Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Osasuna: Contratem-no! Marcus Rashford tem impacto decisivo saindo do banco, enquanto Robert Lewandowski e Ferran Torres aproximam cada vez mais os líderes da La Liga do título

Então, faltando apenas nove minutos para o fim, Rashford demonstrou notável serenidade e precisão ao esperar pelo momento perfeito antes de cruzar com o pé direito — e com um movimento mínimo do braço —, permitindo que Robert Lewandowski cabeceasse para o gol e, finalmente, abrisse o placar. Um Barça repentinamente revigorado dobrou a vantagem momentos depois, quando uma boa pressão no campo adversário resultou em uma recuperação de bola que permitiu a Fermín López lançar o companheiro de Rashford, também reserva, para marcar.

O Osasuna diminuiu a diferença a dois minutos do fim do tempo regulamentar, quando Raúl García mandou para o fundo da rede um cruzamento fantástico de Abel Bretones, mas o Barça segurou o resultado para garantir uma vitória que significa que, se o Real Madrid não derrotar o Espanyol no domingo, os catalães serão coroados campeões da Espanha pela segunda temporada consecutiva. Mesmo que os Blancos vençam, isso significaria apenas que os Blaugrana teriam a chance de conquistar o título diante de sua torcida — e contra seus rivais mais odiados — no Clássico da próxima semana no Camp Nou.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Barcelona nesta noite tensa no Estádio El Sadar...