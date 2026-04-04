Ambas as equipes criaram boas oportunidades logo no início da partida: Antoine Griezmann perdeu duas chances em boas posições pelo Atlético, enquanto Fermín López viu seu chute ser defendido por Juan Musso e, em seguida, chutou para fora após uma jogada brilhante de Lamine Yamal que o deixou na cara do gol.
O próprio Yamal acertou a trave pelo Barça, mas a equipe de Hansi Flick ficou atrás no placar seis minutos antes do intervalo, quando Giuliano Simeone aproveitou um passe longo por cima da defesa e finalizou com confiança, passando por Joan Garcia. Os visitantes não ficaram atrás por muito tempo, no entanto, já que Rashford combinou bem com Dani Olmo pela esquerda antes de chutar com força, passando pelo corpo de Musso e mandando a bola no canto inferior.
Mas o drama do primeiro tempo não terminou aí, já que Nico Gonzalez foi expulso nos acréscimos por derrubar Yamal quando o jovem avançava em direção ao gol. O Atlético, no entanto, pensou que o número de jogadores havia se igualado segundos após o intervalo, quando Gerard Martin acertou Thiago Almada com uma entrada alta no tornozelo e recebeu cartão vermelho, mas o VAR anulou a decisão.
Com a vantagem numérica, o Barcelona dominou o segundo tempo, e o substituto Ferran Torres teve duas chances defendidas por Musso com grandes defesas. O Atlético defendeu sua área com bravura, mas não conseguiu se manter firme, já que Musso só conseguiu desviar o chute de João Cancelo para o ombro de Lewandowski, de onde a bola entrou no gol.
