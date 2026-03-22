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Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Rayo Vallecano: Ronald Araújo é o herói inesperado, enquanto Joan García se destaca em um dia de pouca inspiração de Raphinha e Lamine Yamal na vitória apertada na La Liga

O Barcelona manteve o domínio na disputa pelo título da La Liga neste domingo, embora tenha precisado se esforçar bastante para conquistar a vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano. Ronald Araújo marcou o único gol da partida para os catalães, mas o desempenho decepcionante do seu ataque repleto de estrelas fez com que a equipe dependesse mais uma vez das defesas espetaculares do goleiro Joan Garcia.

O Rayo poderia ter aberto o placar logo no primeiro minuto, quando desarmou a defesa do Barça pelo lado esquerdo, mas García se esticou de forma brilhante para defender o chute de Carlos Martín à queima-roupa. Raphinha, por sua vez, desperdiçou uma grande chance no outro lado do campo ao escapar da defesa visitante, mas acabou chutando para fora.

O líder do campeonato acabou abrindo o placar no meio do primeiro tempo, quando Araújo subiu mais alto para cabecear o escanteio de João Cancelo, acertando a trave, e quase dobrou a vantagem quando o chute desviado de Raphinha foi desviado para a trave.

O Rayo começou a ganhar confiança após o intervalo, quando o técnico Íñigo Pérez fez substituições ofensivas, e Garcia teve que se destacar duas vezes para manter o gol invicto de sua equipe, primeiro desviando o chute de Álvaro García para fora, antes de mostrar reações magníficas para defender a cabeçada de Unai López após um escanteio.

O Rayo continuou pressionando pelo empate, com Alfonso Espino chutando por cima do gol em boa posição, antes de Garcia se destacar novamente ao defender o chute de Jorge De Frutos e garantir ao Barcelona uma vantagem de sete pontos na liderança da tabela, antes do clássico do Real Madrid contra o Atlético de Madrid.

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Camp Nou...

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (9/10):

    Parecia estar com dificuldades em alguns momentos devido à lesão sofrida contra o Newcastle, mas se esticou de forma brilhante para impedir Martin logo no primeiro minuto e, novamente no segundo tempo, para defender a cabeçada de Unai López. Coroou uma excelente atuação com uma defesa espetacular contra De Frutos no final da partida.

    Ronald Araujo (8/10):

    O Rayo pareceu atacar sua lateral logo no início, mas ele resistiu bem ao desafio. Levou a bola para frente com segurança em algumas ocasiões. Subiu mais alto para abrir o placar.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Passou a maior parte do jogo distribuindo passes da defesa, ao mesmo tempo em que se posicionou bem quando precisou neutralizar os ataques do Rayo.

    Gerard Martin (6/10):

    Mais uma vez sólido ao lado de Cubarsi. Continua a melhorar como zagueiro central.

    João Cancelo (7/10):

    Mais uma vez uma ameaça ofensiva, tanto quando se projetava pelas laterais quanto quando recuava para o meio-campo. Sua cobrança de falta resultou na assistência para Araújo.

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Meio-campo

    Fermin Lopez (7/10):

    Excelente em espaços apertados, pois frequentemente saía de situações difíceis para lançar os ataques do Barça. Pareceu sofrer uma contusão no segundo tempo, o que pode ter levado à sua substituição aos 60 minutos.

    Marc Bernal (6/10):

    Coordenou bem o meio-campo e deu alguns passes de destaque. Foi substituído por Casado no segundo tempo.

    Pedri (7/10):

    De alguma forma, conseguiu manter a posse de bola em várias ocasiões em que parecia estar cercado e deu muitos passes que romperam as linhas defensivas no primeiro tempo. No entanto, não foi tão preciso após o intervalo.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Muitas jogadas, dribles e arrancadas, mas muitas vezes exagerou nas tentativas de drible, em uma atuação frustrante do adolescente. Teve um pouco de sorte ao evitar receber um segundo cartão amarelo no segundo tempo.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Recuou para ligar bem o jogo em algumas ocasiões, mas quase não viu a bola no terço final do campo. Careceu de assistências, mas também não foi ágil o suficiente, o que levou à sua substituição no intervalo.

    Raphinha (3/10):

    Apesar de ter marcado cinco gols nos últimos dois jogos, parecia estar sem confiança. Desperdiçou uma oportunidade de ouro para abrir o placar e, com muita frequência, deu passes finais desastrosos na área. Simplesmente não estava no jogo.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ferran Torres (5/10):

    Certamente se destacou mais do que Lewandowski, mas, da mesma forma, teve poucas oportunidades com a bola.

    Dani Olmo (6/10):

    Teve alguns bons toques e chutou para fora após entrar no lugar de Fermin.

    Marc Casado (5/10):

    O jogo praticamente passou por ele no meio-campo depois que ele entrou no lugar de Bernal.

    Marcus Rashford (N/A):

    Entrou no lugar de Yamal nos últimos 10 minutos e fez algumas jogadas perigosas pela esquerda.

    Xavi Espart (N/A):

    Substituiu Cancelo no último minuto.

    Hansi Flick (5/10):

    Talvez tenha pago o preço por não ter dado descanso a mais jogadores após os esforços da semana. Acabou se saindo bem no final.

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