Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Levante: João Cancelo volta no tempo, enquanto Frenkie de Jong marca um gol raro e o Blaugrana se recupera e volta ao topo da La Liga

O Barça começou bem, com Jules Koundé a rematar por cima da barra um cruzamento perigoso de Cancelo, antes de Bernal abrir o marcador aos quatro minutos, ao receber um passe de Eric Garcia na entrada da pequena área, após um canto.
O Levante quase deu ao Barça o segundo gol ao perder a posse de bola na entrada da sua própria área, mas Maty Ryan se destacou ao defender o chute de Raphinha, antes de Robert Lewandowski mandar a sobra por cima do gol, com o gol aberto. Os visitantes pareciam causar problemas com bolas altas, no entanto, e Joan Garcia teve que sair rapidamente da linha para impedir que Jon Olasagasti empatasse o jogo.
Cancelo continuou a causar problemas pela esquerda do Barça e, logo depois de acertar a trave com um cruzamento que passou por todos dentro da área, sua bola rasteira para dentro da área foi desviada por De Jong, colocando o Blaugrana em uma confortável vantagem.
O Barcelona continuou dominando, mas coube a Fermin garantir os pontos com um chute forte de 25 metros que acertou a trave e confirmou a volta do Barça ao topo da La Liga, um ponto à frente de seu grande rival, o Real Madrid. O substituto pode se perguntar como não conseguiu marcar o segundo, depois de ter sido impedido por Ryan à queima-roupa, após o goleiro do Levante ter defendido a cabeçada de Raphinha.
