Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Sevilla: Raphinha, autor de um hat-trick, é o protagonista, enquanto João Cancelo volta a impressionar na vitória por 5 a 0

Não houve sinais de nervosismo por parte dos atuais campeões, que abriram o placar aos sete minutos. Uma jogada habilidosa pelo lado esquerdo permitiu que João Cancelo invadisse a área, antes de ser derrubado por uma entrada desajeitada de Djibril Sow. O árbitro não hesitou em marcar pênalti, e Raphinha se preparou para cobrar, convertendo com um pênalti à la Panenka para dar a vantagem à sua equipe.

Apenas 10 minutos depois, o brasileiro teve outra oportunidade na marca do pênalti, e mais uma vez foi Cancelo quem fez o trabalho sujo na área, driblando a defesa, com a bola batendo no braço de José Carmona. Após uma revisão do VAR, Raphinha se posicionou para seu segundo pênalti da tarde, desta vez mandando a bola rasteira e forte no canto inferior.

Grande parte do tempo restante do primeiro tempo não trouxe muita emoção, mas na única vez em que o Blaugrana abriu a defesa do Sevilla, marcou. Desta vez, foi Dani Olmo quem marcou, entrando na área no final da jogada para receber passe de Marc Bernal. O jogador da seleção espanhola chutou de primeira e mandou a bola no canto, parecendo encerrar o jogo ainda no primeiro tempo. Isso até o Sevilla descontar nos acréscimos, quando um belo cruzamento de Juanlu Sánchez encontrou Oso, que mandou um voleio certeiro no canto oposto.

O jogo voltou ao normal logo no início do segundo tempo, com Raphinha marcando seu hat-trick para selar a vitória. Uma jogada inteligente na entrada da área permitiu que o ponta abrisse um pequeno espaço, antes que seu chute sofresse um desvio e batesse no goleiro.

Cancelo coroou uma tarde fantástica com um gol, cortando para dentro e mandando a bola para o fundo da rede para aumentar ainda mais o sofrimento dos visitantes, e embora o Sevilla tenha marcado outro gol de consolação nos acréscimos, já era tarde demais.

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