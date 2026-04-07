Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o Real Madrid: Michael Olise brilha no Bernabéu, enquanto Manuel Neuer volta a mostrar sua forma de outrora; gols de Luis Díaz e Harry Kane garantem grande vitória na Liga dos Campeões

O Bayern assumiu o controle logo no início, e Dayot Upamecano deveria ter aberto o placar quando teve uma chance com o gol aberto. O zagueiro, porém, chutou mal, o que permitiu a Álvaro Carreras afastar a bola na linha. Enquanto isso, Manuel Neuer teve que estar atento no outro lado do campo para defender duas vezes contra Mbappé e uma contra Vinícius Jr., enquanto o Real Madrid ameaçava no contra-ataque.
Serge Gnabry desperdiçou uma boa chance de abrir o placar quando recebeu a bola dentro da área do Real Madrid, lançada por Thiago Pitarch, mas chutou direto para Andriy Lunin. Gnabry compensou essa falha, no entanto, com um passe de fio no chão perfeito que Diaz aproveitou para abrir o placar quatro minutos antes do intervalo.
O Bayern dobrou a vantagem aos 20 segundos do segundo tempo, quando Kane chutou no canto inferior após os visitantes perderem a posse de bola no campo do Real Madrid. O imperioso Michael Olise então acertou as mãos de Lunin, enquanto o Bayern ameaçava disparar na frente na primeira partida.
O Real Madrid reagiu, no entanto, e depois que Vinicius chutou para fora após um cabeceio fraco de Upamecano e Neuer fez uma excelente defesa para impedir Mbappé, os Blancos abriram o placar quando Mbappé desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Trent Alexander-Arnold na trave oposta.
Os anfitriões dominaram a partir daí, com Mbappé chegando perto do empate ao chutar para fora, mas é o Bayern que leva vantagem de volta à Baviera para a partida de volta na próxima quarta-feira.
