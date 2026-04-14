Yamal foi o protagonista desde o primeiro apito, forçando uma defesa aos 30 segundos antes de abrir o placar aos quatro minutos, aproveitando-se brutalmente de um erro de Clement Lenglet. Dani Olmo, então, desperdiçou uma chance cara a cara em um início frenético.

Antoine Griezmann esteve perto de acalmar os nervos do Atlético, mas, momentos depois, o placar estava 2 a 0, quando os anfitriões não conseguiram afastar a bola e Torres recebeu para finalizar com desenvoltura. A capitulação do Atlético estava quase completa logo após o reinício, quando outra falha de Lenglet levou a uma cabeçada à queima-roupa de Fermín López, que exigiu uma excelente defesa de Juan Musso.

Do nada, porém, a equipe de Diego Simeone reagiu para recuperar a vantagem no placar agregado, quando um contra-ataque fulminante terminou com Ademola Lookman convertendo um cruzamento preciso aos 30 minutos. Ainda deu tempo para Torres ter outra tentativa defendida em um primeiro tempo de tirar o fôlego.

O segundo tempo seria uma história completamente diferente, já que o Atlético finalmente se encontrou e assumiu o domínio, enquanto os visitantes ficaram sem fôlego. Lookman chutou para fora por pouco e Robin Le Normand esteve perto de marcar duas vezes em rápida sucessão, antes e depois de outro gol de Torres ser anulado por impedimento.

O destino do Barça foi selado a 10 minutos do fim, quando Eric Garcia foi expulso por uma falta como último homem em Alexander Sorloth, após uma revisão do VAR sobre sua falta e uma marcação inicial de impedimento. A última chance do Blaugrana de empatar a partida caiu nas mãos do jogador errado, já que o substituto Ronald Araujo cabeceou por cima a poucos metros da meta, faltando 90 segundos do tempo adicional, condenando sua equipe a uma dolorosa derrota por 3 a 2 no placar agregado.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Metropolitano...