Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Villarreal: Lamine Yamal marca seu primeiro hat-trick e o jovem prodígio espanhol leva o Blaugrana a quatro pontos de vantagem na corrida pelo título da La Liga

O Barcelona teve um início de jogo invulgarmente nervoso e o Villarreal pressionou desde cedo a defesa da equipa da casa. Os apelos pouco convincentes dos visitantes por uma falta de mão de Alejandro Balde foram corretamente ignorados, mas a jogada perigosa foi suficiente para dar vida ao Barcelona. Os homens de Hansi Flick aceleraram o ritmo e, quando Pape Gueye perdeu o controlo da bola após uma jogada desnecessária, aproveitaram a sua superioridade. Fermin Lopez roubou a bola do senegalês e passou por Yamal, que abriu o corpo para chutar rasteiro no canto inferior aos 28 minutos.
Nove minutos depois, o brilhante ala duplicou a sua contagem e a do Barcelona. Recebendo a bola na linha lateral direita, Yamal avançou sobre Sergi Cardona, passou pelo lateral com um passo cruzado e depois driblou a bola por cima do pé estendido de Alberto Moleiro. A bola ficou bem posicionada para o ala, que disparou um remate forte para o canto superior direito, fazendo o 2-0.
O Villarreal melhorou imediatamente após o intervalo e reduziu a desvantagem em poucos minutos. O Barcelona não conseguiu afastar um escanteio de Nicolas Pepe e a bola caiu nos pés de Gueye, que estava em posição legal de Raphinha, para passar por Joan Garcia à queima-roupa. Aos 54 minutos, os visitantes quase empataram quando Ayoze Perez avançou e passou por Garcia, mas chutou para fora.
Com o jogo ameaçando se abrir, Flick substituiu Olmo por Pedri, que acrescentou controle e ajudou a garantir a vitória. Aos 69 minutos, o meio-campista encontrou Yamal, que cortou para dentro e acertou o canto inferior esquerdo mais uma vez. Com os pontos já garantidos, Jules Kounde passou pela defesa do Villarreal e encontrou Robert Lewandowski, que chutou para o gol vazio nos acréscimos, fazendo 4 a 1.
O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Spotify Camp Nou...