Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Cubarsi Rashford Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: o cartão vermelho de Pau Cubarsi deixa os blaugranas com uma difícil tarefa pela frente na Liga dos Campeões, enquanto Marcus Rashford desperdiça várias oportunidades de gol

Barcelona
P. Cubarsi
M. Rashford
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Barcelona x Atlético de Madrid

O Barcelona enfrenta agora uma tarefa difícil para chegar às semifinais da Liga dos Campeões, após ter sido derrotado por 2 a 0 pelo Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final, na quarta-feira. Os blaugranas lamentaram o cartão vermelho recebido por Pau Cubarsi no primeiro tempo, enquanto gols de Julián Álvarez e Alexander Sorloth garantiram a vitória dos visitantes na Catalunha.

Ainda aproveitando o ímpeto da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na La Liga no sábado, o Barça começou bem a partida, e Marcus Rashford obrigou Juan Musso a fazer três defesas, além de mandar uma voleio para fora e ter um gol anulado por impedimento, depois que Lamine Yamal ficou fora de jogo na jogada.

Os visitantes pareciam uma ameaça menor no contra-ataque, mas o jogo mudou nos minutos finais do primeiro tempo, quando Cubarsi foi expulso por derrubar Giuliano Simeone depois que o ponta do Atlético passou pela defesa do Barça. Alvarez então piorou a situação ao cobrar a falta resultante com um chute curvo certeiro no ângulo superior.

Apesar da vantagem numérica, a equipe de Hansi Flick não recuou após o intervalo, e Rashford continuou criando chances, primeiro acertando a rede lateral após receber um passe maravilhoso de Yamal, antes de acertar a trave com uma cobrança de falta de 20 metros.

Mas foi a equipe de Diego Simeone que marcou o segundo gol da partida quando, em uma rara investida para frente, o substituto Sorloth recebeu o cruzamento de Matteo Ruggeri e chutou para além de Joan Garcia. O Barça continuou pressionando para voltar ao jogo, com João Cancelo tendo um chute desviado na trave e Russo defendendo um chute de Yamal, mas não conseguiu encontrar o que poderia ter sido um gol de consolação crucial.

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Camp Nou...

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Não teve praticamente nenhuma chance contra o chute espetacular de Alvarez e não pôde fazer nada contra o remate à queima-roupa de Sorloth. Fora isso, não foi muito exigido.

    Jules Koundé (6/10):

    De volta à equipe titular após um período de lesão, lidou bem com Lookman até que o ponta foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo. Um pouco lento ao não conseguir impedir o cruzamento que resultou no gol de Sorloth.

    Pau Cubarsi (4/10):

    Neutralizou vários ataques do Atlético durante o primeiro tempo em mais uma atuação segura, mas acabou ficando mal posicionado contra Giuliano e pagou caro por ter derrubado o ponta argentino.

    Gerard Martin (6/10):

    Mais uma atuação serena do jovem zagueiro central, que manteve as coisas simples na maior parte do tempo. No entanto, permitiu que Sorloth cruzasse por ele para fazer o 2 a 0.

    João Cancelo (6/10):

    Entrou para o meio para criar problemas no ataque em algumas ocasiões, ao mesmo tempo em que se mostrou forte nas disputas para conter os ataques do Atlético.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Meio-campo

    Eric Garcia (7/10):

    Demonstrou confiança tanto no meio-campo quanto na defesa após ser recuado na sequência da expulsão de Cubarsi. Está se tornando um verdadeiro líder neste elenco do Barça.

    Dani Olmo (5/10):

    Teve um desempenho irregular após retornar à sua posição natural no meio-campo. Fez algumas boas combinações quando recebeu a bola em áreas apertadas.

    Pedri (7/10):

    Organizou bem o meio-campo do Barça, enquanto seu passe em profundidade na jogada que resultou no gol anulado de Rashford foi uma obra de arte. Foi substituído de forma um pouco surpreendente no intervalo, quando Flick reorganizou o time após o cartão vermelho.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Brincou com Ruggeri durante toda a partida e esteve a um bloqueio de Le Normand de marcar um gol solo espetacular no primeiro tempo. Fez alguns passes finais ruins no início, mas logo encontrou seu ritmo para representar uma ameaça constante.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Recuou para ajudar na construção de jogadas em algumas ocasiões, mas quase não tocou na bola na área do Atlético até conseguir um chute no tempo de acréscimo do primeiro tempo. Foi substituído no intervalo após uma atuação ineficaz.

    Marcus Rashford (6/10):

    Acumulou chutes a gol, mas só conseguiu marcar depois que Yamal saiu de impedimento. Sempre pareceu uma ameaça, tanto pela esquerda quanto pelo meio, depois que Lewandowski saiu.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Fermin Lopez (6/10):

    Circulou pelo meio-campo e deu início a alguns ataques ao recuperar a bola na zona avançada do campo.

    Gavi (7/10):

    Impressionou após entrar no intervalo. Ficou um pouco limitado depois de receber um cartão amarelo.

    Ferran Torres (5/10):

    Teve dificuldades para se envolver após substituir Rashford.

    Ronald Araujo (6/10):

    Substituiu Koundé, que estava em baixa, na lateral direita.

    Alejandro Balde (N/A):

    Retornou de lesão nos últimos cinco minutos.

    Hansi Flick (6/10):

    Merece aplausos por ter feito mudanças ousadas e dominado o segundo tempo, apesar de estar com apenas 10 jogadores em campo. Ainda assim, sua linha alta levou ao cartão vermelho, e agora ele precisa inspirar uma recuperação notável na próxima semana.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP