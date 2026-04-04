Lewandowski Rashford Barcelona Atletico
Tom Maston

Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Atlético de Madrid: nunca subestime Robert Lewandowski! O veterano marca o gol da vitória no final da partida, enquanto Marcus Rashford acaba com a seca de gols, e os blaugranas reforçam sua liderança na disputa pelo título da La Liga

Barcelona
R. Lewandowski
M. Rashford
Atlético de Madrid x Barcelona

O Barcelona deu mais um passo rumo à defesa do título da La Liga, com Robert Lewandowski saindo do banco para marcar o gol da vitória no final da partida de sábado, que terminou em 2 a 1 contra o Atlético de Madrid, que jogou com dez jogadores. Marcus Rashford havia marcado anteriormente para o Blaugrana, que abriu sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança da tabela, após a derrota dos Blancos para o Mallorca no início do dia.

Ambas as equipes criaram boas oportunidades logo no início da partida: Antoine Griezmann perdeu duas chances em boas posições pelo Atlético, enquanto Fermín López viu seu chute ser defendido por Juan Musso e, em seguida, chutou para fora após uma jogada brilhante de Lamine Yamal que o deixou na cara do gol.

O próprio Yamal acertou a trave pelo Barça, mas a equipe de Hansi Flick ficou atrás no placar seis minutos antes do intervalo, quando Giuliano Simeone aproveitou um passe longo por cima da defesa e finalizou com confiança, passando por Joan Garcia. Os visitantes não ficaram atrás por muito tempo, no entanto, já que Rashford combinou bem com Dani Olmo pela esquerda antes de chutar com força, passando pelo corpo de Musso e mandando a bola no canto inferior.

Mas o drama do primeiro tempo não terminou aí, já que Nico Gonzalez foi expulso nos acréscimos por derrubar Yamal quando o jovem avançava em direção ao gol. O Atlético, no entanto, pensou que o número de jogadores havia se igualado segundos após o intervalo, quando Gerard Martin acertou Thiago Almada com uma entrada alta no tornozelo e recebeu cartão vermelho, mas o VAR anulou a decisão.

Com a vantagem numérica, o Barcelona dominou o segundo tempo, e o substituto Ferran Torres teve duas chances defendidas por Musso com grandes defesas. O Atlético defendeu sua área com bravura, mas não conseguiu se manter firme, já que Musso só conseguiu desviar o chute de João Cancelo para o ombro de Lewandowski, de onde a bola entrou no gol.

O GOAL avalia os jogadores do Barça no Metropolitano...

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Não teve chance no primeiro gol de Simeone e, fora isso, não foi muito exigido. Saiu rápido da linha para neutralizar ataques em algumas ocasiões.

    Ronald Araújo (5/10):

    Nunca pareceu totalmente à vontade na lateral direita, especialmente com Yamal não ajudando muito. Foi substituído logo após o Atelti abrir o placar.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Fez algumas intervenções importantes para cortar bolas na área durante o primeiro tempo. Talvez devesse ter se saído melhor no gol de Simeone, já que a bola passou por cima de sua cabeça.

    Gerard Martin (6/10):

    Que sorte a dele! De alguma forma, conseguiu permanecer em campo depois que seu cartão vermelho foi anulado no início do segundo tempo. Fora isso, foi novamente uma presença sólida no centro da defesa.

    João Cancelo (7/10):

    Não teve o mesmo impacto no ataque como nos jogos anteriores, já que procurava criar espaço para Rashford avançar. Tornou-se mais perigoso depois que o atacante inglês saiu, e foi seu chute que levou ao gol de empate de Lewandowski.

    Meio-campo

    Eric Garcia (7/10):

    Começou no meio-campo, foi deslocado para a lateral-direita após a saída de Araújo e, em seguida, voltou ao meio-campo após a lesão de Bernal. Quase não cometeu erros, apesar de toda essa confusão.

    Fermin Lopez (6/10):

    Combinou brilhantemente com Yamal em algumas ocasiões, mas a finalização o prejudicou duas vezes no primeiro tempo. Foi substituído no intervalo por Ferran.

    Pedri (5/10):

    Parecia estranhamente fora de ritmo durante grande parte da partida, errando passes e perdendo a posse de bola com muita frequência.

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Demonstrou jogadas de habilidade impressionantes, causando pesadelos à defesa do Atlético. Deveria ter dado duas assistências para Fermin no início da partida e teve azar ao acertar a trave antes de sofrer a falta que resultou no cartão vermelho para Gonzalez.

    Dani Olmo (6/10):

    Escalado como falso nove, foi se adaptando aos poucos à função e acabou combinando bem para dar a assistência no gol de empate de Rashford. Voltou para o meio-campo após o intervalo, onde parecia mais à vontade.

    Marcus Rashford (7/10):

    Sempre pareceu uma ameaça com sua velocidade, mesmo que tenha se perdido em muitas jogadas sem saída. Mostrou grande compostura ao marcar o gol de empate e encerrar sua seca de gols de três meses.

    Reservas e técnico

    Marc Bernal (6/10):

    Entrou no lugar de Araújo pouco antes do intervalo e teve um desempenho sólido no meio-campo, antes de ser forçado a sair de campo devido a uma lesão aos 60 minutos.

    Ferran Torres (5/10):

    Embora as defesas de Musso tenham sido excelentes, o atacante espanhol vai sentir que deveria ter marcado pelo menos um dos seus chutes.

    Jules Koundé (6/10):

    Fez boas investidas por sobreposição para criar espaço para Yamal após seu retorno de lesão.

    Gavi (6/10):

    Jogou mais 20 minutos, continuando a recuperar a forma física.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Estava no lugar certo na hora certa para garantir uma vitória que pode ser crucial para a disputa pelo título.

    Hansi Flick (7/10):

    Olmo como falso nove foi uma experiência que talvez ele não repita, mas fez bem em mudar as coisas no segundo tempo e aproveitar a expulsão de Gonzalez.

