Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diaz Olise Kane Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o PSG: Luis Díaz, em grande forma, mantém viva a semifinal da Liga dos Campeões, enquanto Michael Olise e Harry Kane também brilham em uma noite mágica de futebol ofensivo

Player ratings
Bayern de Munique
L. Diaz
H. Kane
M. Olise
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
PSG x Bayern de Munique

O Bayern de Munique terá que reverter o placar se quiser chegar à final da Liga dos Campeões, já que perdeu por 5 a 4 para o Paris Saint-Germain na emocionante partida de ida da semifinal. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano e Luis Díaz marcaram para os campeões da Bundesliga, em um jogo que mostrou o que há de melhor no futebol ofensivo.

O Bayern começou a partida com tudo e abriu o placar depois que Diaz foi derrubado por Willian Pacho dentro da área, e Kane não desperdiçou a cobrança de pênalti. Olise teve então uma chance de ouro para fazer 2 a 0, mas seu chute fraco foi defendido pela dupla Matvey Safonov e Marquinhos.

O PSG acordou em seguida e, pouco depois de Ousmane Dembélé chutar para fora após ficar cara a cara com o goleiro, Khvicha Kvaratskhelia cortou brilhantemente pela esquerda e mandou uma bola com efeito no canto inferior. João Neves deu então a vantagem aos anfitriões ao cabecear para o gol após um escanteio, momentos depois de ter desviado um cruzamento de Olise na própria trave.

Olise marcou o gol que sua atuação merecia ao receber a bola no centro e chutar com força, passando por Safonov, mas o PSG conseguiu voltar à frente no tempo de acréscimo do primeiro tempo, quando Dembélé converteu um pênalti após Alphonso Davies ter sido julgado por ter tocado com a mão no cruzamento do vencedor da Bola de Ouro.

O PSG ameaçou disparar na vantagem a partir daí, com Kvaratskhelia e Dembele marcando seus segundos gols em rápida sucessão logo após o intervalo. O Bayern, porém, não estava disposto a desistir, e Upamecano desviou levemente a cobrança de falta de Joshua Kimmich para diminuir a diferença, antes de Diaz receber um passe por cima de Kane e chutar forte, passando por Safonov.

Ambas as equipes tiveram chances de marcar mais gols, com Senny Mayulu acertando a trave antes de Kimmich ter um cabeceio nos acréscimos defendido por Pacho na linha. No fim das contas, tudo está pronto para uma segunda partida épica na Allianz Arena na próxima quarta-feira.

O GOAL avalia os jogadores do Bayern no Parc des Princes...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Goleiro e defesa

    Manuel Neuer (5/10):

    Não teve chance em nenhum dos gols do PSG, embora seus chutes tenham sido excepcionalmente ruins durante toda a partida.

    Josip Stanisic (4/10):

    Não conseguiu lidar com a genialidade de Kvaratskhelia na defesa, além de ter tomado algumas decisões erradas nas áreas de ataque, o que arruinou jogadas promissoras.

    Dayot Upamecano (5/10):

    Ficou fora de posição em alguns momentos, principalmente no primeiro gol de Kvaratskhelia, mas saiu bem com a bola da defesa em algumas ocasiões e conseguiu marcar com uma cabeçada fraca no segundo tempo.

    Jonathan Tah (6/10):

    Tão imponente quanto podia ser, dada a pressão que o PSG exerceu sobre a defesa do Bayern. Fez alguns bloqueios oportunos.

    Alphonso Davies (6/10):

    Fez algumas intervenções defensivas importantes, mas foi ultrapassado em alguns momentos quando Dembélé se juntou a Doue pela direita. Teve azar de ser punido por uma mão leve bem no final do primeiro tempo, o que acabou sendo sua última contribuição.

    • Publicidade
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Joshua Kimmich (5/10):

    Distribuiu bem a bola no meio-campo e deu a assistência para o gol de Upamecano com um cruzamento preciso, mas poderia ter feito mais para proteger os jogadores atrás dele.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Foi ultrapassado em muitas ocasiões devido ao estilo direto do PSG. Manteve a posse de bola de forma satisfatória quando conseguia recuperá-la.

    Jamal Musiala (5/10):

    Não conseguiu deixar sua marca em uma partida em que todos os outros atacantes causaram estragos. Também falhou em acompanhar a arrancada de Neves no gol que colocou o PSG em vantagem por 2 a 1.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (7/10):

    Um dos poucos alas que incomodou Mendes nas últimas duas temporadas, já que costumava deixar o lateral-esquerdo do PSG para trás com facilidade. Mereceu seu gol, embora realmente devesse ter marcado outro, enquanto sua finalização às vezes deixou um pouco a desejar.

    Harry Kane (7/10):

    Nunca houve dúvidas de que ele marcaria o pênalti, mas, fora isso, passou grande parte da noite fora da área, recuando para organizar o jogo. Um passe magnífico por cima da defesa deu assistência para Diaz.

    Luis Diaz (8/10):

    Absolutamente elétrico desde o primeiro minuto. A maneira como ele constantemente dominava a bola no ar foi sublime e parecia sempre pronto para criar algo quando recebia a bola. Marcou seu merecido gol com muita naturalidade quando a chance finalmente surgiu.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Reservas e técnico

    Konrad Laimer (4/10):

    Seu deslize permitiu que Hakimi se infiltrasse e criasse o quarto gol do PSG, além de ter tomado decisões erradas com frequência no ataque após substituir Davies no intervalo.

    Leon Goretzka (6/10):

    Entrou no lugar de Musiala nos últimos 15 minutos.

    Nicolas Jackson (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Aaron Danks (5/10):

    Com Kompany suspenso e incapaz de se comunicar com seus jogadores ou com o banco, o desconhecido inglês Danks ficou no comando, e parecia não ter muitas respostas para o estilo direto do PSG. Ele deve muito aos seus jogadores por terem se esforçado para salvá-lo e garantir que a equipe permanecesse na disputa.

Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Heidenheim crest
Heidenheim
HDH