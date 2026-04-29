Avaliações dos jogadores do Atlético de Madrid contra o Arsenal: Julián Álvarez se recupera, enquanto o VAR ajuda David Hancko a evitar um verdadeiro desastre no empate da semifinal da Liga dos Campeões

As oportunidades foram escassas no primeiro tempo, com Álvarez sendo quem mais chegou perto de marcar pelo Atlético, ao obrigar David Raya a fazer uma defesa espetacular, esticando-se ao máximo na entrada da área. Do outro lado do campo, Noni Madueke chutou de fora da área, mas a bola passou raspando a trave.
O Arsenal abriu o placar pouco antes do intervalo, depois que Gyokeres foi derrubado na área por David Hancko, e o atacante dos Gunners se levantou para converter o pênalti.
Simeone mudou a formação para 3-4-3 no intervalo, e sua equipe voltou em busca do empate. Alvarez chutou uma falta com efeito que passou rente à trave, Ademola Lookman chutou direto para David Raya e Antoine Griezmann teve um chute heroicamente bloqueado por Gabriel Magalhães antes de marcarem o gol, com Alvarez convertendo um pênalti após Ben White ter tocado com a mão na bola após um chute desviado de Marcos Llorente.
A equipe da casa dominou a partir daí, com Griezmann acertando a trave, enquanto Lookman desperdiçou mais duas boas oportunidades, primeiro mandando a bola por cima do gol e depois chutando direto para Raya após se livrar de White.
O Arsenal pensou ter conquistado um segundo pênalti quando Eberechi Eze pareceu ter sido derrubado por Hancko, mas o árbitro reverteu sua decisão após consultar o VAR, enquanto Cristhian Mosquera e Declan Rice tentaram a sorte no final da partida, mas não conseguiram marcar o gol da vitória, deixando a disputa em equilíbrio perfeito antes da segunda partida na terça-feira.
