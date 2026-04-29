Julian Alvarez Atletico Madrid
Tom Maston

Avaliações dos jogadores do Atlético de Madrid contra o Arsenal: Julián Álvarez se recupera, enquanto o VAR ajuda David Hancko a evitar um verdadeiro desastre no empate da semifinal da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid conseguiu se recuperar e empatou em 1 a 1 com o Arsenal na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões. Julián Álvarez marcou de pênalti para igualar o gol de pênalti de Viktor Gyökér, enquanto uma mudança tática de Diego Simeone ajudou os Rojiblancos a se recuperarem e evitarem a derrota em casa, na capital espanhola.

As oportunidades foram escassas no primeiro tempo, com Álvarez sendo quem mais chegou perto de marcar pelo Atlético, ao obrigar David Raya a fazer uma defesa espetacular, esticando-se ao máximo na entrada da área. Do outro lado do campo, Noni Madueke chutou de fora da área, mas a bola passou raspando a trave.

O Arsenal abriu o placar pouco antes do intervalo, depois que Gyokeres foi derrubado na área por David Hancko, e o atacante dos Gunners se levantou para converter o pênalti.

Simeone mudou a formação para 3-4-3 no intervalo, e sua equipe voltou em busca do empate. Alvarez chutou uma falta com efeito que passou rente à trave, Ademola Lookman chutou direto para David Raya e Antoine Griezmann teve um chute heroicamente bloqueado por Gabriel Magalhães antes de marcarem o gol, com Alvarez convertendo um pênalti após Ben White ter tocado com a mão na bola após um chute desviado de Marcos Llorente.

A equipe da casa dominou a partir daí, com Griezmann acertando a trave, enquanto Lookman desperdiçou mais duas boas oportunidades, primeiro mandando a bola por cima do gol e depois chutando direto para Raya após se livrar de White.

O Arsenal pensou ter conquistado um segundo pênalti quando Eberechi Eze pareceu ter sido derrubado por Hancko, mas o árbitro reverteu sua decisão após consultar o VAR, enquanto Cristhian Mosquera e Declan Rice tentaram a sorte no final da partida, mas não conseguiram marcar o gol da vitória, deixando a disputa em equilíbrio perfeito antes da segunda partida na terça-feira.

O GOAL avalia os jogadores do Atlético no Metropolitano...

    Goleiro e defesa

    Jan Oblak (6/10):

    Venceu pelo poder do pênalti de Gyokeres, apesar de ter adivinhado o lado certo. Fora isso, não foi muito exigido até Mosquera acertar suas mãos no final da partida, enquanto seus chutes foram um pouco irregulares.

    Marcos Llorente (6/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo no primeiro tempo, com a maior parte de sua participação concentrada na tentativa de neutralizar Gyokeres. A mudança na formação permitiu que ele tivesse mais impacto no ataque como lateral-ala após o intervalo.

    Marc Pubill (6/10):

    Sólido tanto como parte da dupla de zagueiros centrais no primeiro tempo quanto na direita da linha de três no segundo.

    David Hancko (4/10):

    Rompia bem as linhas tanto com seus passes quanto com seus dribles, mas algumas de suas ações defensivas foram questionáveis, principalmente quando cometeu o pênalti de forma desajeitada. Teve sorte de não conceder um segundo pênalti após a ajuda do VAR.

    Matteo Ruggeri (5/10):

    Desempenhou-se bem contra Madueke e, mais tarde, contra Saka. No entanto, o uso da bola nem sempre foi o melhor.

    Meio-campo

    Johnny Cardoso (7/10):

    Bloqueio excelente que impediu Odegaard no primeiro tempo, e ele se movimentou bem. Fez o possível para pressionar, principalmente no segundo tempo.

    Koke (5/10):

    Precisava ter feito mais para impedir que o meio-campo do Arsenal dominasse no primeiro tempo. Melhorou à medida que o jogo avançava.

    Antoine Griezmann (7/10):

    Encontrou alguns bons espaços e deu alguns bons passes, sem grande recompensa. Vai se perguntar como não marcou no segundo tempo, depois de ter um chute bloqueado por Gabriel antes de acertar a trave.

    Ataque

    Giuliano Simeone (5/10):

    Trabalhador como sempre, mas teve dificuldades para superar Hincapie. Pode ter sofrido uma lesão no primeiro tempo, o que o obrigou a sair no intervalo.

    Julian Alvarez (6/10):

    Parcialmente culpado pelo primeiro gol devido à sua fraca retenção de bola, mas a defesa do Atlético estava sob pressão. No entanto, mostrou-se bastante perigoso no ataque e, após duas tentativas de longe que passaram perto do gol, não falhou na cobrança de pênalti. Saiu de campo devido a uma lesão que o Atlético espera que não seja grave o suficiente para deixá-lo de fora da partida de volta.

    Ademola Lookman (5/10):

    Causou muitos problemas a White, mas faltou precisão nos passes finais e na finalização. Perdeu três grandes chances após o intervalo.

    Reservas e técnico

    Robin Le Normand (6/10):

    Entrou no intervalo e foi uma presença imponente no centro da defesa do Atlético.

    Alex Baena (5/10):

    Substituiu o lesionado Alvarez, mas não contribuiu com muito.

    Nahuel Molina (N/A):

    Entrou nos dois minutos finais e chutou por cima do gol por pouco.

    Diego Simeone (7/10):

    Sua equipe foi muito passiva no primeiro tempo, mas a mudança de formação no intervalo alterou o rumo da partida e, consequentemente, levou ao empate.

