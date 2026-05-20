Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Emiliano Buendia Aston Villa Freiburg ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Aston Villa contra o Freiburg: Unai Emery é o rei da Liga Europa! Youri Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers disputam o título de gol do mês em Istambul, enquanto 30 anos de sofrimento chegam ao fim

Player ratings
Liga Europa
Aston Villa
U. Emery
E. Buendia
Especiais e Opinião
Freiburg x Aston Villa
M. Rogers
Y. Tielemans

Youri Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers marcaram gols fantásticos, levando o Aston Villa a conquistar seu primeiro título importante em três décadas ao derrotar o Freiburg por 3 a 0 na final da Liga Europa na noite de quarta-feira. Os jogadores de Unai Emery entraram em campo em Istambul como grandes favoritos — sobretudo porque o técnico espanhol já havia levantado o troféu quatro vezes — e, no final de um primeiro tempo tenso, destacaram sua qualidade muito superior com dois gols sensacionais.

O primeiro gol saiu por conta de Tielemans, que demonstrou timing e técnica perfeitos ao mandar a bola para o fundo da rede com um voleio de dentro da área, após Villa ter cobrado um escanteio curto.

Apenas quatro minutos depois, o time inglês marcou novamente – e de forma igualmente espetacular, com Buendia mandando a bola no ângulo superior direito do gol do Freiburg após receber um passe de John McGinn em uma área desmarcada.

O Villa então selou o resultado pouco antes da marca de uma hora, quando Rogers entrou na competição de Gol do Mês do próprio clube ao finalizar uma jogada coletiva fantástica, com uma bela jogada pela lateral de Buendia.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Villa envolvidos na primeira conquista continental do clube desde que conquistou a Copa da Europa lá em 1982...

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Goleiro e defesa

    Emiliano Martínez (7/10):

    Apesar dos rumores de que o argentino havia se lesionado no aquecimento, ele entrou em campo e, com exceção de um momento de tensão no segundo tempo, nunca deu a impressão de que poderia sofrer um gol.

    Matty Cash (6/10):

    O lateral-direito ficou em uma situação delicada após receber um cartão amarelo logo no início por uma entrada imprudente, mas lidou com a situação de forma impecável, mesmo que seus passes tenham sido ruins em alguns momentos.

    Ezri Konsa (8/10):

    Uma noite muito tranquila para Konsa, que cumpriu sua função quando necessário, fazendo alguns desarmes importantes, ao mesmo tempo em que distribuía a bola com rapidez e precisão. O zagueiro central também foi uma ameaça no outro lado do campo.

    Pau Torres (7/10):

    O espanhol teve uma partida tranquila ao lado de Konsa, mas também fez algumas intervenções cruciais por conta própria, principalmente quando impediu Philipp Lienhart de ter uma chance clara de gol.

    Lucas Digne (6/10):

    Uma atuação sólida do lateral-esquerdo, que não ofereceu muito no ataque, mas cumpriu suas tarefas defensivas com diligência.

    • Publicidade
  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Victor Lindelöf (7/10):

    O ex-zagueiro do Manchester United tem sido uma revelação para o Villa no meio-campo e teve mais uma excelente atuação em Istambul, fazendo um excelente trabalho na proteção da zaga.

    Youri Tielemans (8/10):

    Demonstrou sua habitual combinação de classe e tenacidade no meio-campo e marcou o gol decisivo quatro minutos antes do intervalo com um voleio que, sem surpresa, foi executado com perfeição.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Ataque

    John McGinn (8/10):

    Uma exibição dinâmica, como era de se esperar, do fenômeno escocês, que criou o segundo gol com um passe preciso para Buendia e foi uma ameaça constante.

    Morgan Rogers (8/10):

    Estava em grande forma desde o apito inicial e esteve perto de marcar logo aos três minutos. Seu passe alto para a área, que resultou no voleio de Tielemans, foi absolutamente sublime, e ele mereceu plenamente o gol de rebote no segundo tempo, após uma jogada inteligente pela linha de fundo.

    Emiliano Buendia (9/10):

    Recebeu cartão amarelo logo no início por um braço deslocado na cara de Niklas Beste, mas o sempre sereno argentino não se deixou abalar e dobrou a vantagem do Villa com um belo chute com efeito da entrada da área, antes de criar o terceiro gol do Villa para Rogers com um belo drible. Perde um ponto por não ter marcado após receber um passe em profundidade nos minutos finais!

    Ollie Watkins (7/10):

    Fez um ótimo trabalho liderando o ataque. Na verdade, ficou sem receber passes de qualidade por um longo período do primeiro tempo, mas causou problemas à zaga do Freiburg com seu físico e movimentação, o que criou espaço para os companheiros.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Reservas e técnico

    Amadou Onana (6/10):

    Entrou no lugar de Lindelöf no meio do segundo tempo e quase marcou com um chute que acertou a trave.

    Ian Maatsen (N/A):

    Entrou no lugar de Digne aos 81 minutos.

    Jadon Sancho (N/A):

    Substituiu o melhor jogador da partida, Bunedia, a apenas 10 minutos do fim.

    Tyrone Mings (N/A):

    Entrou apenas nos minutos finais.

    Douglas Luiz (N/A):

    Substituiu Tielemans no meio-campo durante o pouco tempo de acréscimo que restava

    Unai Emery (9/10):

    O que mais se pode dizer sobre o adorável espanhol?! Diante do Príncipe de Gales, ele provou ser o Rei da Liga Europa. Emery acertou em cheio na escalação e, como resultado, acabou levantando o troféu pela quinta vez. O trabalho que ele tem feito desde que sucedeu Steven Gerrard como técnico do Villa tem sido verdadeiramente notável. Ao pôr fim a 30 anos de sofrimento, seu lugar na história do Villa está agora garantido.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL