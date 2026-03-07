Goal.com
Avaliações dos jogadores do Barcelona contra o Athletic Club: Lamine Yamal é uma piada! O momento mágico do adolescente mantém o Blaugrana com quatro pontos de vantagem na corrida pelo título da La Liga

Lamine Yamal marcou um gol brilhante na vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Athletic Club no sábado, mantendo a vantagem de quatro pontos na liderança da La Liga. A equipe de Hansi Flick foi neutralizada pelos anfitriões bem organizados em Bilbao, mas o momento mágico de Yamal foi suficiente para dar ao Blaugrana uma vitória vital.

O Athletic sofreu um duro golpe aos nove minutos, quando Unai Gomez caiu de forma estranha e pareceu torcer o joelho, sendo ajudado a sair do campo e substituído. 

O primeiro tempo foi marcado por lesões e colisões, com mais tempo dedicado a tratamentos do que a jogadas de gol. No final do primeiro tempo, porém, Inaki Williams marcou um gol, embora estivesse claramente impedido.

Antes da marca de uma hora, Pau Cubarsi teve sorte de não ser expulso ao derrubar Williams enquanto era o último homem. O árbitro deu ao zagueiro do Barcelona um cartão amarelo em vez de um vermelho, e o VAR, de forma incompreensível, optou por não intervir para recomendar a expulsão. 

Minutos depois, Hansi Flick arriscou, colocando Robert Lewandowski, Raphinha e Fermin Lopez em campo, enquanto o Barça buscava o gol da vitória no final da partida. Mas foi quase inevitável que Yamal respondesse ao chamado, cortando pela direita, controlando a bola de forma brilhante e finalizando com técnica perfeita, arrancando suspiros até mesmo dos torcedores da casa.

O Athletic pressionou pelo empate, mas não conseguiu quebrar a defesa do Barça, e a equipe de Flick conquistou uma importante vitória na disputa pelo título.

O GOAL avalia os jogadores do Barça em San Mamés...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Goleiro e defesa

    Joan Garcia (6/10):

    Comandou durante todo o jogo e nunca foi devidamente testado.

    Eric Garcia (6/10):

    Jogou bem pela lateral direita, mesmo tendo sido driblado mais de uma vez. Tem uma aura de autoridade e organizou bem a equipe. 

    Pau Cubarsi (5/10):

    Recebeu cartão amarelo por uma falta tardia em Williams quando o atacante corria em direção ao gol. Foi certamente uma negação de uma oportunidade de gol, mas o VAR optou por não intervir. Um garoto de muita sorte. 

    Gerard Martin (7/10):

    Forte. Com certeza o zagueiro mais seguro do Barça. 

    Joao Cancelo (7/10):

    Quase marcou um gol contra embaraçoso nos primeiros 30 segundos. Avançou bem e gostou da disputa com Berenguer. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Marc Casado (7/10):

    Sempre procurando pegar a bola e avançar. Correu muito e foi substituído a 13 minutos do fim, quando Flick reforçou a defesa.

    Marc Bernal (4/10):

    Teve dificuldades para acompanhar o ritmo do jogo no primeiro tempo e perdeu a posse de bola mais de uma vez. Foi substituído por Pedri no intervalo. 

    Dani Olmo (6/10):

    Sempre tentando abrir o Athletic, mas teve dificuldades para encontrar uma brecha. Nunca desistiu, mas foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo. 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Ataque

    Lamine Yamal (9/10):

    Entrou em campo quando pôde e marcou um gol espetacular aos 67 minutos, cortando para dentro e chutando com técnica perfeita. A bola bateu na trave antes de entrar; uma verdadeira obra de arte, que garantiu a vitória do Barça. Ele é incrível. 

    Ferran Torres (4/10):

    Ficou sem receber passes antes de ser substituído por Lewandowski aos 30 minutos do segundo tempo. 

    Marcus Rashford (5/10):

    Sempre disposto a correr em direção ao seu defensor, ele fez isso sempre que a bola chegava até ele, mas infelizmente sem muito sucesso. Substituído. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Pedri (7/10):

    Entrou no intervalo. Posicionado no meio-campo, deu assistência para o gol de Yamal. O Barcelona parece muito mais confortável quando ele joga. 

    Raphinha (6/10):

    Entrou no lugar de Olmo. Não teve muitas oportunidades com a bola. 

    Robert Lewandowski (5/10):

    Substituiu Ferran no ataque. Quase não teve chances.

    Fermin Lopez (5/10):

    Entrou como parte da troca tripla, mas teve um impacto mínimo.

    Ronald Araujo (N/A):

    Entrou no lugar de Casado e reforçou a defesa.

    Hansi Flick (6/10):

    O time titular não tinha condições de vencer, especialmente no meio-campo, mas suas substituições funcionaram, e Yamal sempre é capaz de fazer mágica. Uma grande armadilha foi evitada – por pouco.

