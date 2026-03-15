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Raphinha HIC Getty/GOAL

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Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Sevilla: Raphinha, autor de um hat-trick, é o protagonista, enquanto João Cancelo volta a impressionar na vitória por 5 a 0

O Barcelona restabeleceu sua confortável liderança na La Liga na tarde de domingo, ao derrotar o Sevilla por 5 a 2 e voltar a abrir quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Foi mais uma partida produtiva para Raphinha, que marcou três gols na vitória. Dois de seus gols foram convertidos de pênalti, enquanto o terceiro foi um desvio em arco que selou o resultado logo no início do segundo tempo.

Não houve sinais de nervosismo por parte dos atuais campeões, que abriram o placar aos sete minutos. Uma jogada habilidosa pelo lado esquerdo permitiu que João Cancelo invadisse a área, antes de ser derrubado por uma entrada desajeitada de Djibril Sow. O árbitro não hesitou em marcar pênalti, e Raphinha se preparou para cobrar, convertendo com um pênalti à la Panenka para dar a vantagem à sua equipe.

Apenas 10 minutos depois, o brasileiro teve outra oportunidade na marca do pênalti, e mais uma vez foi Cancelo quem fez o trabalho sujo na área, driblando a defesa, com a bola batendo no braço de José Carmona. Após uma revisão do VAR, Raphinha se posicionou para seu segundo pênalti da tarde, desta vez mandando a bola rasteira e forte no canto inferior. 

Grande parte do tempo restante do primeiro tempo não trouxe muita emoção, mas na única vez em que o Blaugrana abriu a defesa do Sevilla, marcou. Desta vez, foi Dani Olmo quem marcou, entrando na área no final da jogada para receber passe de Marc Bernal. O jogador da seleção espanhola chutou de primeira e mandou a bola no canto, parecendo encerrar o jogo ainda no primeiro tempo. Isso até o Sevilla descontar nos acréscimos, quando um belo cruzamento de Juanlu Sánchez encontrou Oso, que mandou um voleio certeiro no canto oposto.

O jogo voltou ao normal logo no início do segundo tempo, com Raphinha marcando seu hat-trick para selar a vitória. Uma jogada inteligente na entrada da área permitiu que o ponta abrisse um pequeno espaço, antes que seu chute sofresse um desvio e batesse no goleiro.

Cancelo coroou uma tarde fantástica com um gol, cortando para dentro e mandando a bola para o fundo da rede para aumentar ainda mais o sofrimento dos visitantes, e embora o Sevilla tenha marcado outro gol de consolação nos acréscimos, já era tarde demais. 

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Spotify Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Não havia nada que ele pudesse fazer para impedir os gols do Sevilla e, fora isso, quase não foi testado.

    Xavi Espart (5/10):

    Perdeu a marcação no gol, mas, fora isso, teve uma atuação sólida.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Assim como grande parte da defesa do Barcelona, não precisou se esforçar muito.

    Gerard Martin (7/10):

    Foi o mais forte dos dois zagueiros centrais ao enfrentar alguns ataques perigosos do Sevilla

    João Cancelo (8/10):

    Conseguiu dois pênaltis e marcou seu gol para coroar uma atuação fantástica

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  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Pedri (7/10):

    Sempre tem um desempenho de sete em dez, e não foi diferente aqui. 

    Marc Bernal (7/10):

    Manteve-se ativo no meio-campo, neutralizando qualquer perigo e mantendo o Barça na ofensiva.

    Dani Olmo (8/10):

    Marcou um belo gol e comandou o jogo na posição de camisa 10, frequentemente servindo Raphinha.

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Roony Bardghji (7/10):

    Substituiu bem Yamal até que o espanhol voltou a entrar em campo no segundo tempo

    Robert Lewandowski (5/10):

    Um dia discreto para o experiente artilheiro, que quase não teve oportunidades além de uma cabeçada que saiu pela linha de fundo.

    Raphinha (9/10):

    Foi uma ameaça constante na linha de frente e mereceu seu hat-trick. Mesmo com dois gols marcados de pênalti, parecia sempre provável que o brasileiro fosse marcar.

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Fermin Lopez (7/10):

    Deixou sua marca saindo do banco com uma assistência para o quinto gol.

    Ronald Araújo (6/10):

    Aproveitou seu tempo em campo, já que o Sevilla estava perdendo quando ele entrou em ação.

    Lamine Yamal (6/10):

    Não teve tanto impacto quanto esperava saindo do banco, mas também não precisou se esforçar muito.

    Marc Casado (6/10):

    Jogou ao lado de Fermín e depois de Gavi no meio-campo, distribuindo uma boa série de passes enquanto o Barça controlava o jogo.

    Gavi (N/A):

    Entrou para uma breve participação, marcando seu retorno após uma lesão de longa duração no joelho.

    Hansi Flick (8/10):

    Decidiu o jogo no primeiro tempo com suas escolhas e, em seguida, conseguiu fazer rodízio de jogadores a meia hora do fim.

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