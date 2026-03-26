Brazil France GFXGetty
Avaliações dos jogadores do Brasil contra a França: Vinícius Júnior, Raphinha e Casemiro ficam aquém do esperado na preocupante derrota para os Bleus, que jogaram com dez jogadores

Player ratings
Brasil
França
Brasil x França
Amistosos
Vinicius Junior
Casemiro
Raphinha

Os principais jogadores do Brasil não estiveram à altura, e a Seleção teve um desempenho abaixo do esperado contra a França, numa derrota por 2 a 1 que vai cair no esquecimento. A Seleção foi fraca nas duas pontas do campo e apática no meio, e só demonstrou vontade ofensiva quando já era tarde demais. Um gol no final da partida marcado por Bremer foi um tanto lisonjeiro, já que os jogadores de Carlo Ancelotti foram facilmente dominados pelos Bleus, que jogaram a maior parte do segundo tempo com dez jogadores.

A Seleção mostrou-se bastante ineficaz no ataque durante o primeiro tempo. Apesar de contar com Vinicius Jr. e Raphinha na linha de frente, a equipe de Carlo Ancelotti criou relativamente poucas chances. O jogo tornou-se monótono. Gabriel Martinelli chutou com efeito, mas a bola saiu pela linha de fundo. Mike Maignan foi obrigado a fazer uma defesa. 

E então a França marcou. Foi algo simples: um passe em profundidade de Ousmane Dembélé para Kylian Mbappé, que avançou e tocou por cima de Ederson, que se esticou, fazendo 1 a 0. 

O Brasil melhorou após o intervalo. Uma equipe antes estática começou a jogar um pouco, criando chances aqui e ali. Recebeu mais uma chance quando Dayot Upamecano foi expulso por derrubar Wesley enquanto ele avançava em direção ao gol. Ainda assim, apesar de estar com 10 jogadores, a França se mostrou mais oportunista. Marcou o segundo aos 65 minutos. Michael Olise deu um passe brilhante para Hugo Ekitike, que chutou por cima de Ederson, ampliando para 2 a 0.

No entanto, a Seleção não desistiu. O gol deles foi meio confuso, com Bremer empurrando a bola para o fundo do gol após um rebote de uma cobrança de falta. Houve outras chances. Vinicius não parou de correr. João Pedro lutou até o fim. Mas depois que Vinicius chutou para fora aos 97 minutos, ficou claro que aquele não era o dia do Brasil e que Ancelotti tem um grande trabalho pela frente quando a Copa do Mundo começar, em menos de três meses. 

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Gilette Stadium...

    Goleiro e defesa

    Ederson (5/10):

    Ficou um pouco mal quando sofreu dois gols. Não teve muito mais o que fazer. 

    Wesley (6/10):

    Subiu bem para o ataque e, tecnicamente, “mereceu” um cartão vermelho para o seu time. No entanto, foi um pouco imprudente em algumas entradas. 

    Bremer (5/10):

    Marcou o único gol do Brasil no dia, o que não foi suficiente para compensar uma atuação defensiva bastante desastrosa. 

    Leo Pereira (4/10):

    Não marcou os flancos com eficácia e pagou o preço quando a França desmontou a defesa. Certamente ficará de fora quando todos estiverem disponíveis.

    Douglas Santos (6/10):

    Uma atuação sólida na retaguarda. Manteve a equipe firme, na maior parte do tempo. 

    Meio-campo

    Andrey Santos (5/10):

    Uma atuação disciplinada. Venceu a maioria dos desarmes e manteve a organização. Sem ideias ofensivas, porém. 

    Casemiro (6/10):

    Realmente bastante irregular. Distribuía bem a bola em alguns momentos, mas foi facilmente superado no primeiro gol da França e seus passes foram imprecisos. Perdeu uma chance gloriosa no início do segundo tempo, mas depois se esforçou ao máximo. 

    Raphinha (5/10):

    Teve dificuldades na função de meio-campista ofensivo. Não se entrosou com os companheiros de ataque com a frequência necessária. Foi substituído no intervalo após uma atuação esquecível, supostamente devido a uma contusão.

    Ataque

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Quase não participou de uma hora de jogo decepcionante. 

    Matheus Cunha (6/10):

    Jogou bem em conjunto, explorou os espaços, mas nunca teve uma chance clara de gol. 

    Vinícius Jr (6/10):

    Desafiou o adversário em todas as oportunidades possíveis e criou três chances, mas ficou bastante frustrado. O Brasil precisará de mais do seu craque para disputar a glória da Copa do Mundo.

    Reservas e técnico

    Luiz Henrique (7/10):

    Deu a assistência para o único gol do Brasil, marcando sua única participação de destaque. 

    João Pedro (7/10):

    Demonstrou um pouco mais de presença física, além de servir como ponto de referência no ataque. 

    Ibanez (6/10):

    Vinte minutos sem destaque. 

    Danilo (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto

    Igor Thiago (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. Provavelmente entrou tarde demais. 

    Gabriel Sara (N/A):

    Uma breve participação. 

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Não foi uma exibição muito animadora. O Brasil foi fraco no primeiro tempo e só mostrou vida quando já era tarde demais. É preciso melhorar muito. 

Amistosos
Colômbia crest
Colômbia
COL
França crest
França
FRA
Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Croácia crest
Croácia
CRO