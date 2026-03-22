Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Rayo Vallecano: Ronald Araújo é o herói inesperado, enquanto Joan García se destaca em um dia de pouca inspiração de Raphinha e Lamine Yamal na vitória apertada na La Liga

O Rayo poderia ter aberto o placar logo no primeiro minuto, quando desarmou a defesa do Barça pelo lado esquerdo, mas García se esticou de forma brilhante para defender o chute de Carlos Martín à queima-roupa. Raphinha, por sua vez, desperdiçou uma grande chance no outro lado do campo ao escapar da defesa visitante, mas acabou chutando para fora.

O líder do campeonato acabou abrindo o placar no meio do primeiro tempo, quando Araújo subiu mais alto para cabecear o escanteio de João Cancelo, acertando a trave, e quase dobrou a vantagem quando o chute desviado de Raphinha foi desviado para a trave.

O Rayo começou a ganhar confiança após o intervalo, quando o técnico Íñigo Pérez fez substituições ofensivas, e Garcia teve que se destacar duas vezes para manter o gol invicto de sua equipe, primeiro desviando o chute de Álvaro García para fora, antes de mostrar reações magníficas para defender a cabeçada de Unai López após um escanteio.

O Rayo continuou pressionando pelo empate, com Alfonso Espino chutando por cima do gol em boa posição, antes de Garcia se destacar novamente ao defender o chute de Jorge De Frutos e garantir ao Barcelona uma vantagem de sete pontos na liderança da tabela, antes do clássico do Real Madrid contra o Atlético de Madrid.

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Camp Nou...