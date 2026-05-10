Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Real Madrid: o chute fulminante de Marcus Rashford garante o título da La Liga! Os blaugranas são campeões mais uma vez, enquanto o jogador emprestado pelo Man Utd desferiu um golpe devastador no Clássico contra os desolados Blancos

O Blaugrana fez o trabalho pesado no primeiro tempo, abrindo uma vantagem de dois gols em menos de 20 minutos. Primeiro, Marcus Rashford cobrou uma falta sublime, mandando a bola no ângulo superior do gol de Thibault Courtois; em seguida, Ferran Torres aproveitou um passe de cabeça brilhante de Dani Olmo e finalizou com calma dentro da área. Rashford esteve a um fio de marcar o terceiro gol antes do intervalo, mas a bola passou raspando nas pontas dos dedos de Courtois.

O Real Madrid — um clube em crise após uma briga no vestiário entre os companheiros Aurelien Tchouameni e Fede Valverde e mais uma temporada sem títulos — nunca deu sinais de que poderia reagir, embora Jude Bellingham tenha tido um gol anulado por impedimento claro após o intervalo. Fora isso, o Barça foi o único time que parecia capaz de marcar novamente, com Courtois fazendo boas defesas contra Ferran e seu substituto, Robert Lewandowski, no segundo tempo.

A confortável vitória por 2 a 0 no El Clásico significa que o Barcelona abriu uma vantagem inalcançável de 14 pontos sobre seus rivais para colocar as mãos no troféu mais uma vez.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Spotify Camp Nou...