas, pagou o preço, mesmo que a falta de eficiência na finalização não possa ser atribuída a ele.