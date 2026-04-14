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Barca gfxGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: o brilhantismo de Lamine Yamal e Ferran Torres não valeu de nada! O letal Ademola Lookman acaba com a emocionante tentativa de reação do Blaugrana na Liga dos Campeões

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Barcelona
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
L. Yamal
F. Torres

O Barcelona perdeu fôlego no momento crucial e acabou por falhar em uma emocionante tentativa de recuperação na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Com uma desvantagem de 2 a 0 no placar agregado após a primeira partida, o Barça, inspirado por Lamine Yamal e Ferran Torres, não conseguiu eliminar seu rival nacional, apesar de ter empatado a série em um primeiro tempo brilhante no Metropolitano.

Yamal foi o protagonista desde o primeiro apito, forçando uma defesa aos 30 segundos antes de abrir o placar aos quatro minutos, ao punir brutalmente um erro de Clement Lenglet. Dani Olmo, então, desperdiçou uma chance cara a cara em um início frenético.

Antoine Griezmann esteve perto de acalmar os nervos do Atlético, mas, momentos depois, o placar estava 2 a 0, quando os anfitriões não conseguiram afastar a bola e Torres recebeu para finalizar com desenvoltura. A capitulação do Atlético estava quase completa logo após o reinício, quando mais uma falha de Lenglet levou a um cabeceio à queima-roupa de Fermín López, que exigiu uma excelente defesa de Juan Musso.

Do nada, porém, a equipe de Diego Simeone reagiu para recuperar a vantagem no placar agregado, quando um contra-ataque fulminante terminou com Ademola Lookman convertendo um cruzamento preciso aos 30 minutos. Ainda deu tempo para Torres ter outra chance defendida em um primeiro tempo de tirar o fôlego.

O segundo tempo seria uma história completamente diferente, já que o Atlético finalmente se encontrou e assumiu a vantagem, enquanto os visitantes ficavam sem fôlego. Lookman chutou para fora por pouco e Robin Le Normand esteve perto de marcar duas vezes em rápida sucessão, antes e depois de outro gol de Torres ser anulado por impedimento.

O destino do Barça foi selado a 10 minutos do fim, quando Eric Garcia foi expulso por uma falta como último homem em Alexander Sorloth, após uma revisão do VAR sobre sua falta e uma marcação inicial de impedimento. A última chance do Blaugrana de empatar a partida caiu nas mãos do jogador errado, já que o substituto Ronald Araujo cabeceou por cima a poucos metros da meta, faltando 90 segundos do tempo adicional, condenando sua equipe a uma dolorosa derrota por 3 a 2 no placar agregado.

O GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Ficou como mero espectador até ser surpreendido por Lookman. Manteve-se atento para fazer uma defesa sublime no cabeceio de Le Normand nos minutos finais.

    Jules Koundé (6/10):

    Fez uma interceptação crucial no início da partida, mas passou por dificuldades contra Lookman, que chegou antes dele na bola para marcar o gol.

    Eric Garcia (5/10):

    Lutou muito e se saiu bem em vários duelos no chão e no ar, mas foi expulso em um momento que talvez tenha decidido a partida no final.

    Gerard Martin (7/10):

    Fez uma defesa brilhante no último segundo para impedir Griezmann no primeiro tempo. Foi preciso nos passes e muitas vezes levou a melhor em situações disputadas.

    João Cancelo (5/10):

    Sempre buscou oportunidades para avançar, mas faltou-lhe eficácia na finalização.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Meio-campo

    Gavi (7/10):

    Estava em toda parte, já que o meio-campista, recém-recuperado, fez o trabalho sujo sem deixar de manter o ritmo da equipe no meio-campo.

    Pedri (6/10):

    Talvez tenha tido dificuldade para acompanhar o ritmo alucinante da segunda partida, embora ainda tenha dado passes com facilidade.

    Dani Olmo (7/10):

    Deu um passe muito inteligente para a assistência do gol de Torres e se entrosou muito bem com o trio de ataque à sua frente. Provavelmente deveria ter marcado logo no início, no entanto.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Estava em grande forma desde o primeiro minuto, vendo um chute ser desviado para fora antes de rolar a bola entre as pernas do goleiro. Esteve envolvido em absolutamente tudo — seja criando jogadas ou assumindo o controle do jogo por conta própria.

    Ferran Torres (8/10):

    Reação relâmpago para dar passe para Yamal marcar seu gol logo no início e acrescentou uma bela finalização 20 minutos depois. Justificou sua escalação titular à frente de Robert Lewandowski.

    Fermin Lopez (6/10):

    O atacante menos eficaz do Barça naquela noite, apesar de ter recebido muitas bolas. Realmente deveria ter marcado com uma cabeçada à queima-roupa e levou uma pancada forte por causa disso.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Marcus Rashford (5/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo pela ala esquerda, correndo por caminhos sem saída.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Entrou em campo para marcar um gol decisivo, mas teve apenas uma única oportunidade no final da partida.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Entrou em ação imediatamente e fez a diferença nas duas áreas com sua tranquilidade.

    Ronald Araújo (N/A):

    Colocado no ataque, perdeu uma chance de ouro de cabeça a 90 segundos do fim.

    Roony Bardghji (N/A):

    Conseguiu, de fato, tocar bastante na bola em seu breve tempo em campo.

    Hansi Flick (6/10):

    Sua equipe parecia destinada a completar a virada aos 25 minutos, após uma exibição corajosa no primeiro tempo, mas ficou completamente sem fôlego na segunda etapa. Ainda assim, acertou nas escolhas importantes.

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