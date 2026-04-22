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Lamine Yamal Barcelona HICGetty Images
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Celta de Vigo: Lamine Yamal cumpre sua missão! O Blaugrana amplia a vantagem sobre o Real Madrid - mas a lesão do jovem prodígio é motivo de grande preocupação

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Barcelona
L. Yamal
La Liga
Especiais e Opinião
Barcelona x Celta de Vigo

Um pênalti convertido por Lamine Yamal garantiu que o Barcelona superasse um obstinado Celta de Vigo na noite de quarta-feira, ampliando para nove pontos a vantagem sobre o Real Madrid na liderança da La Liga. No entanto, a vitória por 1 a 0 no Spotify Camp Nou teve um custo, já que o jovem craque foi forçado a sair de campo lesionado logo após converter o gol da vitória de pênalti no primeiro tempo.

Como era de se esperar, foi Yamal quem serviu de catalisador para o Barcelona. Depois de já ter chegado duas vezes a centímetros de marcar, a arrancada em ziguezague do adolescente sofreu uma falta violenta na área pouco antes do intervalo, e o jogador de 18 anos se recompôs para converter com frieza o pênalti resultante, de certa forma contra o ritmo do jogo. Mas, em vez de comemorar, ele caiu imediatamente lesionado e foi substituído.

Aquele gol — que precedeu uma longa pausa devido a uma emergência médica na torcida — não abriu as comportas, já que o Barça foi obrigado a lutar pelo resultado contra os visitantes que buscam uma vaga na Europa. Eles chegaram a balançar as redes logo após o intervalo, mas o belo gol de Ferran Torres foi anulado por impedimento após uma revisão do VAR.

No fim das contas, porém, os jogadores de Hansi Flick conseguiram garantir a vitória, ampliando de forma decisiva sua liderança na La Liga para nove pontos — uma vantagem praticamente insuperável — a apenas seis rodadas do fim, em sua busca pela conquista do título.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Camp Nou...

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Fez uma bela defesa no início, mas ficou como mero espectador durante longos períodos da partida, já que o Celta não conseguiu finalizar a gol.

    Jules Koundé (6/10):

    Um pouco desajeitado na defesa, mas avançou bem, embora tenha faltado eficácia na finalização.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Muito à vontade com a bola e capaz de avançar para o meio-campo para apoiar o ataque. Recuperou muitas bolas e venceu a maioria dos seus duelos.

    Gerard Martin (7/10):

    Sólido na retaguarda, contribuindo bastante para a defesa do Barça em uma noite desafiadora.

    João Cancelo (N/A):

    Foi substituído após apenas 20 minutos, aparentemente após levar uma pancada na coxa.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Meio-campo

    Eric Garcia (7/10):

    Demonstrou sua versatilidade, sendo eficaz como volante defensivo antes de recuar para a linha defensiva como terceiro zagueiro. Um verdadeiro jogador de equipe.

    Pedri (7/10):

    Entrou no ritmo da partida e começou a comandar o meio-campo com seus passes impecáveis. Teve uma bela assistência anulada por uma marcação de impedimento do VAR.

    Dani Olmo (5/10):

    Não conseguiu influenciar o jogo na função de camisa 10, já que a partida passou um pouco por ele antes de ser substituído.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Elétrico, como sempre. Esteve a centímetros de marcar logo no pontapé inicial. Conseguiu um pênalti de forma brilhante e converteu-o antes de ser forçado a sair de campo imediatamente devido ao que parecia ser uma lesão no tendão da coxa.

    Ferran Torres (7/10):

    Demonstrou presença física e combinou maravilhosamente com Yamal em alguns momentos. Teve um belo gol anulado antes de ser substituído.

    Gavi (5/10):

    Ineficaz como ala-esquerdo e, por isso, foi substituído no intervalo.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Reservas e técnico

    Alejandro Balde (6/10):

    Houve vários ataques pela sua lateral, mas ele enfrentou o desafio com bravura após sua entrada precoce.

    Roony Bardghji (6/10):

    Não aproveitou esta rara oportunidade para impressionar após a saída forçada de Yamal. Uma queda significativa no desempenho do adolescente.

    Fermin Lopez (7/10):

    Envolveu-se imediatamente na disputa física e ajudou a garantir a vitória de sua equipe.

    Marcus Rashford (5/10):

    Mais uma participação que pouco contribuirá para convencer o Barça a tornar sua transferência por empréstimo definitiva. Um erro grave foi vaiado pela torcida da casa.

    Frenkie de Jong (5/10):

    Não conseguiu ditar o ritmo da partida da mesma forma que Pedri. Parecia um pouco desconfortável mais à frente no campo, atuando como camisa 10.

    Hansi Flick (7/10):

    Seu plano de jogo foi atrapalhado por duas lesões no primeiro tempo, principalmente a do carismático Yamal. O Barça esteve em desvantagem por longos períodos, mas mostrou garra para conquistar uma vitória importante.

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