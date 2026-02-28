Goal.com
Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Villarreal: Lamine Yamal marca seu primeiro hat-trick e o jovem prodígio espanhol leva o Blaugrana a quatro pontos de vantagem na corrida pelo título da La Liga

Um hat-trick de Lamine Yamal garantiu ao Barcelona uma vantagem de quatro pontos na liderança da La Liga, com uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal no sábado. O ala foi sensacional, marcando três gols e conquistando a primeira bola da partida de sua carreira. O Barcelona não teve dificuldades contra o terceiro melhor time da Espanha nesta temporada e ampliou sua vantagem sobre o Real Madrid, que joga na segunda-feira.

O Barcelona teve um início de jogo invulgarmente nervoso e o Villarreal pressionou desde cedo a defesa da equipa da casa. Os apelos pouco convincentes dos visitantes por uma falta de mão de Alejandro Balde foram corretamente ignorados, mas a jogada perigosa foi suficiente para dar vida ao Barcelona. Os homens de Hansi Flick aceleraram o ritmo e, quando Pape Gueye perdeu o controlo da bola após uma jogada desnecessária, aproveitaram a sua superioridade. Fermin Lopez roubou a bola do senegalês e passou por Yamal, que abriu o corpo para chutar rasteiro no canto inferior aos 28 minutos.

Nove minutos depois, o brilhante ala duplicou a sua contagem e a do Barcelona. Recebendo a bola na linha lateral direita, Yamal avançou sobre Sergi Cardona, passou pelo lateral com um passo cruzado e depois driblou a bola por cima do pé estendido de Alberto Moleiro. A bola ficou bem posicionada para o ala, que disparou um remate forte para o canto superior direito, fazendo o 2-0.

O Villarreal melhorou imediatamente após o intervalo e reduziu a desvantagem em poucos minutos. O Barcelona não conseguiu afastar um escanteio de Nicolas Pepe e a bola caiu nos pés de Gueye, que estava em posição legal de Raphinha, para passar por Joan Garcia à queima-roupa. Aos 54 minutos, os visitantes quase empataram quando Ayoze Perez avançou e passou por Garcia, mas chutou para fora. 

Com o jogo ameaçando se abrir, Flick substituiu Olmo por Pedri, que acrescentou controle e ajudou a garantir a vitória. Aos 69 minutos, o meio-campista encontrou Yamal, que cortou para dentro e acertou o canto inferior esquerdo mais uma vez. Com os pontos já garantidos, Jules Kounde passou pela defesa do Villarreal e encontrou Robert Lewandowski, que chutou para o gol vazio nos acréscimos, fazendo 4 a 1.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Spotify Camp Nou...

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Garcia teve uma presença imponente na defesa, mas teve muita sorte ao ver o chute de Perez sair pela linha lateral quando ele estava isolado no campo.

    Jules Kounde (8/10):

    O zagueiro francês dominou a lateral direita do Barcelona, deu assistência para o gol de Lewandowski e poderia ter marcado ele mesmo.

    Pau Cubarsi (6/10):

    O zagueiro não teve muito trabalho contra o Villarreal, que raramente ameaçou a defesa do Barcelona.

    Eric Garcia (6/10):

    Foi uma tarde tranquila para o ex-jogador do Manchester City ao lado de Cubarsi.

    Alejandro Balde (6/10):

    Escapou de um pênalti no início da partida, mas manteve o animado Pepe sob controle durante grande parte do jogo.

    Meio-campo

    Marc Bernal (7/10):

    Dominou o meio-campo em alguns momentos e impressionou tanto com a bola quanto sem ela.

    Fermin Lopez (8/10):

    Conseguiu duas assistências no primeiro tempo e superou seu companheiro de meio-campo ofensivo.

    Dani Olmo (5/10):

    Entrou e saiu do jogo antes de ser substituído por Pedri após uma hora.

    Ataque

    Lamine Yamal (10/10):

    O ala manteve a calma para abrir o placar e depois mostrou seu talento de classe mundial com seu segundo gol. Mereceu um hat-trick impressionante.

    Ferran Torres (5/10):

    O atacante espanhol foi desperdiçador na frente do gol, perdendo uma chance de ouro após um belo passe de Raphinha.

    Raphinha (6/10):

    O brasileiro foi incansável e criativo, mas uma defesa preguiçosa em um escanteio deu o gol ao Villarreal.

    Substitutos e treinador

    Pedri (8/10):

    Instituiu um certo controle após substituir Olmo, justamente quando os visitantes pareciam mais próximos de empatar.

    Ronald Araujo (6/10):

    Entrou em campo pouco antes do terceiro gol do Barcelona e não teve dificuldades.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Substituiu Torres e o atacante polonês marcou no final da partida, fechando o placar em 4 a 1.

    Marcus Rashford (6/10):

    O Barcelona quer contratar o inglês em definitivo, mas Rashford ficou no banco. Ele teve uma boa atuação quando entrou em campo.

    Roony Bardghji (5/10):

    Entrou no lugar do autor de três gols, Yamal, mas não conseguiu repetir a excelência do espanhol.

    Hansi Flick (8/10):

    Trabalho bem feito para o técnico alemão. Fez as mudanças na hora certa para garantir que o Villarreal fosse mantido à distância.

