O primeiro tempo foi marcado por três erros da Escócia — um que passou despercebido e dois que foram punidos de forma implacável. Apenas sete minutos se passaram quando o desarme de Scott McKenna foi bloqueado e a bola caiu nos pés de Vini Jr, que manteve a calma para driblar Angus Gunn e rolar a bola para o gol vazio.

O craque do Real Madrid voltou a brilhar 15 minutos depois, roubando a bola de um Jack Hendry desatento e mandando a bola entre as pernas do goleiro, mas o gol foi anulado por falta depois que o VAR detectou um tropeço do atacante, embora o contato tenha sido mínimo.

No entanto, Vinicius marcaria seu segundo gol antes do intervalo. Pouco depois de Matheus Cunha ter tido um chute defendido na linha, a Escócia falhou duas vezes na tentativa de afastar a bola, e o cruzamento profundo de Bruno Guimarães foi cabeceado para o gol pelo craque brasileiro na compensação do primeiro tempo.

Vini Jr. poderia ter feito um hat-trick logo aos seis minutos do segundo tempo, mas não conseguiu controlar a bola após receber um passe em profundidade rumo ao gol. O Brasil, porém, não precisou esperar muito para marcar o terceiro, com Cunha finalizando com precisão aos 30 minutos, após uma bela jogada de Guimarães dentro da área.

Isso despertou brevemente os escoceses, e Alisson foi forçado a desviar com a ponta das mãos uma cobrança de falta e, em seguida, se abaixar para defender a cabeçada de Scott McTominay em rápida sucessão. No outro lado do campo, Vinicius desperdiçou algumas chances de fechar seu hat-trick, mas seu trabalho já estava feito.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil em Miami...