Avaliações dos jogadores do Brasil contra a Noruega: Nada de sexta estrela para a Seleção! O pênalti lamentável de Bruno Guimarães e a participação desastrosa de Endrick deixam a porta aberta para Erling Haaland mandar os gigantes sul-americanos de volta para casa na Copa do Mundo

O Brasil escapou de um susto logo no início, quando o gol de Patrick Berg foi anulado por impedimento na jogada que antecedeu o lance, e parecia que iria aproveitar ao máximo essa chance quando Matheus Cunha sofreu uma falta na área da Noruega; no entanto, o pênalti cobrado por Guimarães foi defendido por Orjan Nyland.
A partir daí, os escandinavos dominaram a posse de bola, mas a equipe de Carlo Ancelotti ainda conseguiu criar oportunidades nos contra-ataques. Vinicius Jr. esteve perto de abrir o placar antes do intervalo, quando recuperou a bola no campo adversário e obrigou Nyland a fazer uma defesa, enquanto, no outro lado do campo, Alisson Becker fez uma boa defesa ao neutralizar um chute de Martin Odegaard.
O Brasil colocou Endrick em campo logo no início do segundo tempo em busca do primeiro gol, e o adolescente deveria ter marcado imediatamente ao receber um passe de Vinicius, mas um toque ruim fez com que Endrick chutasse para fora.
Neymar também entrou em campo, mas a Noruega continuou pressionando e, depois que Andreas Schjelderup obrigou Alisson a fazer uma defesa, o ponta do Benfica cruzou da esquerda para Haaland, que cabeceou para marcar seu sexto gol no torneio.
Nyland fez uma defesa espetacular para impedir que o Brasil empatasse por meio de um gol contra, ao desviar uma bola alta para a trave, e Haaland então garantiu a vitória no último minuto dos 90 com um chute rasteiro da entrada da área. Neymar conseguiu diminuir a diferença de pênalti nos acréscimos, após falta sofrida por Casemiro, mas foi muito pouco, muito tarde para a Seleção.
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