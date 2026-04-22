Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Celta de Vigo: Lamine Yamal cumpre sua missão! O Blaugrana amplia a vantagem sobre o Real Madrid - mas a lesão do jovem prodígio é motivo de grande preocupação

Como era de se esperar, foi Yamal quem serviu de catalisador para o Barcelona. Depois de já ter chegado duas vezes a centímetros de marcar, a arrancada em ziguezague do adolescente sofreu uma falta violenta na área pouco antes do intervalo, e o jogador de 18 anos se recompôs para converter com frieza o pênalti resultante, de certa forma contra o ritmo do jogo. Mas, em vez de comemorar, ele caiu imediatamente lesionado e foi substituído.

Aquele gol — que precedeu uma longa pausa devido a uma emergência médica na torcida — não abriu as comportas, já que o Barça foi obrigado a lutar pelo resultado contra os visitantes que buscam uma vaga na Europa. Eles chegaram a balançar as redes logo após o intervalo, mas o belo gol de Ferran Torres foi anulado por impedimento após uma revisão do VAR.

No fim das contas, porém, os jogadores de Hansi Flick conseguiram garantir a vitória, ampliando de forma decisiva sua liderança na La Liga para nove pontos — uma vantagem praticamente insuperável — a apenas seis rodadas do fim, em sua busca pela conquista do título.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Camp Nou...