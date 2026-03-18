Depois de empatar a primeira partida por 1 a 1 no St. James' Park, o Barça abriu o placar aos seis minutos, quando Raphinha chutou com efeito rasteiro no canto inferior. O Newcastle reagiu, porém, e empatou com Anthony Elanga, que finalizou uma bela jogada, mas os blaugranas retomaram a liderança menos de três minutos depois, quando Bernal marcou à queima-roupa após Gerard Martin desviar a cobrança de falta de Raphinha.
Elanga marcou seu segundo gol da noite para empatar novamente depois que Yamal perdeu a bola na entrada da própria área, e a noite do adolescente parecia piorar quando ele chutou por cima com o gol aberto, após o chute de Raphinha ter sido defendido e cair nos seus pés. Ele conseguiu marcar seu gol nos acréscimos do primeiro tempo, porém, ao converter um pênalti após Raphinha ter sido puxado por Kieran Trippier.
A equipe de Hansi Flick acelerou o ritmo após o intervalo e marcou três gols em um intervalo de 10 minutos para definir o jogo. Primeiro, Fermin recebeu um passe em profundidade de Raphinha para finalizar, antes de Lewandowski cabecear para o gol após um escanteio e, em seguida, receber um passe de Yamal para marcar seu segundo gol da noite. Com a partida decidida, Raphinha marcou o sétimo gol quando um passe de Jacob Ramsey pela área de pênalti caiu aos seus pés.
O GOAL avalia os jogadores do Barça no Spotify Camp Nou...