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Bayern Munich Real Madrid ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o Real Madrid: Três candidatos ao Ballon d'Or na mesma linha de ataque! Luis Díaz, Michael Olise e Harry Kane ajudam os bávaros a quebrar a maldição dos Blancos em uma épica virada nas quartas de final da Liga dos Campeões

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Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Real Madrid
Bayern de Munique x Real Madrid
H. Kane
L. Diaz
M. Olise
M. Neuer

O Bayern de Munique pôs fim a uma sequência de quatro derrotas consecutivas para o Real Madrid na fase eliminatória da Liga dos Campeões da maneira mais emocionante na noite de quarta-feira, com os bávaros marcando dois gols espetaculares nos minutos finais de um confronto épico pelas quartas de final para vencer os Blancos por 4 a 3 naquela noite e por 6 a 4 no placar agregado. Como era de se esperar, a fantástica linha de ataque de Vincent Kompany desempenhou um papel de destaque na vitória.

A torcida da casa temia o pior depois que Manuel Neuer presenteou Arda Güler com um gol logo no primeiro minuto e, embora o Bayern tenha empatado rapidamente com Aleksandar Pavlović, o meio-campista turco do Real Madrid restabeleceu a vantagem dos visitantes com uma bela cobrança de falta.

O Bayern empatou novamente, desta vez com o prolífico camisa 9 Harry Kane, mas foi praticamente eliminado logo em seguida, em um contra-ataque, com Kylian Mbappé recebendo um passe de Vinícius Júnior em plena corrida antes de chutar a bola para além de Neuer, fazendo 3 a 2 para o Real Madrid e 4 a 4 no placar agregado.

O segundo tempo não foi tão caótico quanto o primeiro, mas o final foi puro drama, com Eduardo Camavinga sendo expulso por dois cartões bobos e o Bayern aproveitando ao máximo sua vantagem numérica.

Luis Diaz marcou o crucial terceiro gol do Bayern antes de Michael Olise selar a vitória monumental dos anfitriões, mandando a bola no canto superior esquerdo do gol de Andriy Lunin após receber um passe de Kane pela lateral direita.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Bayern que entraram em campo em Munique...

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Manuel Neuer (3/10):

    Após suas atuações heroicas em Madri, um dos goleiros-líberos mais famosos da história imediatamente presenteou o Real com um gol ao dar um passe terrível e mal direcionado, enquanto seu posicionamento na cobrança de falta de Guler foi seriamente questionável. Ele, pelo menos, fez uma boa defesa de reflexo para impedir Mbappé no segundo tempo.

    Josip Stanisic (4/10):

    Substituído no final de um fraco primeiro tempo, que pode ser resumido pela maneira como ele permaneceu no chão para tentar obter um tiro livre inexistente na jogada que antecedeu o terceiro gol do Real Madrid.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Fez algumas entradas na hora certa em Vinicius e avançou brilhantemente para encontrar Kane e empatar em 2 a 2. No entanto, o zagueiro central, propenso a erros, foi pego fora de posição em mais de uma ocasião e continua sendo um jogador difícil de entender.

    Jonathan Tah (5/10):

    Fez uma grande defesa em Mbappé, mas não convenceu de forma alguma no centro da defesa e, assim como Upamecano, pecou por uma real falta de atenção em alguns momentos.

    Konrad Laimer (6/10):

    Atravessou o campo de forma brilhante para desarmar Mbappé quando o atacante parecia certo de marcar, mas cometeu a falta que resultou no gol de Güler, colocando os visitantes novamente na frente, e por vezes perdeu a posse de bola. Passou a atuar como lateral-direito após a entrada de Alphonso Davies e teve um bom desempenho.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Meio-campo

    Joshua Kimmich (8/10):

    Ajudou a empatar o jogo com um belo escanteio para o companheiro de meio-campo Pavlovic, antes de forçar uma boa defesa de Lunin. Foi o jogador mais criativo do Bayern naquela noite e também se empenhou ao máximo. Simplesmente um jogador de classe.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Manteve-se firme para cabecear o gol de empate do Bayern, mas, no geral, teve um desempenho fraco, sem conseguir exercer nem de longe a mesma influência no jogo que seu companheiro de meio-campo.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Mostrou apenas alguns lampejos do que é capaz durante um primeiro tempo surpreendentemente discreto, mas esteve perto de marcar com duas tentativas clássicas de efeito após o intervalo, antes de finalmente acertar nos acréscimos. Um talento extraordinário.

    Serge Gnabry (4/10):

    Supostamente estava em condições de começar, mas não parecia durante os primeiros 45 minutos, e a grande surpresa foi que ele permaneceu em campo por uma hora. Não ofereceu nada.

    Luis Diaz (8/10):

    Sempre procurando levar o jogo para o campo do Real Madrid e teve azar ao ver um bom chute desviado por acaso para fora por Jude Bellingham. Falhou miseravelmente ao não conseguir controlar a bola após ficar cara a cara com o gol no meio do segundo tempo, mas mais do que compensou com um gol crucial.

    Harry Kane (8/10):

    Mais uma excelente atuação contra o Madrid do inglês, que marcou seu gol de forma maravilhosa e também segurou a bola brilhantemente durante toda a noite. Um jogador de futebol muito inteligente.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Reservas e técnico

    Alphonso Davies (5/10):

    Entrou como lateral-esquerdo no intervalo, mas não teve o impacto esperado. Ainda não parece ser exatamente o mesmo jogador que era antes da lesão.

    Jamal Musiala (7/10):

    Substituiu o ineficaz Gnabry como camisa 10 do Bayern e imediatamente colocou Diaz na cara do gol, mas o colombiano desperdiçou a chance. Vai disputar a titularidade na semifinal depois de dar assistência para Diaz marcar o terceiro gol crucial do Bayern.

    Vincent Kompany (7/10):

    Não pode estar nada satisfeito com sua defesa, enquanto a decisão de escalar Gnabry foi, na melhor das hipóteses, imprudente. Mas sua equipe nunca perdeu a fé em seu futebol e acabou desgastando o Real. Kompany está fazendo um ótimo trabalho na Allianz Arena, embora ajude ter três atacantes jogando tão bem que todos são candidatos legítimos ao Ballon d'Or deste ano!

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