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Arsenal GFXGetty/GOAL
Charles Watts

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Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o West Ham: Leandro Trossard brilha no momento decisivo! O belga acaba com a seca de gols na hora certa, enquanto uma revisão exaustiva do VAR garante que os Gunners sobrevivam a um susto ENORME e consigam uma vitória crucial na disputa pelo título

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Especiais e Opinião
West Ham x Arsenal
West Ham
Arsenal
Premier League

O Arsenal deu um passo gigantesco rumo ao título da Premier League ao garantir uma vitória incrivelmente dramática por 1 a 0 sobre o West Ham, com Leandro Trossard marcando o gol da vitória no final da partida, antes que os anfitriões tivessem o que acreditavam ser um gol de empate nos acréscimos anulado após uma revisão do VAR. Parecia que Callum Wilson havia desferido um golpe fatal nas esperanças de título dos Gunners ao marcar a poucos segundos do fim, mas, após uma revisão agonizante, o gol foi anulado por uma falta em David Raya, para grande indignação dos Hammers, que lutam contra o rebaixamento.

Os visitantes começaram o jogo em grande estilo e tiveram várias oportunidades logo no início, com Trossard a ver seu chute defendido antes de acertar a trave na jogada seguinte. Riccardo Calafiori também viu um cabeceio ser tirado em cima da linha.

Mas uma lesão de Ben White pareceu desestabilizar os Gunners, com Mikel Arteta optando por substituir o jogador da seleção inglesa por Martin Zubimendi e movendo Declan Rice para a lateral direita. Foi uma mudança que não funcionou e, embora Rice tenha voltado ao meio-campo após o intervalo, com a entrada de Cristhian Mosquera, os líderes do campeonato nunca conseguiram recuperar o ímpeto inicial.

Bukayo Saka chutou duas vezes por cima e, em uma confusão na área, o West Ham tirou uma bola solta em cima da linha, mas, no outro lado do campo, Raya teve que fazer uma defesa à queima-roupa para impedir o que parecia ser um gol certo de Mateus Fernandes.

Com o tempo se esgotando, o jogo parecia caminhar para um empate, mas então Martin Odegaard deu assistência para Trossard colocar o Arsenal na frente. O drama ainda não havia acabado, no entanto, pois ainda havia tempo para o gol de Wilson ser anulado da maneira mais dramática possível. O atacante Pablo foi considerado culpado por impedir o goleiro, segurando seu braço e impedindo-o de alcançar um cruzamento, enquanto a bola acabava caindo nos pés de Wilson.

O resultado significa que o Arsenal permanece cinco pontos à frente com duas partidas pela frente, enquanto o Leeds está matematicamente salvo após a derrota do West Ham.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no London Stadium...

  • Goleiro e defesa

    David Raya (8/10):

    Fez uma bela defesa voadora para impedir o cabeceio de Castellanos no final do primeiro tempo e, em seguida, fez uma defesa à queima-roupa para impedir Fernandes de marcar o que parecia ser um gol certo.

    Ben White (N/A):

    Saiu lesionado logo no início com o que parecia ser um problema preocupante no joelho. Uma grande infelicidade, com a final da Liga dos Campeões se aproximando.

    William Saliba (7/10):

    Muito sólido. Desempenho tipicamente forte.

    Gabriel Magalhães (8/10):

    Defesa decisiva nos acréscimos para preservar a vantagem do Arsenal. Que líder ele é.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Poderia ter se saído melhor no primeiro tempo, quando recebeu passe de Trossard, mas viu seu chute ser bloqueado. Também teve uma cabeçada tirada em cima da linha. Causou problemas como sempre, mas foi substituído no intervalo por Mosquera.

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  • Meio-campo

    Declan Rice (7/10):

    Passou a atuar como lateral-direito após a lesão de White no primeiro tempo, uma mudança que não deu muito certo e ele foi rapidamente recolocado no meio-campo após o intervalo.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Teve que passar para a lateral esquerda após o intervalo, o que foi uma pena, pois limitou sua contribuição no ataque.

    Eberechi Eze (6/10):

    Nunca conseguiu realmente chegar à bola em áreas perigosas. Recebeu muitas bolas, mas sempre deu a impressão de que estava um pouco recuado demais para realmente causar perigo ao West Ham.

  • Ataque

    Leandro Trossard (8/10):

    Teve uma cabeçada defendida e, logo em seguida, acertou a trave com outra. Também deu um passe fabuloso que criou uma chance para Calafiori e, no final da partida, apareceu para marcar o gol decisivo.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Teve dificuldade em se livrar de Mavropanos. Nunca conseguiu realmente encontrar espaço para avançar e esticar a defesa do West Ham.

    Bukayo Saka (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo. Mandou algumas tentativas por cima e para fora no início do segundo tempo. Tarde ruim.

  • Reservas e técnico

    Martin Zubimendi (4/10):

    Entrou no meio do primeiro tempo no lugar do lesionado White, mas foi substituído no meio do segundo. Não foi uma tarde que ele vai querer lembrar.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Deu ao Arsenal um melhor equilíbrio pela direita após entrar em campo no intervalo.

    Kai Havertz (6/10):

    Ajudou o Arsenal a avançar um pouco mais no campo.

    Martin Odegaard (8/10):

    Demonstrou um momento de verdadeira qualidade ao dar a assistência para o gol de Trossard.

    Noni Madueke (N/A):

    Substituiu Saka nos últimos 10 minutos.

    Mikel Arteta (5/10):

    Sua substituição no primeiro tempo e a decisão de colocar Rice na lateral-direita realmente atrapalharam o Arsenal, e ele pareceu passar o resto da partida tentando corrigir seu erro com mais substituições.

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