Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o PSG: Luis Díaz, em grande forma, mantém viva a semifinal da Liga dos Campeões, enquanto Michael Olise e Harry Kane também brilham em uma noite mágica de futebol ofensivo

O Bayern começou a partida com tudo e abriu o placar depois que Diaz foi derrubado por Willian Pacho dentro da área, e Kane não desperdiçou a cobrança de pênalti. Olise teve então uma chance de ouro para fazer 2 a 0, mas seu chute fraco foi defendido pela dupla Matvey Safonov e Marquinhos.

O PSG acordou em seguida e, pouco depois de Ousmane Dembélé chutar para fora após ficar cara a cara com o goleiro, Khvicha Kvaratskhelia cortou brilhantemente pela esquerda e mandou uma bola com efeito no canto inferior. João Neves deu então a vantagem aos anfitriões ao cabecear para o gol após um escanteio, momentos depois de ter desviado um cruzamento de Olise na própria trave.

Olise marcou o gol que sua atuação merecia ao receber a bola no centro e chutar com força, passando por Safonov, mas o PSG conseguiu voltar à frente no tempo de acréscimo do primeiro tempo, quando Dembélé converteu um pênalti após Alphonso Davies ter sido julgado por ter tocado com a mão no cruzamento do vencedor da Bola de Ouro.

O PSG ameaçou disparar na vantagem a partir daí, com Kvaratskhelia e Dembele marcando seus segundos gols em rápida sucessão logo após o intervalo. O Bayern, porém, não estava disposto a desistir, e Upamecano desviou levemente a cobrança de falta de Joshua Kimmich para diminuir a diferença, antes de Diaz receber um passe por cima de Kane e chutar forte, passando por Safonov.

Ambas as equipes tiveram chances de marcar mais gols, com Senny Mayulu acertando a trave antes de Kimmich ter um cabeceio nos acréscimos defendido por Pacho na linha. No fim das contas, tudo está pronto para uma segunda partida épica na Allianz Arena na próxima quarta-feira.

O GOAL avalia os jogadores do Bayern no Parc des Princes...