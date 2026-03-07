Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Athletic Club: Lamine Yamal é uma piada! O momento mágico do adolescente mantém o Blaugrana com quatro pontos de vantagem na corrida pelo título da La Liga

O Athletic sofreu um duro golpe aos nove minutos, quando Unai Gomez caiu de forma estranha e pareceu torcer o joelho, sendo ajudado a sair do campo e substituído.

O primeiro tempo foi marcado por lesões e colisões, com mais tempo dedicado a tratamentos do que a jogadas de gol. No final do primeiro tempo, porém, Inaki Williams marcou um gol, embora estivesse claramente impedido.

Antes da marca de uma hora, Pau Cubarsi teve sorte de não ser expulso ao derrubar Williams enquanto era o último homem. O árbitro deu ao zagueiro do Barcelona um cartão amarelo em vez de um vermelho, e o VAR, de forma incompreensível, optou por não intervir para recomendar a expulsão.

Minutos depois, Hansi Flick arriscou, colocando Robert Lewandowski, Raphinha e Fermin Lopez em campo, enquanto o Barça buscava o gol da vitória no final da partida. Mas foi quase inevitável que Yamal respondesse ao chamado, cortando pela direita, controlando a bola de forma brilhante e finalizando com técnica perfeita, arrancando suspiros até mesmo dos torcedores da casa.

O Athletic pressionou pelo empate, mas não conseguiu quebrar a defesa do Barça, e a equipe de Flick conquistou uma importante vitória na disputa pelo título.

