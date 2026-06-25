Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Brasil contra a Escócia: Vinícius Júnior faz a Escócia pagar caro! O astro da Seleção leva a autodestrutiva “Tartan Army” à beira da eliminação da Copa do Mundo, enquanto Neymar retorna

Player ratings
Brasil
Escócia
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Escócia x Brasil
Vinicius Junior

Os dois gols de Vinícius Júnior colocaram a Escócia à beira da eliminação da Copa do Mundo, já que o Brasil aproveitou impiedosamente os erros adversários em Miami, nesta quarta-feira. Enquanto a Seleção garantiu a liderança do Grupo C, a derrota por 3 a 0 significa que é improvável que os escoceses sejam um dos melhores terceiros colocados na disputa por uma vaga entre os 32 finalistas.

O primeiro tempo foi marcado por três erros da Escócia — um que passou despercebido e dois que foram punidos de forma implacável. Apenas sete minutos se passaram quando o desarme de Scott McKenna foi bloqueado e a bola caiu nos pés de Vini Jr, que manteve a calma para driblar Angus Gunn e rolar a bola para o gol vazio.

O craque do Real Madrid voltou a brilhar 15 minutos depois, roubando a bola de um Jack Hendry distraído e mandando a bola entre as pernas do goleiro, mas o gol foi anulado por falta depois que o VAR detectou um tropeço do atacante, embora o contato tenha sido mínimo.

No entanto, Vinicius marcaria seu segundo gol antes do intervalo. Pouco depois de Matheus Cunha ter tido um chute defendido na linha, a Escócia falhou duas vezes na tentativa de afastar a bola, e o cruzamento profundo de Bruno Guimarães foi cabeceado para o gol pelo craque brasileiro na compensação do primeiro tempo.

Vini Jr. poderia ter feito um hat-trick logo aos seis minutos do segundo tempo, mas não conseguiu controlar a bola após receber um passe em profundidade rumo ao gol. O Brasil, porém, não precisou esperar muito para marcar o terceiro, com Cunha finalizando com precisão aos 30 minutos, após uma bela jogada de Guimarães dentro da área.

Isso despertou brevemente os escoceses, e Alisson foi forçado a desviar com a ponta das mãos uma cobrança de falta e, em seguida, se abaixar para defender a cabeçada de Scott McTominay em rápida sucessão. No outro lado do campo, Vinicius desperdiçou algumas chances de fechar seu hat-trick, mas seu trabalho já estava feito.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil em Miami...

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Alisson (7/10):

    Ficou praticamente como mero espectador durante longos períodos. Fez duas grandes defesas em rápida sucessão no segundo tempo.

    Danilo (6/10):

    Não foi muito testado por John McGinn. Recebeu cartão amarelo por uma entrada desleal no segundo tempo e teve sorte de não ter sido expulso.

    Marquinhos (6/10):

    Teve uma noite tranquila graças ao fraco ataque da Escócia. Fez bons passes.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Fez uma grande intervenção logo no início. Dominou nos duelos e completou muitos passes.

    Douglas Santos (6/10):

    Foi duramente testado pelo habilidoso Ben Gannon-Doak, mas apoiou bem o ataque.

    • Publicidade
  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Bruno Guimarães (8/10):

    Seu cruzamento preciso e profundo facilitou o trabalho de Vini Jr. no segundo gol. Mostrou também uma compostura maravilhosa ao dar a assistência para Cunha.

    Casemiro (7/10):

    Fez uma grande defesa dentro da própria área. Contribuiu para o terceiro gol com um belo passe em profundidade.

    Lucas Paquetá (7/10):

    Trabalhou muito na defesa. Deveria ter dado uma assistência para o hat-trick de Vinícius.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Rayan (7/10):

    Reação rápida para neutralizar McKenna e dar uma assistência pouco convencional. Parecia uma ameaça sempre que ficava com a bola.

    Matheus Cunha (7/10):

    Ganhou vida no final do primeiro tempo e teve azar por não ter marcado. Conseguiu seu gol com uma finalização simples mais tarde.

    Vinícius Júnior (8/10):

    Manteve a calma para driblar o goleiro quando recebeu uma chance logo no início. Após ter um segundo gol inicialmente anulado pelo VAR, ele mandou a bola para o fundo da rede de cabeça. Realmente deveria ter feito um hat-trick.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Reservas e Técnico

    Fabinho (5/10):

    Recebeu cartão amarelo por uma falta cínica.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Não teve muitas oportunidades com a bola após entrar em campo pela esquerda.

    Neymar (5/10):

    Foi muito bem recebido em seu retorno ao campo, mas, na verdade, parecia fora de ritmo. Chutou uma vez a gol.

    Alex Sandro (N/A):

    Entrou para garantir a vitória no final da partida.

    Endrick (N/A):

    Entrou tarde demais para causar um impacto real, já que a vitória estava garantida.

    Carlo Ancelotti (7/10):

    Exatamente o tipo de noite que ele esperava, embora a Escócia tenha facilitado as coisas para sua equipe. Grupo conquistado, missão cumprida.