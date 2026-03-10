Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Newcastle: Pênalti de Lamine Yamal no último minuto salva o Blaugrana e garante empate imerecido na Liga dos Campeões

No entanto, com os quatro minutos de acréscimo já esgotados e os torcedores locais ainda comemorando o gol de Barnes no segundo poste após cruzamento de Jacob Murphy, Malick Thiaw cometeu falta em Dani Olmo dentro da área, permitindo que Yamal salvasse o Blaugrana ao enganar Aaron Ramsdale na cobrança de pênalti.
O placar final favoreceu os visitantes, especialmente seu ataque ineficaz, mas os catalães obviamente não se importaram nem um pouco, já que agora precisam apenas de uma vitória no Camp Nou na próxima semana para avançar às quartas de final.
O GOAL avalia todos os jogadores do Barcelona que atuaram no St. James' Park...