Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: o cartão vermelho de Pau Cubarsi deixa os blaugranas com uma difícil tarefa pela frente na Liga dos Campeões, enquanto Marcus Rashford desperdiça várias oportunidades de gol

Ainda aproveitando o ímpeto da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na La Liga no sábado, o Barça começou bem a partida, e Marcus Rashford obrigou Juan Musso a fazer três defesas, além de mandar uma voleio para fora e ter um gol anulado por impedimento, depois que Lamine Yamal ficou fora de jogo na jogada.
Os visitantes pareciam uma ameaça menor no contra-ataque, mas o jogo mudou nos minutos finais do primeiro tempo, quando Cubarsi foi expulso por derrubar Giuliano Simeone depois que o ponta do Atlético passou pela defesa do Barça. Alvarez então piorou a situação ao cobrar a falta resultante com um chute curvo certeiro no ângulo superior.
Apesar da vantagem numérica, a equipe de Hansi Flick não recuou após o intervalo, e Rashford continuou criando chances, primeiro acertando a rede lateral após receber um passe maravilhoso de Yamal, antes de acertar a trave com uma cobrança de falta de 20 metros.
Mas foi a equipe de Diego Simeone que marcou o segundo gol da partida quando, em uma rara investida para frente, o substituto Sorloth recebeu o cruzamento de Matteo Ruggeri e chutou para além de Joan Garcia. O Barça continuou pressionando para voltar ao jogo, com João Cancelo tendo um chute desviado na trave e Russo defendendo um chute de Yamal, mas não conseguiu encontrar o que poderia ter sido um gol de consolação crucial.
