Raphinha Lewandowski Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Newcastle: Raphinha continua em grande forma, enquanto Robert Lewandowski recupera o faro de gol, e os blaugranas arrasam para garantir a classificação para a Liga dos Campeões

O Barcelona acabou por avançar com facilidade para as quartas de final da Liga dos Campeões, depois de arrasar no segundo tempo contra o Newcastle e vencer a partida de volta das oitavas de final por 7 a 2, garantindo uma vitória por 8 a 3 no placar agregado. Raphinha esteve diretamente envolvido em seis dos gols, marcando dois deles, enquanto Robert Lewandowski também fez dois gols; Marc Bernal, Lamine Yamal e Fermin Lopez também marcaram.

Depois de empatar a primeira partida por 1 a 1 no St. James' Park, o Barça abriu o placar aos seis minutos, quando Raphinha chutou com efeito rasteiro no canto inferior. O Newcastle reagiu, porém, e empatou com Anthony Elanga, que finalizou uma bela jogada, mas os blaugranas retomaram a liderança menos de três minutos depois, quando Bernal marcou à queima-roupa após Gerard Martin desviar a cobrança de falta de Raphinha.

Elanga marcou seu segundo gol da noite para empatar novamente depois que Yamal perdeu a bola na entrada da própria área, e a noite do adolescente parecia piorar quando ele chutou por cima com o gol aberto, após o chute de Raphinha ter sido defendido e cair nos seus pés. Ele conseguiu marcar seu gol nos acréscimos do primeiro tempo, porém, ao converter um pênalti após Raphinha ter sido puxado por Kieran Trippier.

A equipe de Hansi Flick acelerou o ritmo após o intervalo e marcou três gols em um intervalo de 10 minutos para definir o jogo. Primeiro, Fermin recebeu um passe em profundidade de Raphinha para finalizar, antes de Lewandowski cabecear para o gol após um escanteio e, em seguida, receber um passe de Yamal para marcar seu segundo gol da noite. Com a partida decidida, Raphinha marcou o sétimo gol quando um passe de Jacob Ramsey pela área de pênalti caiu aos seus pés.

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Spotify Camp Nou...

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Nunca foi realmente exigido e pouco pôde fazer em relação aos dois gols de Elanga. Mostrou-se seguro com a bola nos pés, mas há uma certa preocupação pelo fato de ter sido forçado a sair de campo devido a uma lesão no final da partida.

    Eric Garcia (4/10):

    Não conseguiu lidar com Barnes na sua lateral e uma entrada imprudente levou ao primeiro gol de empate de Elanga. Aparentemente lesionado, já que foi substituído no meio do primeiro tempo.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Conseguiu manter a defesa do Barça coesa, e alguns de seus passes entre as linhas foram excelentes.

    Gerard Martin (6/10):

    Ficou bem fora de posição no primeiro gol de Elanga, mas, fora isso, foi bastante sólido, mesmo tendo se apressado em alguns desarmes. Manteve a compostura para cabecear na trajetória de Bernal no segundo gol.

    João Cancelo (5/10):

    Avançou sempre que teve oportunidade, embora isso tenha feito com que fosse pego fora de posição nos dois gols de Elanga.

    Meio-campo

    Pedri (7/10):

    Teve dificuldades para ditar o ritmo no primeiro tempo, mas foi muito melhor após o intervalo. Como era de se esperar, o nível de desempenho do Barça subiu assim que ele assumiu o controle das jogadas. 

    Marc Bernal (6/10):

    Estava no lugar certo para dar continuidade à sua boa fase recente na frente do gol. Teve dificuldades com a pressão do Newcastle em alguns momentos no meio-campo.

    Fermin Lopez (7/10):

    Entrou e saiu do jogo, mas garantiu seu impacto quando teve a oportunidade. Deu a assistência para o primeiro gol de Raphinha, seu excelente cruzamento resultou no pênalti e, em seguida, mostrou grande tranquilidade para fazer o 4 a 2 no início do segundo tempo.

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Uma noite de altos e baixos. Num minuto, ele fez uma jogada mágica e um passe para criar o primeiro gol; no seguinte, perdeu a bola com um toque de calcanhar na entrada da própria área, levando ao segundo gol do Newcastle. Perdeu uma chance clara, mas teve participação na jogada que resultou em seu gol de pênalti. Um excelente passe de primeira para Lewandowski marcar o sexto e algumas jogadas habilidosas no segundo tempo quase transformaram a noite em algo positivo para o jovem.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Parecia muito velho durante o primeiro tempo, ao desperdiçar algumas grandes chances. Se recuperou e selou a vitória com dois gols em sequência, sendo que o segundo foi uma finalização típica de Lewandowski.

    Raphinha (9/10):

    O jogador de destaque da noite, ele participou de cada um dos cinco primeiros gols do Barça. Mostrou boa compostura ao marcar o primeiro, cobrou a falta que resultou no segundo, sofreu o pênalti que levou ao terceiro e deu assistência para cada um dos dois seguintes. Coroou sua noite marcando o sétimo com facilidade.

    Reservas e técnico

    Ronald Araújo (5/10):

    Não inspirou confiança na lateral direita e recebeu um cartão amarelo antes do intervalo. Ficou mais à vontade depois de ser reposicionado na zaga central.

    Xavi Espart (6/10):

    Mais uma atuação brilhante do jovem lateral.

    Ferran Torres (5/10):

    O atacante espanhol não teve grande destaque após substituir Lewandowski

    Dani Olmo (6/10):

    Mostrou alguns bons toques no meio-campo durante o último quarto de hora da partida.

    Wojciech Szczesny (N/A):

    Entrou no lugar do lesionado Garcia no final da partida.

    Hansi Flick (7/10):

    Os problemas defensivos continuam sendo uma preocupação, mas ele fez os ajustes necessários no intervalo para garantir a vitória.

