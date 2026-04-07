Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o Real Madrid: Michael Olise brilha no Bernabéu, enquanto Manuel Neuer volta a mostrar sua forma de outrora; gols de Luis Díaz e Harry Kane garantem grande vitória na Liga dos Campeões

Bayern de Munique
Real Madrid x Bayern de Munique

O Bayern de Munique conquistou uma vantagem mínima nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, com gols de Luis Díaz e Harry Kane garantindo a vitória por 2 a 1 na primeira partida para o líder da Bundesliga na capital espanhola. A equipe de Vincent Kompany mereceu a vitória, apesar de Kylian Mbappé ter descontado para os anfitriões, deixando a eliminatória em aberto para a partida de volta.

O Bayern assumiu o controle logo no início, e Dayot Upamecano deveria ter aberto o placar quando teve uma chance com o gol aberto. O zagueiro, porém, chutou mal, o que permitiu a Álvaro Carreras afastar a bola na linha. Enquanto isso, Manuel Neuer teve que estar atento no outro lado do campo para defender duas vezes contra Mbappé e uma contra Vinícius Jr., enquanto o Real Madrid ameaçava no contra-ataque.

Serge Gnabry desperdiçou uma boa chance de abrir o placar quando recebeu a bola dentro da área do Real Madrid, lançada por Thiago Pitarch, mas chutou direto para Andriy Lunin. Gnabry compensou essa falha, no entanto, com um passe de fio no chão perfeito que Diaz aproveitou para abrir o placar quatro minutos antes do intervalo.

O Bayern dobrou a vantagem aos 20 segundos do segundo tempo, quando Kane chutou no canto inferior após os visitantes perderem a posse de bola no campo do Real Madrid. O imperioso Michael Olise então acertou as mãos de Lunin, enquanto o Bayern ameaçava disparar na frente na primeira partida.

O Real Madrid reagiu, no entanto, e depois que Vinicius chutou para fora após um cabeceio fraco de Upamecano e Neuer fez uma excelente defesa para impedir Mbappé, os Blancos abriram o placar quando Mbappé desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Trent Alexander-Arnold na trave oposta.

Os anfitriões dominaram a partir daí, com Mbappé chegando perto do empate ao chutar para fora, mas é o Bayern que leva vantagem de volta à Baviera para a partida de volta na próxima quarta-feira.

O GOAL avalia os jogadores do Bayern no Bernabéu...

    Goleiro e defesa

    Manuel Neuer (8/10):

    Fez defesas importantes contra Mbappé (duas vezes) e Vinícius no primeiro tempo, antes de realizar uma defesa espetacular para impedir Mbappé novamente após o intervalo. Colocou sua equipe sob pressão com algumas distribuições ruins, mas, fora isso, demonstrou muita confiança dentro da sua área.

    Josip Stanisic (6/10):

    Cumpriu sua tarefa de marcar Vinicius, mesmo que o brasileiro tenha levado a melhor sobre ele em algumas ocasiões.

    Dayot Upamecano (4/10):

    De alguma forma, conseguiu errar com o gol aberto logo no início, antes que sua cabeçada desastrosa desse a Vinicius uma chance de ouro para diminuir a diferença para o Real Madrid. Se safou nas duas ocasiões, mas depois perdeu Mbappé na jogada do gol do francês.

    Jonathan Tah (7/10):

    Teve um desempenho sólido contra Mbappé na maior parte do tempo. Teve que se afastar um pouco após receber um cartão amarelo, o que ajudou o Real Madrid a finalmente se firmar no jogo.

    Konrad Laimer (6/10):

    Perdeu uma boa chance de abrir o placar logo no primeiro minuto. Fez um bom trabalho marcando Valverde, o que deixou o capitão do Real Madrid cada vez mais frustrado.

    Meio-campo

    Joshua Kimmich (7/10):

    Uma presença serena no centro do meio-campo do Bayern, ao mesmo tempo em que dava passes incisivos para a frente. Suas cobranças de jogadas ensaiadas também causaram problemas.

    Aleksandar Pavlovic (7/10):

    Resumiu sua atuação ao recuperar a bola e dar início ao ataque que resultou no gol de Kane. Reciclou bem a bola e protegeu a defesa de forma brilhante.

    Serge Gnabry (6/10):

    Não conseguiu se envolver muito e desperdiçou uma boa chance quando Pitarch lhe deu a bola dentro da área do Real Madrid. Se redimiu com um passe em profundidade soberbamente calibrado para colocar Diaz na jogada do primeiro gol.

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Deixou o pobre Carreras à mercê do adversário repetidas vezes, e sua habilidade de cruzar com os dois pés o tornou um pesadelo para a defesa. Deu a assistência para o gol de Kane e teve azar por não ter marcado ele mesmo.

    Harry Kane (6/10):

    Não parecia nem de longe estar em plena forma, já que frequentemente errava passes e tinha dificuldade para se envolver na jogada. Ainda assim, conseguiu contribuir para o primeiro gol e, em seguida, exibiu sua habilidade infalível de finalização para ampliar a vantagem do Bayern.

    Luis Diaz (6/10):

    Foi um pouco conservador demais quando recebia a bola pelo lado esquerdo, passando-a com muita frequência para os lados ou para trás. Calculou perfeitamente o momento da arrancada para abrir o placar, mas dois passes ruins no final da partida ainda podem voltar para assombrar o Bayern.

    Reservas e técnico

    Jamal Musiala (5/10):

    Encontrou espaços na área do Real Madrid após substituir Gnabry, mas não conseguiu criar nada de significativo. Também recebeu cartão amarelo.

    Alphonso Davies (5/10):

    O Real Madrid focou-se na sua lateral após sua entrada no lugar de Laimer e ele nunca pareceu realmente à vontade.

    Leon Goretzka (N/A):

    Substituiu Pavlovic nos acréscimos.

    Tom Bischof (N/A):

    Entrou no lugar de Diaz nos acréscimos.

    Vincent Kompany (7/10):

    Sua equipe parecia uma máquina bem lubrificada durante 70 minutos, com o plano funcionando na perfeição. Talvez tenha sido o erro de tentar o golpe fatal muito cedo na partida, e pagou o preço quando o Real Madrid passou a dominar após suas substituições.

