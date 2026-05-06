Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o PSG: Harry Kane foi neutralizado e Michael Olise silenciado, enquanto Dayot Upamecano foi exaurido, e o sonho da Liga dos Campeões vai por água abaixo nas semifinais

O Bayern foi pego de surpresa logo nos primeiros três minutos, quando Ousmane Dembélé marcou após uma excelente arrancada e um cruzamento de Khvicha Kvaratskhelia, abrindo uma vantagem de dois gols para os visitantes. O Bayern tentou reagir, mas teve sorte de não sofrer mais gols quando Manuel Neuer fez uma defesa espetacular para impedir o cabeceio de João Neves.

A equipe da casa finalmente testou Matvey Safonov quando Jamal Musiala invadiu a área pouco antes do intervalo e teve seu chute defendido pelo goleiro do PSG, enquanto Jonathan Tah mandou uma cabeçada livre para fora na última jogada do primeiro tempo.

Apesar da vantagem, o PSG continuou criando chances, e Neuer teve que estar atento para defender duas vezes contra Desire Doue e com os pés em um chute de Kvaratskhelia. No outro lado do campo, Luis Diaz obrigou Safonov a fazer uma defesa rasteira à sua direita, mas até Kane se virar e mandar a bola no ângulo superior da rede nos acréscimos, eles raramente pareciam capazes de encontrar um caminho de volta à disputa. Com isso, o PSG enfrentará o Arsenal na final em Budapeste, no dia 30 de maio.

O GOAL avalia os jogadores do Bayern na Allianz Arena...