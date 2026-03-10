Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lamine Yamal Barcelona HICGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Newcastle: Pênalti de Lamine Yamal no último minuto salva o Blaugrana e garante empate imerecido na Liga dos Campeões

Lamine Yamal manteve a calma para converter um pênalti no último lance da partida e garantir ao Barcelona um empate imerecido por 1 a 1 com o Newcastle na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputada na terça-feira no St. James' Park. O jovem craque do Blaugrana, assim como o resto de seus companheiros, teve um desempenho ruim em Tyneside e não teria do que reclamar se outro ala, Harvey Barnes, tivesse sido o herói da partida.

No entanto, com os quatro minutos de acréscimo já esgotados e os torcedores locais ainda comemorando o gol de Barnes no segundo poste após cruzamento de Jacob Murphy, Malick Thiaw cometeu falta em Dani Olmo dentro da área, permitindo que Yamal salvasse o Blaugrana ao enganar Aaron Ramsdale na cobrança de pênalti.

O placar final favoreceu os visitantes, especialmente seu ataque ineficaz, mas os catalães obviamente não se importaram nem um pouco, já que agora precisam apenas de uma vitória no Camp Nou na próxima semana para avançar às quartas de final.

O GOAL avalia todos os jogadores do Barcelona que atuaram no St. James' Park...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (5/10):

    Demonstrou suas impressionantes habilidades de defesa com uma excelente defesa contra Elanga, mas poderia ter se saído muito melhor no gol de Barnes, além de ter demonstrado instabilidade em bolas altas.

    Ronald Araujo (5/10):

    Surpreendentemente escalado na lateral direita da defesa de quatro, em meio aos problemas de lesões do Barça na lateral, fez um trabalho decente mantendo Barnes relativamente quieto até desaparecer no final da partida.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Parece não importar quem joga ao lado do jogador de 19 anos, ele se sai bem de qualquer maneira. Outra atuação impressionante de Cubarsi, mesmo em um confronto físico em um ambiente hostil.

    Gerard Martin (6/10):

    Boa noite de trabalho na zaga pelo lateral-esquerdo, que fez muitas jogadas defensivas e foi forte no jogo aéreo.

    Joao Cancelo (4/10):

    Não ofereceu muito no ataque - o que é incomum para ele - e não foi surpresa que o cruzamento para o gol de Barnes tenha vindo do seu lado.

    • Publicidade
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Marc Bernal (5/10):

    Tem estado em boa forma goleadora ultimamente, mas, apesar de ter trabalhado bastante na frente da defesa, não exerceu grande influência sobre o andamento do jogo. No entanto, seria errado ser demasiado severo com ele, pois ainda tem apenas 18 anos.

    Pedri (4/10):

    Não foi uma atuação particularmente impressionante do jogador que é, sem dúvida, o mais importante do Barcelona. Ele venceu muitos duelos e teve bastante contato com a bola, mas não conseguiu criar oportunidades para seus companheiros, além de ter tido dificuldades para controlar o jogo. Foi substituído a 20 minutos do fim.

    Fermin Lopez (5/10):

    Sua dedicação é realmente impressionante, o que torna fácil entender por que Flick o escalou como titular em uma partida como essa, mas apesar de ter criado algumas chances no primeiro tempo e exigido a intervenção de Ramsdale, ele foi muito menos perigoso após o intervalo.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Aqueles que compareceram ao St. James' Park na esperança de ver lampejos de genialidade do adolescente devem ter saído decepcionados. Yamal foi praticamente marcado por Hall durante toda a partida, mas ainda assim teve a palavra final graças à falta de Thiaw em Olmo. É preciso reconhecer, porém, que ele cobrou o pênalti com muita calma.

    Robert Lewandowski (3/10):

    Uma atuação difícil de assistir para um dos melhores centroavantes de todos os tempos. Lewandowski pareceu fora de ritmo durante toda a noite e, ocasionalmente, perdeu a bola. Teve uma grande chance no segundo tempo, mas, sem surpresa, desperdiçou-a.

    Raphinha (4/10):

    Uma noite incomumente tranquila para o brasileiro, que criou apenas uma chance real, para Lewandowski. Para ser sincero, foi uma surpresa ele ter permanecido em campo durante os 90 minutos, e Flick provavelmente gostaria de tê-lo substituído, já que ele perdeu Barnes no primeiro gol do jogo.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Substitutos e treinador

    Marcus Rashford (5/10):

    Uma entrada muito esperada para Lewandowski, mas não teve tempo suficiente para repetir suas jogadas heroicas da fase da liga no St. James' Park. Agora vai se esforçar para começar a partida de volta no Camp Nou.

    Dani Olmo (5/10):

    Entrou no lugar do decepcionante Pedri e conquistou o pênalti que garantiu o empate ao Barça com uma bela jogada na área.

    Marc Casado (N/A):

    Substituiu Bernal, que sofreu uma contusão pouco antes de ser retirado, faltando 15 minutos para o fim da partida.

    Ferran Torres (N/A):

    Entrou em campo após o gol do Newcastle, substituindo Fermin.

    Xavi Espart (sem nota):

    Substituiu Araujo nos minutos finais.

    Hansi Flick (4/10):

    Suas escolhas foram obviamente influenciadas por lesões, mas a composição da sua defesa foi bizarra — e acabou sendo exposta no gol do Newcastle. Flick também demorou muito para tirar Lewandowski, enquanto Raphinha ficou apagado durante toda a noite. Levando tudo isso em consideração, o técnico do Barça teve sorte de sair deste jogo com um empate em 1 a 1.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0