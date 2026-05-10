Os visitantes começaram o jogo em grande estilo e tiveram várias oportunidades logo no início, com Trossard a ver seu chute defendido antes de acertar a trave na jogada seguinte. Riccardo Calafiori também viu um cabeceio ser tirado em cima da linha.

Mas uma lesão de Ben White pareceu desestabilizar os Gunners, com Mikel Arteta optando por substituir o jogador da seleção inglesa por Martin Zubimendi e movendo Declan Rice para a lateral direita. Foi uma mudança que não funcionou e, embora Rice tenha voltado ao meio-campo após o intervalo, com a entrada de Cristhian Mosquera, os líderes do campeonato nunca conseguiram recuperar o ímpeto inicial.

Bukayo Saka chutou duas vezes por cima e, em uma confusão na área, o West Ham tirou uma bola solta em cima da linha, mas, no outro lado do campo, Raya teve que fazer uma defesa à queima-roupa para impedir o que parecia ser um gol certo de Mateus Fernandes.

Com o tempo se esgotando, o jogo parecia caminhar para um empate, mas então Martin Odegaard deu assistência para Trossard colocar o Arsenal na frente. O drama ainda não havia acabado, no entanto, pois ainda havia tempo para o gol de Wilson ser anulado da maneira mais dramática possível. O atacante Pablo foi considerado culpado por impedir o goleiro, segurando seu braço e impedindo-o de alcançar um cruzamento, enquanto a bola acabava caindo nos pés de Wilson.

O resultado significa que o Arsenal permanece cinco pontos à frente com duas partidas pela frente, enquanto o Leeds está matematicamente salvo após a derrota do West Ham.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no London Stadium...