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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Osasuna: Contratem-no! Marcus Rashford tem impacto decisivo saindo do banco, enquanto Robert Lewandowski e Ferran Torres aproximam cada vez mais os líderes da La Liga do título

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Barcelona
La Liga
H. Flick
Especiais e Opinião
Osasuna x Barcelona
Osasuna
M. Rashford
R. Lewandowski
F. Torres

Enquanto o Barcelona ainda estaria ponderando a contratação definitiva de Marcus Rashford, o atacante emprestado pelo Manchester United deu uma demonstração oportuna — e extremamente importante — de seu valor na vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Osasuna na noite de sábado, ampliando a vantagem para 14 pontos na liderança da La Liga. O Blaugrana estava com muita dificuldade para furar a defesa dos anfitriões quando Flick decidiu colocar Rashford em campo no meio do segundo tempo da partida em Pamplona.

Então, faltando apenas nove minutos para o fim, Rashford demonstrou notável serenidade e precisão ao esperar pelo momento perfeito antes de cruzar com o pé direito — e com um movimento mínimo do braço —, permitindo que Robert Lewandowski cabeceasse para o gol e, finalmente, abrisse o placar. Um Barça repentinamente revigorado dobrou a vantagem momentos depois, quando uma boa pressão no campo adversário resultou em uma recuperação de bola que permitiu a Fermín López lançar o companheiro de Rashford, também reserva, para marcar.

O Osasuna diminuiu a diferença a dois minutos do fim do tempo regulamentar, quando Raúl García mandou para o fundo da rede um cruzamento fantástico de Abel Bretones, mas o Barça segurou o resultado para garantir uma vitória que significa que, se o Real Madrid não derrotar o Espanyol no domingo, os catalães serão coroados campeões da Espanha pela segunda temporada consecutiva. Mesmo que os Blancos vençam, isso significaria apenas que os Blaugrana teriam a chance de conquistar o título diante de sua torcida — e contra seus rivais mais odiados — no Clássico da próxima semana no Camp Nou.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Barcelona nesta noite tensa no Estádio El Sadar...

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (7/10):

    Um dos melhores jogadores do Barça naquela noite. O ex-goleiro do Espanyol fez algumas defesas decisivas no primeiro tempo.

    Eric Garcia (4/10):

    É justo dizer que a ausência do suspenso Jules Koundé foi sentida. O substituto do francês foi repetidamente pego fora de posição e também não contribuiu em nada no ataque. Um cartão amarelo totalmente merecido por uma entrada imprudente resumiu sua noite.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Bastante sólido no geral, mas foi completamente dominado por Budimir antes de o croata acertar na trave.

    Gerard Martin (6/10):

    Manteve as coisas simples com seus passes, mas realmente não inspira confiança — especialmente em seu posicionamento. De fato, Martin não estava em sintonia com Cubarsi em várias ocasiões, o que resultou no Osasuna quebrando a armadilha de impedimento do Barça mais de uma vez.

    João Cancelo (5/10):

    Assim como Garcia, culpado por deixar espaço demais atrás de si, mesmo que a linha alta seja uma parte fundamental do jogo do Barça. Ainda mais surpreendente foi o fato de Cancelo ter tido dificuldades para contribuir ofensivamente.

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  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Meio-campo

    Gavi (6/10):

    Jogou com sua agressividade habitual, o que significou que venceu muitos duelos, mas também recebeu um cartão amarelo que tornou inevitável sua saída precoce.

    Pedri (7/10):

    De longe o jogador mais criativo do Barça, Pedri esteve envolvido em todas as jogadas positivas dos visitantes, mas mesmo ele esteve longe de seu melhor nível.

    Dani Olmo (5/10):

    Apareceu em algumas posições perigosas com seus movimentos inteligentes e também criou uma clara oportunidade de gol para Lewandowski, mas, na maior parte do tempo, iludiu com falsas promessas — como costuma fazer.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Ataque

    Roony Bardghji (3/10):

    Ninguém esperava que ele tivesse um desempenho à la Yamal, mas o dinamarquês teve uma atuação desanimadora sob qualquer ponto de vista. Recebeu muitas bolas, mas não fez nada com elas antes de ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo, após não conseguir criar nenhuma chance e completar apenas um drible.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Esteve a um passo de marcar com um chute fulminante no primeiro tempo, mas não desperdiçou a chance depois de receber passe de Rashford na área. Pode não ter a mesma agilidade de antes, mas ainda sabe como sincronizar suas arrancadas.

    Fermin Lopez (7/10):

    Sempre pareceu capaz de fazer algo acontecer, então não foi surpresa vê-lo dar assistência para Torres marcar o crucial segundo gol do Barça com um passe em profundidade perfeitamente calibrado.


  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Marcus Rashford (7/10):

    Teve um impacto enorme ao sair do banco, esperando, esperando e esperando antes de cruzar com perfeição para Lewandowski.

    Ferran Torres (7/10):

    Substituiu o ineficaz Olmo logo após a marca de uma hora e imediatamente deu um gás extra ao ataque do Barça, antes de fazer o 2 a 0 no final da partida.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Como era de se esperar, entrou no lugar de Gavi, que estava em situação delicada devido ao cartão recebido, e trouxe mais controle ao jogo.

    Ronald Araujo (N/A):

    Entrou no lugar de Garcia no final da partida.

    Marc Bernal (N/A):

    Assumiu o meio-campo no lugar de Pedri, que havia sofrido uma forte pancada pouco antes.

    Hansi Flick (7/10):

    É preciso dar crédito a quem merece: as substituições do alemão fizeram toda a diferença, com Rashford criando o primeiro gol para Lewandowski e Ferran marcando o segundo do Barça.

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