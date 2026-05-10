Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barcelona GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Real Madrid: o chute fulminante de Marcus Rashford garante o título da La Liga! Os blaugranas são campeões mais uma vez, enquanto o jogador emprestado pelo Man Utd desferiu um golpe devastador no Clássico contra os desolados Blancos

Player ratings
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
M. Rashford

O Barcelona conquistou o título do campeonato em circunstâncias de sonho na noite de domingo, ao derrotar de forma contundente o arquirrival Real Madrid no El Clásico, em casa. O líder isolado da La Liga precisava apenas de um ponto no confronto no Spotify Camp Nou e esperava uma disputa acirrada contra seu velho rival, mas, na verdade, foi uma vitória rotineira sobre um time do Real Madrid em desordem, após uma semana de caos nos bastidores.

O Blaugrana fez o trabalho pesado no primeiro tempo, abrindo uma vantagem de dois gols em menos de 20 minutos. Primeiro, Marcus Rashford cobrou uma falta sublime, mandando a bola no ângulo superior do gol de Thibault Courtois; em seguida, Ferran Torres aproveitou um passe de cabeça brilhante de Dani Olmo e finalizou com calma dentro da área. Rashford esteve a um fio de marcar o terceiro gol antes do intervalo, mas a bola passou raspando nas pontas dos dedos de Courtois.

O Real Madrid — um clube em crise após uma briga no vestiário entre os companheiros Aurelien Tchouameni e Fede Valverde e mais uma temporada sem títulos — nunca deu sinais de que poderia reagir, embora Jude Bellingham tenha tido um gol anulado por impedimento claro após o intervalo. Fora isso, o Barça foi o único time que parecia capaz de marcar novamente, com Courtois fazendo boas defesas contra Ferran e seu substituto, Robert Lewandowski, no segundo tempo.

A confortável vitória por 2 a 0 no El Clásico significa que o Barcelona abriu uma vantagem inalcançável de 14 pontos sobre seus rivais para colocar as mãos no troféu mais uma vez.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Spotify Camp Nou...

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Atuou principalmente como espectador, mas esteve atento para impedir Vinicius Jr. no segundo tempo.

    Eric Garcia (7/10):

    Impressionou com seu jogo ofensivo, apesar de atuar fora de posição. Talvez tenha tido sorte de escapar de punição por acertar Bellingham com o cotovelo dentro da área.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Suficientemente sólido na defesa, em uma noite geralmente tranquila para a zaga do Barça.

    Gerard Martin (7/10):

    Surpreendentemente, não teve muito trabalho, dada a importância do jogo, mas foi firme quando precisou agir.

    João Cancelo (6/10):

    Não teve seu habitual impulso ofensivo, mas desempenhou um papel importante na impressionante construção de jogadas do Barça pela esquerda.

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Gavi (6/10):

    Parecia determinado a derrubar Bellingham em alguns momentos. Seus passes simples foram essenciais para muitos ataques do Barça.

    Pedri (6/10):

    Muitas vezes teve liberdade total para jogar, embora nem sempre tenha aproveitado isso.

    Dani Olmo (7/10):

    Toque de cabeça absolutamente sublime para preparar o belo gol de Ferran, mostrando toda a sua classe. Perigoso entre as linhas.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Marcus Rashford (8/10):

    Começou bem, apesar de estar fora de posição na direita. Sua cobrança de falta foi uma obra de arte.

    Ferran Torres (8/10):

    Sua jogada inteligente rendeu o tiro livre inicial para Rashford e ele mesmo marcou um pouco depois com uma finalização precisa.

    Fermin Lopez (6/10):

    Cruzou com precisão, levando ao segundo gol, mas foi praticamente neutralizado pela dupla Trent Alexander-Arnold e Eduardo Camavinga.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Raphinha (5/10):

    Um retorno bem-vindo após a lesão. Parecia animado, embora um pouco enferrujado. Também houve algumas simulações embaraçosas.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Trabalhou bastante, mas sua principal função foi simplesmente distribuir a bola.

    Marc Bernal (6/10):

    Entrou no meio-campo e conduziu a bola com bastante habilidade.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Chutou direto para o Courtois quando provavelmente deveria ter passado a bola, mas não dá para culpá-lo.

    Alejandro Balde (N/A):

    Entrou no final para garantir o resultado.

    Hansi Flick (9/10):

    É preciso dar-lhe todo o crédito por estar na linha lateral, mesmo após o falecimento de seu pai durante a madrugada. Isso tornará a conquista de dois títulos consecutivos da La Liga ainda mais emocionante para o técnico alemão, e em uma partida tão importante, ainda por cima.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI