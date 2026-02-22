Goal.com
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Levante: João Cancelo volta no tempo, enquanto Frenkie de Jong marca um gol raro e o Blaugrana se recupera e volta ao topo da La Liga

O Barcelona voltou a vencer com uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante no domingo, o que o levou de volta ao topo da La Liga, aproveitando a derrota do Real Madrid para o Osasuna 24 horas antes. Os gols do meio-campista Marc Bernal e Frenkie de Jong no primeiro tempo colocaram os anfitriões no controle, antes de Fermin Lopez marcar um golaço em um dia em que Joao Cancelo foi a verdadeira estrela do espetáculo.

O Barça começou bem, com Jules Koundé a rematar por cima da barra um cruzamento perigoso de Cancelo, antes de Bernal abrir o marcador aos quatro minutos, ao receber um passe de Eric Garcia na entrada da pequena área, após um canto.

O Levante quase deu ao Barça o segundo gol ao perder a posse de bola na entrada da sua própria área, mas Maty Ryan se destacou ao defender o chute de Raphinha, antes de Robert Lewandowski mandar a sobra por cima do gol, com o gol aberto. Os visitantes pareciam causar problemas com bolas altas, no entanto, e Joan Garcia teve que sair rapidamente da linha para impedir que Jon Olasagasti empatasse o jogo.

Cancelo continuou a causar problemas pela esquerda do Barça e, logo depois de acertar a trave com um cruzamento que passou por todos dentro da área, sua bola rasteira para dentro da área foi desviada por De Jong, colocando o Blaugrana em uma confortável vantagem.

O Barcelona continuou dominando, mas coube a Fermin garantir os pontos com um chute forte de 25 metros que acertou a trave e confirmou a volta do Barça ao topo da La Liga, um ponto à frente de seu grande rival, o Real Madrid. O substituto pode se perguntar como não conseguiu marcar o segundo, depois de ter sido impedido por Ryan à queima-roupa, após o goleiro do Levante ter defendido a cabeçada de Raphinha.

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Camp Nou...

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (7/10):

    Não teve muito trabalho, mas esteve atento para impedir Olasagasti de empatar.

    Jules Kounde (6/10):

    Perdeu uma boa chance no início, mas continuou avançando e combinando bem com Yamal. Fez alguns cruzamentos perigosos que Ryan teve que defender.

    Eric Garcia (7/10):

    Mostrou boa compostura ao preparar o gol de Bernal e, depois disso, comandou bem a defesa do Barça.

    Gerard Martin (5/10):

    Não parecia muito à vontade jogando na zaga central. Foi surpreendido em algumas ocasiões e recebeu um cartão amarelo que lhe rendeu uma suspensão.

    Joao Cancelo (9/10):

    Excelente. Deu o tom ao preparar a chance de Koundé antes de participar do gol de Bernal. Causou muitos problemas pela esquerda, acertou a trave com um cruzamento perigoso e deu assistência para o gol de De Jong. Exatamente o que o Barça queria quando o contratou em janeiro.

    Meio-campo

    Frenkie de Jong (8/10):

    Coronou uma excelente atuação no meio-campo com uma soberba arrancada para dentro da área para receber o cruzamento de Cancelo e marcar seu primeiro gol na liga nesta temporada.

    Marc Bernal (7/10):

    Abrindo o placar com um remate à queima-roupa, teve uma atuação física e composta no meio-campo. Recebeu um cartão amarelo antes de sair a meio da segunda parte.

    Dani Olmo (5/10):

    Manteve o Barça em movimento, mas não conseguiu oferecer qualidade no terço final do campo.

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Brinca com a defesa do Levante em alguns momentos, mas, pela primeira vez, seu passe final ou chute não atingiram o nível exigido.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Parece ter perdido toda a confiança diante do gol. Perdeu uma grande chance de fazer 2 a 0 e suas outras tentativas foram fracas. Decepcionou ao ser substituído no segundo tempo.

    Raphinha (7/10):

    Causou muitos problemas ao aproveitar as jogadas de Cancelo para ganhar espaço. Teve um gol negado por Ryan em ambos os tempos.

    Substitutos e treinador

    Ferran Torres (5/10):

    Substituiu Lewandowski, mas cabeceou sua única chance real diretamente para Ryan.

    Pedri (6/10):

    Alegrou os torcedores locais ao retornar de lesão e deu alguns passes impressionantes no meio-campo.

    Fermin Lopez (7/10):

    Deve ter ficado desapontado por ter sido deixado de fora, mas respondeu perfeitamente com um golo soberbo de longa distância. Vai questionar-se como é que não marcou o segundo, quando Ryan lhe negou o golo à queima-roupa.

    Ronald Araujo (N/A):

    Entrou nos últimos três minutos.

    Roony Bardghji (N/A):

    Deixou Yamal descansar nos minutos finais.

    Hansi Flick (7/10):

    Derrotar o segundo colocado da tabela não é nada de especial, mas ele levantou o time após duas derrotas consecutivas e cumpriu sua missão.

