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Kane Olise Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Bayern de Munique contra o PSG: Harry Kane foi neutralizado e Michael Olise silenciado, enquanto Dayot Upamecano foi exaurido, e o sonho da Liga dos Campeões vai por água abaixo nas semifinais

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Bayern de Munique
H. Kane
M. Olise
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x PSG

As esperanças do Bayern de Munique de chegar à final da Liga dos Campeões foram frustradas na quarta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Paris Saint-Germain naquela noite, o que resultou na derrota por 6 a 5 no placar agregado da semifinal. Os atuais campeões marcaram logo no início e defenderam com garra, o que fez com que o gol de empate de Harry Kane no final do jogo não servisse de nada.

O Bayern foi pego de surpresa logo nos primeiros três minutos, quando Ousmane Dembélé marcou após uma excelente arrancada e um cruzamento de Khvicha Kvaratskhelia, abrindo uma vantagem de dois gols para os visitantes. O Bayern tentou reagir, mas teve sorte de não sofrer mais gols quando Manuel Neuer fez uma defesa espetacular para impedir o cabeceio de João Neves.

A equipe da casa finalmente testou Matvey Safonov quando Jamal Musiala invadiu a área pouco antes do intervalo e teve seu chute defendido pelo goleiro do PSG, enquanto Jonathan Tah mandou uma cabeçada livre para fora na última jogada do primeiro tempo.

Apesar da vantagem, o PSG continuou criando chances, e Neuer teve que estar atento para defender duas vezes contra Desire Doue e com os pés em um chute de Kvaratskhelia. No outro lado do campo, Luis Diaz obrigou Safonov a fazer uma defesa rasteira à sua direita, mas até Kane se virar e mandar a bola no ângulo superior da rede nos acréscimos, eles raramente pareciam capazes de encontrar um caminho de volta à disputa. Com isso, o PSG enfrentará o Arsenal na final em Budapeste, no dia 30 de maio.

O GOAL avalia os jogadores do Bayern na Allianz Arena...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Manuel Neuer (7/10):

    Não teve chance diante do chute forte de Dembélé, mas se destacou ao defender o chute de Neves no primeiro tempo. Defendeu chutes de Doue (duas vezes) e Kvaratskhelia após o intervalo, além de ter feito boas distribuições.

    Konrad Laimer (5/10):

    Fez algumas boas investidas ofensivas por dentro de Olise em alguns momentos, mas isso fez com que ele ficasse exposto no campo quando Kvaratskhelia partiu para o contra-ataque, deixando Upamecano desprotegido.

    Dayot Upamecano (4/10):

    Ficou para trás de Kvaratskhelia na jogada que resultou no primeiro gol e teve dificuldades para lidar com a velocidade e os passos rápidos do georgiano durante toda a noite.

    Jonathan Tah (6/10):

    Levou a melhor sobre Doue no confronto individual e fez algumas intervenções importantes dentro da sua própria área. Ficará desapontado com o seu cabeceio no final do primeiro tempo.

    Josip Stanisic (5/10):

    Não foi muito testado, já que o PSG atacou principalmente pela outra lateral, mas não ofereceu o suficiente no contra-ataque para fazer a diferença.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Meio-campo

    Joshua Kimmich (5/10):

    Ficou ofuscado pelo brilhantismo do meio-campo do PSG. Muitas vezes faltou o passe decisivo quando ele chegava às áreas de ataque.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Uma presença constante no centro do meio-campo do Bayern, mas o PSG parecia satisfeito em deixá-lo com a bola, dada a falta de perigo que ele representava.

    Jamal Musiala (4/10):

    Com exceção de um período de cinco minutos no final do primeiro tempo, o jogador da seleção alemã teve dificuldades para encontrar espaços e articular jogadas atrás dos três atacantes.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (4/10):

    Muito aquém do padrão que ele mesmo estabeleceu nesta temporada. Fez com que Mendes recebesse um cartão logo no início, mas não conseguiu tirar proveito disso. Muitas vezes, o controle ruim da bola o prejudicou, e ele ainda mandou sua melhor chance por cima do gol.

    Harry Kane (5/10):

    Recuou mais uma vez, mas não foi tão eficaz quanto na partida de ida. Quase não teve chances de gol, já que Pacho e Marquinhos marcaram o capitão da Inglaterra de perto, embora sua virada e finalização para o gol de empate tenham sido excelentes.

    Luis Diaz (6/10):

    Deixou Zaire-Emery na poeira logo no início, mas muitas vezes tentou fazer demais dentro da área. Testou Safonov no segundo tempo na jogada em que o Bayern esteve mais perto de marcar.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Alphonso Davies (6/10):

    Representou uma ameaça ofensiva maior do que Stanisic, enquanto o Bayern avançava com tudo no segundo tempo.

    Kim Min-jae (6/10):

    Entrou no lugar de Tah no meio do segundo tempo, em uma troca na zaga.

    Nicolas Jackson (5/10):

    Não conseguiu criar nada de destaque nos 15 minutos em que esteve em campo.

    Lennart Karl (N/A):

    Entrou nos últimos cinco minutos após retornar de lesão.

    Vincent Kompany (5/10):

    Foi superado por Luis Enrique, já que sua equipe careceu de ideias ofensivas e não conseguiu controlar o meio-campo. Limitado em suas opções, mas suas substituições também não fizeram muita diferença.

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