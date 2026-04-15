Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o Real Madrid: Três candidatos ao Ballon d'Or na mesma linha de ataque! Luis Díaz, Michael Olise e Harry Kane ajudam os bávaros a quebrar a maldição dos Blancos em uma épica virada nas quartas de final da Liga dos Campeões

A torcida da casa temia o pior depois que Manuel Neuer presenteou Arda Güler com um gol logo no primeiro minuto e, embora o Bayern tenha empatado rapidamente com Aleksandar Pavlović, o meio-campista turco do Real Madrid restabeleceu a vantagem dos visitantes com uma bela cobrança de falta.

O Bayern empatou novamente, desta vez com o prolífico camisa 9 Harry Kane, mas foi praticamente eliminado logo em seguida, em um contra-ataque, com Kylian Mbappé recebendo um passe de Vinícius Júnior em plena corrida antes de chutar a bola para além de Neuer, fazendo 3 a 2 para o Real Madrid e 4 a 4 no placar agregado.

O segundo tempo não foi tão caótico quanto o primeiro, mas o final foi puro drama, com Eduardo Camavinga sendo expulso por dois cartões bobos e o Bayern aproveitando ao máximo sua vantagem numérica.

Luis Diaz marcou o crucial terceiro gol do Bayern antes de Michael Olise selar a vitória monumental dos anfitriões, mandando a bola no canto superior esquerdo do gol de Andriy Lunin após receber um passe de Kane pela lateral direita.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Bayern que entraram em campo em Munique...