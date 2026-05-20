Avaliações dos jogadores do Aston Villa contra o Freiburg: Unai Emery é o rei da Liga Europa! Youri Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers disputam o título de gol do mês em Istambul, enquanto 30 anos de sofrimento chegam ao fim

O primeiro gol saiu por conta de Tielemans, que demonstrou timing e técnica perfeitos ao mandar a bola para o fundo da rede com um voleio de dentro da área, após Villa ter cobrado um escanteio curto.

Apenas quatro minutos depois, o time inglês marcou novamente – e de forma igualmente espetacular, com Buendia mandando a bola no ângulo superior direito do gol do Freiburg após receber um passe de John McGinn em uma área desmarcada.

O Villa então selou o resultado pouco antes da marca de uma hora, quando Rogers entrou na competição de Gol do Mês do próprio clube ao finalizar uma jogada coletiva fantástica, com uma bela jogada pela lateral de Buendia.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Villa envolvidos na primeira conquista continental do clube desde que conquistou a Copa da Europa lá em 1982...