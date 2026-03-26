Avaliações dos jogadores do Brasil contra a França: Vinícius Júnior, Raphinha e Casemiro ficam aquém do esperado na preocupante derrota para os Bleus, que jogaram com dez jogadores

A Seleção mostrou-se bastante ineficaz no ataque durante o primeiro tempo. Apesar de contar com Vinicius Jr. e Raphinha na linha de frente, a equipe de Carlo Ancelotti criou relativamente poucas chances. O jogo tornou-se monótono. Gabriel Martinelli chutou com efeito, mas a bola saiu pela linha de fundo. Mike Maignan foi obrigado a fazer uma defesa.
E então a França marcou. Foi algo simples: um passe em profundidade de Ousmane Dembélé para Kylian Mbappé, que avançou e tocou por cima de Ederson, que se esticou, fazendo 1 a 0.
O Brasil melhorou após o intervalo. Uma equipe antes estática começou a jogar um pouco, criando chances aqui e ali. Recebeu mais uma chance quando Dayot Upamecano foi expulso por derrubar Wesley enquanto ele avançava em direção ao gol. Ainda assim, apesar de estar com 10 jogadores, a França se mostrou mais oportunista. Marcou o segundo aos 65 minutos. Michael Olise deu um passe brilhante para Hugo Ekitike, que chutou por cima de Ederson, ampliando para 2 a 0.
No entanto, a Seleção não desistiu. O gol deles foi meio confuso, com Bremer empurrando a bola para o fundo do gol após um rebote de uma cobrança de falta. Houve outras chances. Vinicius não parou de correr. João Pedro lutou até o fim. Mas depois que Vinicius chutou para fora aos 97 minutos, ficou claro que aquele não era o dia do Brasil e que Ancelotti tem um grande trabalho pela frente quando a Copa do Mundo começar, em menos de três meses.
O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Gilette Stadium...